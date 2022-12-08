https://ria.ru/20221208/natsizm-1837173861.html
В Госдуме призвали создать программу противодействия нацизму
В Госдуме призвали создать программу противодействия нацизму - РИА Новости, 08.12.2022
В Госдуме призвали создать программу противодействия нацизму
России нужна государственная программа противодействия нацизму, заявила вице-спикер ГД Ирина Яровая на заседании президиума Совета законодателей РФ. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T12:30
2022-12-08T12:30
2022-12-08T12:30
общество
ирина яровая
россия
госдума рф
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. России нужна государственная программа противодействия нацизму, заявила вице-спикер ГД Ирина Яровая на заседании президиума Совета законодателей РФ."Казалось, что реабилитация нацизма невозможна… Нужна в целом госпрограмма по противодействию нацизму, потому что сегодня в современном мире… под прицелом оказалось сознание молодого поколения, и чтобы переформатировать будущее, нужно изменить прошлое. Все те агрессивные шаги, которые принимаются в отношении России, попытки переписывать историю, попытки клеветнического рассмотрения подвига советского солдата… изменить его роль в истории нашего народа. Это все направлено в будущее", - сообщила Яровая.Также она отметила, что Украина сегодня оказалась под воздействием агрессивной идеологии, которая привела к "страшным преступлением нацистского характера". Кроме того, по ее словам, следует отделить преступления экстремистской направленности и нацистской, в связи с этим она предложила создать рабочую группу.
https://ria.ru/20220831/istoriya-1813269265.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ирина яровая, россия, госдума рф
Общество, Ирина Яровая, Россия, Госдума РФ
В Госдуме призвали создать программу противодействия нацизму
Депутат Яровая заявила о необходимости государственной программы противодействия нацизму
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. России нужна государственная программа противодействия нацизму, заявила вице-спикер ГД Ирина Яровая на заседании президиума Совета законодателей РФ.
"Казалось, что реабилитация нацизма невозможна… Нужна в целом госпрограмма по противодействию нацизму, потому что сегодня в современном мире… под прицелом оказалось сознание молодого поколения, и чтобы переформатировать будущее, нужно изменить прошлое. Все те агрессивные шаги, которые принимаются в отношении России, попытки переписывать историю, попытки клеветнического рассмотрения подвига советского солдата… изменить его роль в истории нашего народа. Это все направлено в будущее", - сообщила Яровая.
Также она отметила, что Украина
сегодня оказалась под воздействием агрессивной идеологии, которая привела к "страшным преступлением нацистского характера". Кроме того, по ее словам, следует отделить преступления экстремистской направленности и нацистской, в связи с этим она предложила создать рабочую группу.