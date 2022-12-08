https://ria.ru/20221208/natsizm-1837173861.html

В Госдуме призвали создать программу противодействия нацизму

В Госдуме призвали создать программу противодействия нацизму - РИА Новости, 08.12.2022

В Госдуме призвали создать программу противодействия нацизму

России нужна государственная программа противодействия нацизму, заявила вице-спикер ГД Ирина Яровая на заседании президиума Совета законодателей РФ. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T12:30

2022-12-08T12:30

2022-12-08T12:30

общество

ирина яровая

россия

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793431635_0:332:3051:2048_1920x0_80_0_0_e478d1759cfa77fc0809231735ca31b4.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. России нужна государственная программа противодействия нацизму, заявила вице-спикер ГД Ирина Яровая на заседании президиума Совета законодателей РФ."Казалось, что реабилитация нацизма невозможна… Нужна в целом госпрограмма по противодействию нацизму, потому что сегодня в современном мире… под прицелом оказалось сознание молодого поколения, и чтобы переформатировать будущее, нужно изменить прошлое. Все те агрессивные шаги, которые принимаются в отношении России, попытки переписывать историю, попытки клеветнического рассмотрения подвига советского солдата… изменить его роль в истории нашего народа. Это все направлено в будущее", - сообщила Яровая.Также она отметила, что Украина сегодня оказалась под воздействием агрессивной идеологии, которая привела к "страшным преступлением нацистского характера". Кроме того, по ее словам, следует отделить преступления экстремистской направленности и нацистской, в связи с этим она предложила создать рабочую группу.

https://ria.ru/20220831/istoriya-1813269265.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, ирина яровая, россия, госдума рф