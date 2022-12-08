https://ria.ru/20221208/nagrada-1837195851.html

Путин вручил Героям России медали "Золотая звезда"

Путин вручил Героям России медали "Золотая звезда" - РИА Новости, 08.12.2022

Путин вручил Героям России медали "Золотая звезда"

Владимир Путин в Кремлевском дворце вручил обладателям звания Героя России медали "Золотая звезда". РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T13:40

2022-12-08T13:40

2022-12-08T17:48

общество

владимир путин

россия

воздушно-десантные войска россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837210223_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_60c6dc2eab125620f8c1f6b7995db865.jpg

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Владимир Путин в Кремлевском дворце вручил обладателям звания Героя России медали "Золотая звезда".Награды удостоены:Торжественная церемония приурочена ко Дню героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря."Кавалеры ордена Святого Георгия, учрежденного еще Екатериной Великой, ордена Славы, герои Советского Союза, герои Российской Федерации — мы чтим каждого, кто своим мужеством, самоотверженностью заслужил это высокое звание, и сейчас, в наши дни, особенно остро ощущаем, что связь времен неразрывна, что священное чувство любви к Родине передается из поколения в поколение, является безусловной, наивысшей ценностью", — приводит пресс-служба Кремля слова президента.Глава государства поблагодарил лауреатов наград за "службу Отечеству, верность идеалам, которые всегда, в любые времена объединяли Россию".При этом Путин отметил, что сторонние реакции, "шум, гам и треск на всю вселенную" со стороны Запада в ответ на действия России, не помешают Москве выполнить боевые задачи.При этом не нужно быть искушенным в этом вопросе для понимания, что происходит на самом деле, добавил российский лидер.Он указал, что Запад не замечает действий Украины против России, но при этом любой ответный шаг Москвы вызывает волну информационного шума.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221208/geroy-1837205296.html

https://ria.ru/20221208/patriotizm-1837194290.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вручение Героям России медалей "Золотая звезда" Путин вручает Героям России медали "Золотая звезда" 2022-12-08T13:40 true PT0M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, россия, воздушно-десантные войска россии