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Путин вручил Героям России медали "Золотая звезда" - РИА Новости, 08.12.2022
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Путин вручил Героям России медали "Золотая звезда"
Путин вручил Героям России медали "Золотая звезда" - РИА Новости, 08.12.2022
Путин вручил Героям России медали "Золотая звезда"
Владимир Путин в Кремлевском дворце вручил обладателям звания Героя России медали "Золотая звезда". РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T13:40
2022-12-08T17:48
общество
владимир путин
россия
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Владимир Путин в Кремлевском дворце вручил обладателям звания Героя России медали "Золотая звезда".Награды удостоены:Торжественная церемония приурочена ко Дню героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря."Кавалеры ордена Святого Георгия, учрежденного еще Екатериной Великой, ордена Славы, герои Советского Союза, герои Российской Федерации — мы чтим каждого, кто своим мужеством, самоотверженностью заслужил это высокое звание, и сейчас, в наши дни, особенно остро ощущаем, что связь времен неразрывна, что священное чувство любви к Родине передается из поколения в поколение, является безусловной, наивысшей ценностью", — приводит пресс-служба Кремля слова президента.Глава государства поблагодарил лауреатов наград за "службу Отечеству, верность идеалам, которые всегда, в любые времена объединяли Россию".При этом Путин отметил, что сторонние реакции, "шум, гам и треск на всю вселенную" со стороны Запада в ответ на действия России, не помешают Москве выполнить боевые задачи.При этом не нужно быть искушенным в этом вопросе для понимания, что происходит на самом деле, добавил российский лидер.Он указал, что Запад не замечает действий Украины против России, но при этом любой ответный шаг Москвы вызывает волну информационного шума.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221208/geroy-1837205296.html
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Вручение Героям России медалей "Золотая звезда"
Путин вручает Героям России медали "Золотая звезда"
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общество, владимир путин, россия, воздушно-десантные войска россии
Общество, Владимир Путин, Россия, Воздушно-десантные войска России
13:40 08.12.2022 (обновлено: 17:48 08.12.2022)
 
Путин вручил Героям России медали "Золотая звезда"

Президент Путин в Кремлевском дворце вручил Героям России медали "Золотая звезда"

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Владимир Путин в Кремлевском дворце вручил обладателям звания Героя России медали "Золотая звезда".
Награды удостоены:
  • заместитель начальника штаба Восточного округа войск Национальной гвардии полковник Сергей Белозеров,
  • командир роты специального назначения 785-го отдельного отряда 10-й отдельной бригады спецназа ЮВО майор Александр Волков,
  • старший летчик-испытатель Государственного летно-испытательного центра Минобороны полковник Сергей Демьяненко,
  • заместитель командира 124-го отдельного танкового батальона 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ майор Борис Дудко,
  • командир 7-го отдельного гвардейского мотострелкового полка 11-го армейского корпуса Балтийского флота ЗВО подполковник Александр Завадский,
  • заместитель командира 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ подполковник Сергей Иштуганов,
  • механик-водитель разведвзвода 175-го разведбатальона 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ ефрейтор Давид Малыйкин,
  • командир мотострелковой роты 200-й отдельной мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса Северного флота капитан Павел Семенко,
  • заместитель начальника 929-го Государственного летно-испытательного центра Минобороны полковник Максим Стефанов,
  • заместитель командира парашютно-десантной роты по военно-политической работе 56-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ Денис Скакуновский,
  • космонавты-испытатели ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. Гагарина" Иван Вагнер и Сергей Кудь-Сверчков.
Торжественная церемония приурочена ко Дню героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря.
"Кавалеры ордена Святого Георгия, учрежденного еще Екатериной Великой, ордена Славы, герои Советского Союза, герои Российской Федерации — мы чтим каждого, кто своим мужеством, самоотверженностью заслужил это высокое звание, и сейчас, в наши дни, особенно остро ощущаем, что связь времен неразрывна, что священное чувство любви к Родине передается из поколения в поколение, является безусловной, наивысшей ценностью", — приводит пресс-служба Кремля слова президента.
Здесь все свои. Путин поддержал Героя России, который от волнения забыл речь - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
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Глава государства поблагодарил лауреатов наград за "службу Отечеству, верность идеалам, которые всегда, в любые времена объединяли Россию".
При этом Путин отметил, что сторонние реакции, "шум, гам и треск на всю вселенную" со стороны Запада в ответ на действия России, не помешают Москве выполнить боевые задачи.
"Все бредни информационного противостояния, информационные вбросы, всякие фейки должны остаться в стороне. Не должны мешать нам выполнять свой долг перед нашими людьми", — сказал президент.
При этом не нужно быть искушенным в этом вопросе для понимания, что происходит на самом деле, добавил российский лидер.
Он указал, что Запад не замечает действий Украины против России, но при этом любой ответный шаг Москвы вызывает волну информационного шума.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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