13:40 08.12.2022 (обновлено: 17:48 08.12.2022)
Путин вручил Героям России медали "Золотая звезда"
Президент Путин в Кремлевском дворце вручил Героям России медали "Золотая звезда"
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Владимир Путин в Кремлевском дворце вручил обладателям звания Героя России медали "Золотая звезда".
Награды удостоены:
- —заместитель начальника штаба Восточного округа войск Национальной гвардии полковник Сергей Белозеров,
- —командир роты специального назначения 785-го отдельного отряда 10-й отдельной бригады спецназа ЮВО майор Александр Волков,
- —старший летчик-испытатель Государственного летно-испытательного центра Минобороны полковник Сергей Демьяненко,
- —заместитель командира 124-го отдельного танкового батальона 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ майор Борис Дудко,
- —командир 7-го отдельного гвардейского мотострелкового полка 11-го армейского корпуса Балтийского флота ЗВО подполковник Александр Завадский,
- —заместитель командира 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ подполковник Сергей Иштуганов,
- —механик-водитель разведвзвода 175-го разведбатальона 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ ефрейтор Давид Малыйкин,
- —командир мотострелковой роты 200-й отдельной мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса Северного флота капитан Павел Семенко,
- —заместитель начальника 929-го Государственного летно-испытательного центра Минобороны полковник Максим Стефанов,
- —заместитель командира парашютно-десантной роты по военно-политической работе 56-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ Денис Скакуновский,
- —космонавты-испытатели ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. Гагарина" Иван Вагнер и Сергей Кудь-Сверчков.
Торжественная церемония приурочена ко Дню героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря.
"Кавалеры ордена Святого Георгия, учрежденного еще Екатериной Великой, ордена Славы, герои Советского Союза, герои Российской Федерации — мы чтим каждого, кто своим мужеством, самоотверженностью заслужил это высокое звание, и сейчас, в наши дни, особенно остро ощущаем, что связь времен неразрывна, что священное чувство любви к Родине передается из поколения в поколение, является безусловной, наивысшей ценностью", — приводит пресс-служба Кремля слова президента.
Глава государства поблагодарил лауреатов наград за "службу Отечеству, верность идеалам, которые всегда, в любые времена объединяли Россию".
При этом Путин отметил, что сторонние реакции, "шум, гам и треск на всю вселенную" со стороны Запада в ответ на действия России, не помешают Москве выполнить боевые задачи.
"Все бредни информационного противостояния, информационные вбросы, всякие фейки должны остаться в стороне. Не должны мешать нам выполнять свой долг перед нашими людьми", — сказал президент.
При этом не нужно быть искушенным в этом вопросе для понимания, что происходит на самом деле, добавил российский лидер.