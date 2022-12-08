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ВКС России уничтожили более 90 польских наемников в Харьковской области - РИА Новости, 08.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221208/naemniki-1837200714.html
ВКС России уничтожили более 90 польских наемников в Харьковской области
ВКС России уничтожили более 90 польских наемников в Харьковской области - РИА Новости, 08.12.2022
ВКС России уничтожили более 90 польских наемников в Харьковской области
Воздушно-космические силы уничтожили свыше 90 польских наемников в Харьковской области, говорится в отчете Минобороны о ходе спецоперации от 8 декабря. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T13:55
2022-12-08T14:27
специальная военная операция на украине
воздушно-космические силы россии
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Воздушно-космические силы уничтожили свыше 90 польских наемников в Харьковской области, говорится в отчете Минобороны о ходе спецоперации от 8 декабря.Вооруженным силам удалось вывести из строя пять РСЗО MLRS американского производства и немецкую РСЗО MARS-II в Запорожской области.В районе Ильичевки в Донецкой Народной Республике уничтожены две пусковые установки HIMARS.В министерстве также рассказали о ситуации на участках линии соприкосновения:Российские военные поразили ракетный комплекс "Точка-У" в Харьковской области и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в ДНР. ПВО за минувшие сутки сбила украинский военный вертолет Ми-8 и пять беспилотников.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221208/vsu-1837137134.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
украина
донецкая народная республика
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воздушно-космические силы россии, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Воздушно-космические силы России, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин
13:55 08.12.2022 (обновлено: 14:27 08.12.2022)
 
ВКС России уничтожили более 90 польских наемников в Харьковской области

Минобороны: ВКС России уничтожили более 90 польских наемников в Харьковской области

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкАэродром базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Аэродром базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Аэродром базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Воздушно-космические силы уничтожили свыше 90 польских наемников в Харьковской области, говорится в отчете Минобороны о ходе спецоперации от 8 декабря.
"В районе населенного пункта Боровское Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено более 90 польских наемников", — сообщили в военном ведомстве.
Вооруженным силам удалось вывести из строя пять РСЗО MLRS американского производства и немецкую РСЗО MARS-II в Запорожской области.
В районе Ильичевки в Донецкой Народной Республике уничтожены две пусковые установки HIMARS.
Работа огнеметной системы Солнцепек по опорному пункту украинских войск - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 11:02Специальная военная операция на Украине
Российские военные уничтожили опорные пункты ВСУ на Сватовском направлении
В министерстве также рассказали о ситуации на участках линии соприкосновения:
  • российские военные продолжали вести наступление на Краснолиманском направлении; потери ВСУ за сутки составили более 60 военных, три боевые машины пехоты и два автомобиля;
  • на Купянском направлении ударами штурмовой, армейской авиации и артиллерии уничтожено более 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля;
  • на Донецком направлении противник потерпел неудачу при попытке контратаковать около Спорного и Берестового в ДНР; Киев потерял более 50 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа;
  • на Южнодонецком направлении ВСУ были отброшены во время контратаки на Никольское; уничтожено более 30 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер и два автомобиля.
Российские военные поразили ракетный комплекс "Точка-У" в Харьковской области и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в ДНР.
ПВО за минувшие сутки сбила украинский военный вертолет Ми-8 и пять беспилотников.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВоздушно-космические силы РоссииХарьковская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир Путин
 
 
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