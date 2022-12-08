13:55 08.12.2022 (обновлено: 14:27 08.12.2022)
ВКС России уничтожили более 90 польских наемников в Харьковской области
Минобороны: ВКС России уничтожили более 90 польских наемников в Харьковской области
© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкАэродром базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Аэродром базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Воздушно-космические силы уничтожили свыше 90 польских наемников в Харьковской области, говорится в отчете Минобороны о ходе спецоперации от 8 декабря.
"В районе населенного пункта Боровское Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено более 90 польских наемников", — сообщили в военном ведомстве.
Вооруженным силам удалось вывести из строя пять РСЗО MLRS американского производства и немецкую РСЗО MARS-II в Запорожской области.
В районе Ильичевки в Донецкой Народной Республике уничтожены две пусковые установки HIMARS.
В министерстве также рассказали о ситуации на участках линии соприкосновения:
- —российские военные продолжали вести наступление на Краснолиманском направлении; потери ВСУ за сутки составили более 60 военных, три боевые машины пехоты и два автомобиля;
- —на Купянском направлении ударами штурмовой, армейской авиации и артиллерии уничтожено более 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля;
- —на Донецком направлении противник потерпел неудачу при попытке контратаковать около Спорного и Берестового в ДНР; Киев потерял более 50 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа;
- —на Южнодонецком направлении ВСУ были отброшены во время контратаки на Никольское; уничтожено более 30 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер и два автомобиля.
Российские военные поразили ракетный комплекс "Точка-У" в Харьковской области и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в ДНР.
ПВО за минувшие сутки сбила украинский военный вертолет Ми-8 и пять беспилотников.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.