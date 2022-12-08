https://ria.ru/20221208/naemniki-1837200714.html

ВКС России уничтожили более 90 польских наемников в Харьковской области

ВКС России уничтожили более 90 польских наемников в Харьковской области - РИА Новости, 08.12.2022

ВКС России уничтожили более 90 польских наемников в Харьковской области

Воздушно-космические силы уничтожили свыше 90 польских наемников в Харьковской области, говорится в отчете Минобороны о ходе спецоперации от 8 декабря. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T13:55

2022-12-08T13:55

2022-12-08T14:27

специальная военная операция на украине

воздушно-космические силы россии

харьковская область

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Воздушно-космические силы уничтожили свыше 90 польских наемников в Харьковской области, говорится в отчете Минобороны о ходе спецоперации от 8 декабря.Вооруженным силам удалось вывести из строя пять РСЗО MLRS американского производства и немецкую РСЗО MARS-II в Запорожской области.В районе Ильичевки в Донецкой Народной Республике уничтожены две пусковые установки HIMARS.В министерстве также рассказали о ситуации на участках линии соприкосновения:Российские военные поразили ракетный комплекс "Точка-У" в Харьковской области и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в ДНР. ПВО за минувшие сутки сбила украинский военный вертолет Ми-8 и пять беспилотников.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221208/vsu-1837137134.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Влада Копылова

воздушно-космические силы россии, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, владимир путин