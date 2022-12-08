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Москвичи смогут обменяться новогодними игрушками на "Зеленой субботе" - РИА Новости, 12.12.2022
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Москвичи смогут обменяться новогодними игрушками на "Зеленой субботе"
Москвичи смогут обменяться новогодними игрушками на "Зеленой субботе" - РИА Новости, 12.12.2022
Москвичи смогут обменяться новогодними игрушками на "Зеленой субботе"
Акция "Зеленая суббота" снова пройдет в Москве 10 декабря, горожане смогут обменяться новогодними игрушками, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-08T14:55
2022-12-12T13:57
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Акция "Зеленая суббота" снова пройдет в Москве 10 декабря, горожане смогут обменяться новогодними игрушками, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Горожане обменяются новогодними игрушками на "Зеленой субботе" 10 декабря", - говорится в сообщении.Отмечается, что принести можно ёлочные игрушки, украшения для дома, подарочные пакеты и упаковку, гирлянды, сувениры, бусы, открытки, ленты, мишуру, бенгальские огни и даже ёлки. Также можно обменяться карнавальными масками и костюмами, одеждой, обувью и аксессуарами. Все вещи должны быть в хорошем состоянии.В комплексе городского хозяйства сообщили, что на мероприятии пройдет мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек, а также подведут итоги конкурса на лучшую историю новогодней игрушки.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
14:55 08.12.2022 (обновлено: 13:57 12.12.2022)
 

Москвичи смогут обменяться новогодними игрушками на "Зеленой субботе"

CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Акция по обмену "Зеленая суббота" в Москве
Акция по обмену Зеленая суббота в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы /
Акция по обмену "Зеленая суббота" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Акция "Зеленая суббота" снова пройдет в Москве 10 декабря, горожане смогут обменяться новогодними игрушками, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Горожане обменяются новогодними игрушками на "Зеленой субботе" 10 декабря", - говорится в сообщении.
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7 декабря, 09:29Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В московском "Парке Яуза" появились ландшафтный парк и тропа здоровья
Отмечается, что принести можно ёлочные игрушки, украшения для дома, подарочные пакеты и упаковку, гирлянды, сувениры, бусы, открытки, ленты, мишуру, бенгальские огни и даже ёлки. Также можно обменяться карнавальными масками и костюмами, одеждой, обувью и аксессуарами. Все вещи должны быть в хорошем состоянии.
В комплексе городского хозяйства сообщили, что на мероприятии пройдет мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек, а также подведут итоги конкурса на лучшую историю новогодней игрушки.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
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