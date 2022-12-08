https://ria.ru/20221208/moskva-1838051591.html

Москвичи смогут обменяться новогодними игрушками на "Зеленой субботе"

Москвичи смогут обменяться новогодними игрушками на "Зеленой субботе" - РИА Новости, 12.12.2022

Москвичи смогут обменяться новогодними игрушками на "Зеленой субботе"

Акция "Зеленая суббота" снова пройдет в Москве 10 декабря, горожане смогут обменяться новогодними игрушками, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-08T14:55

2022-12-08T14:55

2022-12-12T13:57

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москва

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Акция "Зеленая суббота" снова пройдет в Москве 10 декабря, горожане смогут обменяться новогодними игрушками, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Горожане обменяются новогодними игрушками на "Зеленой субботе" 10 декабря", - говорится в сообщении.Отмечается, что принести можно ёлочные игрушки, украшения для дома, подарочные пакеты и упаковку, гирлянды, сувениры, бусы, открытки, ленты, мишуру, бенгальские огни и даже ёлки. Также можно обменяться карнавальными масками и костюмами, одеждой, обувью и аксессуарами. Все вещи должны быть в хорошем состоянии.В комплексе городского хозяйства сообщили, что на мероприятии пройдет мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек, а также подведут итоги конкурса на лучшую историю новогодней игрушки.

https://ria.ru/20221207/park-1836861452.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва