https://ria.ru/20221208/moskva-1837139469.html

Специалисты завершили 1-й этап благоустройства у БКЛ "Кленовый бульвар"

Специалисты завершили 1-й этап благоустройства у БКЛ "Кленовый бульвар" - РИА Новости, 08.12.2022

Специалисты завершили 1-й этап благоустройства у БКЛ "Кленовый бульвар"

Специалисты завершили первый этап благоустройства возле станции БКЛ "Кленовый бульвар" на юге Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T11:13

2022-12-08T11:13

2022-12-08T11:13

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Специалисты завершили первый этап благоустройства возле станции БКЛ "Кленовый бульвар" на юге Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства завершили первый этап благоустройства территории возле станции Большой кольцевой линии метро "Кленовый бульвар" на юге столицы. Главная задача - обустроить комфортные пешеходные маршруты от станции БКЛ к жилой застройке и музею-заповеднику "Коломенское", многочисленным посетителям которого будет удобнее добираться до него. В зону благоустройства вошли улицы Речников и Затонная", - рассказал Бирюков.Заммэра подчеркнул, что воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию, проложили дополнительную водосточную сеть."В рамках проекта заменили покрытие тротуаров общей площадью 5,7 тысяч квадратных метров, на спусках установили пандусы, обновили асфальт на проезжей части, въездах во внутренние дворы и плоскостной парковке", - сказал Бирюков.По его словам, для пассажиров общественного транспорта специалисты установили восемь современных остановочных павильонов, скоро их подключат к электросети.Глава комплекса городского хозяйства добавил, что на втором этапе благоустройства возле станции БКЛ "Кленовый бульвар" заменят старые фонари и оборудуют дополнительные, всего их будет 140, поставят скамейки для отдыха и цветочные вазоны, пять информационных стел.

https://realty.ria.ru/20221208/zima-1836603957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петр бирюков, москва