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Специалисты завершили 1-й этап благоустройства у БКЛ "Кленовый бульвар" - РИА Новости, 08.12.2022
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Специалисты завершили 1-й этап благоустройства у БКЛ "Кленовый бульвар"
Специалисты завершили 1-й этап благоустройства у БКЛ "Кленовый бульвар" - РИА Новости, 08.12.2022
Специалисты завершили 1-й этап благоустройства у БКЛ "Кленовый бульвар"
Специалисты завершили первый этап благоустройства возле станции БКЛ "Кленовый бульвар" на юге Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T11:13
2022-12-08T11:13
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петр бирюков
москва
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Специалисты завершили первый этап благоустройства возле станции БКЛ "Кленовый бульвар" на юге Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства завершили первый этап благоустройства территории возле станции Большой кольцевой линии метро "Кленовый бульвар" на юге столицы. Главная задача - обустроить комфортные пешеходные маршруты от станции БКЛ к жилой застройке и музею-заповеднику "Коломенское", многочисленным посетителям которого будет удобнее добираться до него. В зону благоустройства вошли улицы Речников и Затонная", - рассказал Бирюков.Заммэра подчеркнул, что воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию, проложили дополнительную водосточную сеть."В рамках проекта заменили покрытие тротуаров общей площадью 5,7 тысяч квадратных метров, на спусках установили пандусы, обновили асфальт на проезжей части, въездах во внутренние дворы и плоскостной парковке", - сказал Бирюков.По его словам, для пассажиров общественного транспорта специалисты установили восемь современных остановочных павильонов, скоро их подключат к электросети.Глава комплекса городского хозяйства добавил, что на втором этапе благоустройства возле станции БКЛ "Кленовый бульвар" заменят старые фонари и оборудуют дополнительные, всего их будет 140, поставят скамейки для отдыха и цветочные вазоны, пять информационных стел.
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петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва
11:13 08.12.2022
 

Специалисты завершили 1-й этап благоустройства у БКЛ "Кленовый бульвар"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Специалисты завершили первый этап благоустройства возле станции БКЛ "Кленовый бульвар" на юге Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили первый этап благоустройства территории возле станции Большой кольцевой линии метро "Кленовый бульвар" на юге столицы. Главная задача - обустроить комфортные пешеходные маршруты от станции БКЛ к жилой застройке и музею-заповеднику "Коломенское", многочисленным посетителям которого будет удобнее добираться до него. В зону благоустройства вошли улицы Речников и Затонная", - рассказал Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию, проложили дополнительную водосточную сеть.
"В рамках проекта заменили покрытие тротуаров общей площадью 5,7 тысяч квадратных метров, на спусках установили пандусы, обновили асфальт на проезжей части, въездах во внутренние дворы и плоскостной парковке", - сказал Бирюков.
По его словам, для пассажиров общественного транспорта специалисты установили восемь современных остановочных павильонов, скоро их подключат к электросети.
Глава комплекса городского хозяйства добавил, что на втором этапе благоустройства возле станции БКЛ "Кленовый бульвар" заменят старые фонари и оборудуют дополнительные, всего их будет 140, поставят скамейки для отдыха и цветочные вазоны, пять информационных стел.
"Пешеходные переходы оснастят 24 опорами контрастного освещения, которые позволяют "зебре" и человеку на ней быть заметнее для водителей в темное время суток. На финальном этапе около метро разобьют газон общей площадью почти 30 тысяч квадратных метров и высадят около 130 деревьев. Полностью завершить работы планируется летом 2023 года", - заключил Бирюков.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
 
 
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