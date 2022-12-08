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Заммэра Ефимов: онлайн-продажи в Москве выросли на 14% до 700 млрд рублей - РИА Новости, 08.12.2022
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Заммэра Ефимов: онлайн-продажи в Москве выросли на 14% до 700 млрд рублей
Заммэра Ефимов: онлайн-продажи в Москве выросли на 14% до 700 млрд рублей - РИА Новости, 08.12.2022
Заммэра Ефимов: онлайн-продажи в Москве выросли на 14% до 700 млрд рублей
Оборот онлайн-торговли в Москве за три квартала текущего года составил 700 миллиардов рублей, что на 14,4% выше аналогичного прошлогоднего показателя, сообщил... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T11:10
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москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Оборот онлайн-торговли в Москве за три квартала текущего года составил 700 миллиардов рублей, что на 14,4% выше аналогичного прошлогоднего показателя, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Из этой суммы около 80%, или 556 миллиардов рублей, пришлось на непродовольственную торговлю, обороты которой выросли на 14,4%. Объем онлайн-продаж продуктов питания увеличился на 14,7% до 142,9 миллиарда рублей", – уточнил вице-мэр, слова которого приводит комплекс экономполитики Москвы.Одновременно наблюдался рост доли рынка онлайн-торговли в общем розничном обороте – до 15,6% с 12,5% годом ранее. При этом отечественные игроки увеличили свою долю рынка с 93% до 97%, говорится в сообщении.В структуре онлайн-продаж лидирует электроника (18,5% или 129,4 миллиарда рублей), мебель и товары для дома (17,8% или 124,5 миллиарда рублей), а также одежда и обувь (14% или 97,7 миллиарда рублей). Опережающий рост показали продажи инструментов и садового инвентаря (в 2,4 раза), спорттовары (в полтора раза) и товары для детей (около 30%).На фоне продолжающегося бума онлайн-покупок продолжилось снижение интереса к "живому" шопингу. Так, по данным комплекса экономполитики, трафик торговых центров за три квартала этого года "похудел" на 8% и составил 270 человек в сутки на тысячу квадратных метров.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
11:10 08.12.2022
 

Заммэра Ефимов: онлайн-продажи в Москве выросли на 14% до 700 млрд рублей

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Оборот онлайн-торговли в Москве за три квартала текущего года составил 700 миллиардов рублей, что на 14,4% выше аналогичного прошлогоднего показателя, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Из этой суммы около 80%, или 556 миллиардов рублей, пришлось на непродовольственную торговлю, обороты которой выросли на 14,4%. Объем онлайн-продаж продуктов питания увеличился на 14,7% до 142,9 миллиарда рублей", – уточнил вице-мэр, слова которого приводит комплекс экономполитики Москвы.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
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Одновременно наблюдался рост доли рынка онлайн-торговли в общем розничном обороте – до 15,6% с 12,5% годом ранее. При этом отечественные игроки увеличили свою долю рынка с 93% до 97%, говорится в сообщении.
В структуре онлайн-продаж лидирует электроника (18,5% или 129,4 миллиарда рублей), мебель и товары для дома (17,8% или 124,5 миллиарда рублей), а также одежда и обувь (14% или 97,7 миллиарда рублей). Опережающий рост показали продажи инструментов и садового инвентаря (в 2,4 раза), спорттовары (в полтора раза) и товары для детей (около 30%).
На фоне продолжающегося бума онлайн-покупок продолжилось снижение интереса к "живому" шопингу. Так, по данным комплекса экономполитики, трафик торговых центров за три квартала этого года "похудел" на 8% и составил 270 человек в сутки на тысячу квадратных метров.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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