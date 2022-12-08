https://ria.ru/20221208/mongoliya-1837208454.html

Минюст Монголии не исключил, что уголь вывозили в третьи страны

Минюст Монголии не исключил, что уголь вывозили в третьи страны - РИА Новости, 08.12.2022

Минюст Монголии не исключил, что уголь вывозили в третьи страны

Министр юстиции и внутренних дел Монголии Хишгээгийн Нямбаатара заявил, что украденный уголь, из-за которого в стране проходят акции протеста, возможно... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T14:11

2022-12-08T14:11

2022-12-08T14:11

в мире

монголия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Министр юстиции и внутренних дел Монголии Хишгээгийн Нямбаатара заявил, что украденный уголь, из-за которого в стране проходят акции протеста, возможно экспортировался не только на территорию Китая, но и в другие страны."Было установлено, что с апреля по май 2022 года при сравнении записей с камер наблюдения, таможенных деклараций, регистрации граждан и транспортных средств вывезен большой объём угля. Данные сведения разнятся с информацией, данной таможенной службой Китая. Есть вероятность того, что похищенный уголь, вывезенный из нашей страны, экспортировался не только на территорию Китая, а дальше, в третьи страны", - сказал он во время выступления на тему хищения угля.Министр добавил, что в период с 2013 по 2017 года границу КНР пересекли около 17 тысяч машин, при этом 268 тысяч тонн угля было вывезено через государственную границу без уплаты налогов и сборов.В то же время с 2021 года, то есть за год и семь месяцев, через границу без таможенной регистрации было вывезено 379 тонн каменного угля.По заявлению минюста, уголь экспортировался через несколько контрольно-пропускных пунктов, а именно КПП "Гашуунсухайт", "Ханги-Мандал", "Замын-УУд" и пункты Сухэ-Баторского и Кобдоского аймаков.Нямбаатара во время выступления также пожаловался на некоторую забывчивость, появившуюся после того, как он переболел COVID-19.Манифестация с участием нескольких тысяч протестующих на протяжении нескольких последних дней проходит перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о крупной краже угля. По разным данным монгольских СМИ, сумма хищений варьируется от 1,8 до 13 миллиардов долларов. Как заявлял министр юстиции страны, правительство Монголии через дипломатические каналы попросило китайские власти подключиться к расследованию угольного дела, поскольку Монголия отправляет в Китай около 86% своего экспорта и более половины этого объема составляет уголь. Как сообщили РИА Новости, во вторник на площади также наблюдались протестующие, но их было гораздо меньше, чем накануне.

https://radiosputnik.ria.ru/20221208/mongoliya-1837155249.html

https://ria.ru/20221207/protest-1837013644.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, монголия