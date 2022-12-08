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Москалькова рассказала об обращениях, связанных со спецоперацией - РИА Новости, 08.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221208/mobilizatsiya-1837174663.html
Москалькова рассказала об обращениях, связанных со спецоперацией
Москалькова рассказала об обращениях, связанных со спецоперацией - РИА Новости, 08.12.2022
Москалькова рассказала об обращениях, связанных со спецоперацией
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что на сегодняшний день по теме специальной военной операции получила 11 тысяч... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T12:31
2022-12-08T12:31
специальная военная операция на украине
общество
татьяна москалькова
россия
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что на сегодняшний день по теме специальной военной операции получила 11 тысяч обращений, касающихся возвращения из плена военных, поиска пропавших без вести, гуманитарных коридоров и притеснения граждан, поддерживающих Россию."Специальная военная операция – на сегодняшний день 11 тысяч мы получили обращений, они связаны с очень сложными вопросами: возвращение из плена, поиски без вести пропавших, гуманитарные коридоры и притеснение тех гражданских лиц, которые выражали свою позицию в поддержку и понимание России. Сотни людей находятся в следственных изоляторах, сотни, которые хотят выехать в Россию и боятся, потому что могут быть подвергнуты репрессии по пути сюда", - сказала Москалькова в ходе пленарного заседания Общественной палаты.
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общество, татьяна москалькова, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Татьяна Москалькова, Россия
12:31 08.12.2022
 
Москалькова рассказала об обращениях, связанных со спецоперацией

Омбудсмен Москалькова получила 11 тысяч обращений, связанных со спецоперацией

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что на сегодняшний день по теме специальной военной операции получила 11 тысяч обращений, касающихся возвращения из плена военных, поиска пропавших без вести, гуманитарных коридоров и притеснения граждан, поддерживающих Россию.
"Специальная военная операция – на сегодняшний день 11 тысяч мы получили обращений, они связаны с очень сложными вопросами: возвращение из плена, поиски без вести пропавших, гуманитарные коридоры и притеснение тех гражданских лиц, которые выражали свою позицию в поддержку и понимание России. Сотни людей находятся в следственных изоляторах, сотни, которые хотят выехать в Россию и боятся, потому что могут быть подвергнуты репрессии по пути сюда", - сказала Москалькова в ходе пленарного заседания Общественной палаты.
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