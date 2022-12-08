https://ria.ru/20221208/mobilizatsiya-1837174663.html
Москалькова рассказала об обращениях, связанных со спецоперацией
Москалькова рассказала об обращениях, связанных со спецоперацией - РИА Новости, 08.12.2022
Москалькова рассказала об обращениях, связанных со спецоперацией
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что на сегодняшний день по теме специальной военной операции получила 11 тысяч... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T12:31
2022-12-08T12:31
2022-12-08T12:31
специальная военная операция на украине
общество
татьяна москалькова
россия
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что на сегодняшний день по теме специальной военной операции получила 11 тысяч обращений, касающихся возвращения из плена военных, поиска пропавших без вести, гуманитарных коридоров и притеснения граждан, поддерживающих Россию."Специальная военная операция – на сегодняшний день 11 тысяч мы получили обращений, они связаны с очень сложными вопросами: возвращение из плена, поиски без вести пропавших, гуманитарные коридоры и притеснение тех гражданских лиц, которые выражали свою позицию в поддержку и понимание России. Сотни людей находятся в следственных изоляторах, сотни, которые хотят выехать в Россию и боятся, потому что могут быть подвергнуты репрессии по пути сюда", - сказала Москалькова в ходе пленарного заседания Общественной палаты.
https://ria.ru/20221208/mobilizatsiya-1837172457.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, татьяна москалькова, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Татьяна Москалькова, Россия
Москалькова рассказала об обращениях, связанных со спецоперацией
Омбудсмен Москалькова получила 11 тысяч обращений, связанных со спецоперацией
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что на сегодняшний день по теме специальной военной операции получила 11 тысяч обращений, касающихся возвращения из плена военных, поиска пропавших без вести, гуманитарных коридоров и притеснения граждан, поддерживающих Россию.
"Специальная военная операция – на сегодняшний день 11 тысяч мы получили обращений, они связаны с очень сложными вопросами: возвращение из плена, поиски без вести пропавших, гуманитарные коридоры и притеснение тех гражданских лиц, которые выражали свою позицию в поддержку и понимание России. Сотни людей находятся в следственных изоляторах, сотни, которые хотят выехать в Россию и боятся, потому что могут быть подвергнуты репрессии по пути сюда", - сказала Москалькова в ходе пленарного заседания Общественной палаты.