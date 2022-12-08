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В Прибалтике пытаются свести исторические счеты с Россией, заявила Захарова - РИА Новости, 08.12.2022
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В Прибалтике пытаются свести исторические счеты с Россией, заявила Захарова
В Прибалтике пытаются свести исторические счеты с Россией, заявила Захарова - РИА Новости, 08.12.2022
В Прибалтике пытаются свести исторические счеты с Россией, заявила Захарова
Власти стран Прибалтики пытаются свести исторические счеты с Россией и стереть память о победе в Великой Отечественной войне, заявила представитель МИД РФ Мария РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T14:22
2022-12-08T14:23
в мире
мария захарова
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вильнюс
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Власти стран Прибалтики пытаются свести исторические счеты с Россией и стереть память о победе в Великой Отечественной войне, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя снос шести стел советским воинам в литовской столице Вильнюсе.Снос шести стел мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, где находится крупнейшее в Литве захоронение, начался во вторник. Работы по сносу памятника планировалось завершить до 1 ноября 2022 года. В начале октября Комитет по правам человека ООН уведомил власти Литвы, что помещает памятники советским воинам под свою временную защиту до дальнейших выяснений и призывает воздержаться от их дальнейшего демонтажа. Министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска заявила, что Литва обжалует это решение ООН, поскольку комитет, по ее словам, "был введен в заблуждение". Позднее мэр Вильнюса заявил, что снос начнется в ноябре, несмотря на рекомендации ООН."Правящие в Латвии, Литве и Эстонии неонацистские по сути режимы пытаются свести исторические счеты с Россией, стереть народную память о священной войне и великой Победе", - сказала Захарова в ходе брифинга.Она обратила внимание на то, что даже рекомендации ООН и других международных организаций для властей этих стран не принимаются во внимание .Вильнюсский городской совет в июне принял решение о сносе мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее в стране захоронение освободителей Литвы. Посольство России в Литве назвало это решение "кощунственным и варварским". В мае мэр Вильнюса заявил, что инициирует исключение шести памятников советским воинам на столичном кладбище из реестра культурного наследия для их последующего сноса.У Воинского мемориала на Антакальнисе, созданного в 1951 году, захоронены более 3 тысяч воинов Третьего Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение Вильнюса. Всего в балтийской республике похоронены более 80 тысяч советских воинов, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом.
https://ria.ru/20221130/latviya-1835165741.html
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в мире, мария захарова, литва, россия, вильнюс, оон
В мире, Мария Захарова, Литва, Россия, Вильнюс, ООН
14:22 08.12.2022 (обновлено: 14:23 08.12.2022)
 
В Прибалтике пытаются свести исторические счеты с Россией, заявила Захарова

Захарова о сносе памятников в Литве: Прибалтика хочет свести исторические счеты с Россией

© РИА Новости / Сергей Титов / Перейти в медиабанкПамятник советским солдатам на Зеленом мосту в городе Вильнюсе, Литва
Памятник советским солдатам на Зеленом мосту в городе Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Сергей Титов
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Памятник советским солдатам на Зеленом мосту в городе Вильнюсе, Литва. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Власти стран Прибалтики пытаются свести исторические счеты с Россией и стереть память о победе в Великой Отечественной войне, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя снос шести стел советским воинам в литовской столице Вильнюсе.
Снос шести стел мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, где находится крупнейшее в Литве захоронение, начался во вторник. Работы по сносу памятника планировалось завершить до 1 ноября 2022 года. В начале октября Комитет по правам человека ООН уведомил власти Литвы, что помещает памятники советским воинам под свою временную защиту до дальнейших выяснений и призывает воздержаться от их дальнейшего демонтажа. Министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска заявила, что Литва обжалует это решение ООН, поскольку комитет, по ее словам, "был введен в заблуждение". Позднее мэр Вильнюса заявил, что снос начнется в ноябре, несмотря на рекомендации ООН.
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"Правящие в Латвии, Литве и Эстонии неонацистские по сути режимы пытаются свести исторические счеты с Россией, стереть народную память о священной войне и великой Победе", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Она обратила внимание на то, что даже рекомендации ООН и других международных организаций для властей этих стран не принимаются во внимание .
"При этом многие жители прибалтийских государств возмущены варварскими решениями властей, они просто боятся, многие идут открыто, но многие боятся заявить о своей позиции публично в условиях развязанных в Латвии, Литве и Эстонии невиданных репрессий в отношении, как они говорят, инакомыслящих", - добавила официальный представитель МИД РФ.
Вильнюсский городской совет в июне принял решение о сносе мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее в стране захоронение освободителей Литвы. Посольство России в Литве назвало это решение "кощунственным и варварским". В мае мэр Вильнюса заявил, что инициирует исключение шести памятников советским воинам на столичном кладбище из реестра культурного наследия для их последующего сноса.
У Воинского мемориала на Антакальнисе, созданного в 1951 году, захоронены более 3 тысяч воинов Третьего Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение Вильнюса. Всего в балтийской республике похоронены более 80 тысяч советских воинов, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом.
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