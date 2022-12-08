https://ria.ru/20221208/litva-1837212968.html

В Прибалтике пытаются свести исторические счеты с Россией, заявила Захарова

В Прибалтике пытаются свести исторические счеты с Россией, заявила Захарова - РИА Новости, 08.12.2022

В Прибалтике пытаются свести исторические счеты с Россией, заявила Захарова

Власти стран Прибалтики пытаются свести исторические счеты с Россией и стереть память о победе в Великой Отечественной войне, заявила представитель МИД РФ Мария РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T14:22

2022-12-08T14:22

2022-12-08T14:23

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мария захарова

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Власти стран Прибалтики пытаются свести исторические счеты с Россией и стереть память о победе в Великой Отечественной войне, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя снос шести стел советским воинам в литовской столице Вильнюсе.Снос шести стел мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, где находится крупнейшее в Литве захоронение, начался во вторник. Работы по сносу памятника планировалось завершить до 1 ноября 2022 года. В начале октября Комитет по правам человека ООН уведомил власти Литвы, что помещает памятники советским воинам под свою временную защиту до дальнейших выяснений и призывает воздержаться от их дальнейшего демонтажа. Министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска заявила, что Литва обжалует это решение ООН, поскольку комитет, по ее словам, "был введен в заблуждение". Позднее мэр Вильнюса заявил, что снос начнется в ноябре, несмотря на рекомендации ООН."Правящие в Латвии, Литве и Эстонии неонацистские по сути режимы пытаются свести исторические счеты с Россией, стереть народную память о священной войне и великой Победе", - сказала Захарова в ходе брифинга.Она обратила внимание на то, что даже рекомендации ООН и других международных организаций для властей этих стран не принимаются во внимание .Вильнюсский городской совет в июне принял решение о сносе мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее в стране захоронение освободителей Литвы. Посольство России в Литве назвало это решение "кощунственным и варварским". В мае мэр Вильнюса заявил, что инициирует исключение шести памятников советским воинам на столичном кладбище из реестра культурного наследия для их последующего сноса.У Воинского мемориала на Антакальнисе, созданного в 1951 году, захоронены более 3 тысяч воинов Третьего Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение Вильнюса. Всего в балтийской республике похоронены более 80 тысяч советских воинов, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом.

https://ria.ru/20221130/latviya-1835165741.html

https://ria.ru/20221109/pamyatnik-1830194305.html

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россия

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Дарья Буймова

в мире, мария захарова, литва, россия, вильнюс, оон