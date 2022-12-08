https://ria.ru/20221208/kurs-1837261736.html

Официальный курс доллара на пятницу снизился до 62,57 рубля

Официальный курс доллара на пятницу снизился до 62,57 рубля - РИА Новости, 08.12.2022

Официальный курс доллара на пятницу снизился до 62,57 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 36,50 копейки - до 62,5722 рубля, курс юаня - на 1,612 копейки, до 8,9743 рубля,... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T16:10

2022-12-08T16:10

2022-12-08T16:10

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 36,50 копейки - до 62,5722 рубля, курс юаня - на 1,612 копейки, до 8,9743 рубля, курс евро - на 22,04 копейки, до 65,6762 рубля.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа