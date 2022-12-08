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Официальный курс доллара на пятницу снизился до 62,57 рубля - РИА Новости, 08.12.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221208/kurs-1837261736.html
Официальный курс доллара на пятницу снизился до 62,57 рубля
Официальный курс доллара на пятницу снизился до 62,57 рубля - РИА Новости, 08.12.2022
Официальный курс доллара на пятницу снизился до 62,57 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 36,50 копейки - до 62,5722 рубля, курс юаня - на 1,612 копейки, до 8,9743 рубля,... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:10
2022-12-08T16:10
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 36,50 копейки - до 62,5722 рубля, курс юаня - на 1,612 копейки, до 8,9743 рубля, курс евро - на 22,04 копейки, до 65,6762 рубля.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
16:10 08.12.2022
 
Официальный курс доллара на пятницу снизился до 62,57 рубля

Официальный курс доллара на пятницу снизился до 62,57 рубля, евро — до 65,68 рубля

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 36,50 копейки - до 62,5722 рубля, курс юаня - на 1,612 копейки, до 8,9743 рубля, курс евро - на 22,04 копейки, до 65,6762 рубля.
ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржа
 
 
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