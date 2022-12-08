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Официальный курс доллара на пятницу снизился до 62,57 рубля
Официальный курс доллара на пятницу снизился до 62,57 рубля - РИА Новости, 08.12.2022
Официальный курс доллара на пятницу снизился до 62,57 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 36,50 копейки - до 62,5722 рубля, курс юаня - на 1,612 копейки, до 8,9743 рубля,... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:10
2022-12-08T16:10
2022-12-08T16:10
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 36,50 копейки - до 62,5722 рубля, курс юаня - на 1,612 копейки, до 8,9743 рубля, курс евро - на 22,04 копейки, до 65,6762 рубля.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Официальный курс доллара на пятницу снизился до 62,57 рубля
Официальный курс доллара на пятницу снизился до 62,57 рубля, евро — до 65,68 рубля