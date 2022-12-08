https://ria.ru/20221208/kupyansk-1837205191.html

ВС России уничтожили более 70 украинских военных на Купянском направлении

ВС России уничтожили более 70 украинских военных на Купянском направлении - РИА Новости, 08.12.2022

ВС России уничтожили более 70 украинских военных на Купянском направлении

Российская авиация и артиллерия уничтожили более 70 украинских военных на Купянском направлении, заявили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T14:02

2022-12-08T14:02

2022-12-08T14:02

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Российская авиация и артиллерия уничтожили более 70 украинских военных на Купянском направлении, заявили в четверг в Минобороны РФ."На Купянском направлении в результате ударов штурмовой и армейской авиации, а также огнем артиллерии по районам сосредоточения ВСУ уничтожено более 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины