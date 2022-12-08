https://ria.ru/20221208/kupyansk-1837205191.html
ВС России уничтожили более 70 украинских военных на Купянском направлении
ВС России уничтожили более 70 украинских военных на Купянском направлении - РИА Новости, 08.12.2022
ВС России уничтожили более 70 украинских военных на Купянском направлении
Российская авиация и артиллерия уничтожили более 70 украинских военных на Купянском направлении, заявили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T14:02
2022-12-08T14:02
2022-12-08T14:02
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Российская авиация и артиллерия уничтожили более 70 украинских военных на Купянском направлении, заявили в четверг в Минобороны РФ."На Купянском направлении в результате ударов штурмовой и армейской авиации, а также огнем артиллерии по районам сосредоточения ВСУ уничтожено более 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили более 70 украинских военных на Купянском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили более 70 украинских военных на Купянском направлении