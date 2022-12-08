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ВС России уничтожили более 70 украинских военных на Купянском направлении - РИА Новости, 08.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221208/kupyansk-1837205191.html
ВС России уничтожили более 70 украинских военных на Купянском направлении
ВС России уничтожили более 70 украинских военных на Купянском направлении - РИА Новости, 08.12.2022
ВС России уничтожили более 70 украинских военных на Купянском направлении
Российская авиация и артиллерия уничтожили более 70 украинских военных на Купянском направлении, заявили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T14:02
2022-12-08T14:02
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Российская авиация и артиллерия уничтожили более 70 украинских военных на Купянском направлении, заявили в четверг в Минобороны РФ."На Купянском направлении в результате ударов штурмовой и армейской авиации, а также огнем артиллерии по районам сосредоточения ВСУ уничтожено более 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
14:02 08.12.2022
 
ВС России уничтожили более 70 украинских военных на Купянском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили более 70 украинских военных на Купянском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Российская авиация и артиллерия уничтожили более 70 украинских военных на Купянском направлении, заявили в четверг в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении в результате ударов штурмовой и армейской авиации, а также огнем артиллерии по районам сосредоточения ВСУ уничтожено более 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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