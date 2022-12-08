https://ria.ru/20221208/kosovo-1837223855.html

Вучич заверил посла США в приверженности Белграда к диалогу по Косово

Вучич заверил посла США в приверженности Белграда к диалогу по Косово - РИА Новости, 08.12.2022

Вучич заверил посла США в приверженности Белграда к диалогу по Косово

Президент Сербии Александр Вучич заверил посла США Кристофера Хилла, что официальный Белград привержен диалогу и поиску компромисса ради мира в Косово и... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T14:53

2022-12-08T14:53

2022-12-08T14:53

в мире

косово

сербия

александр вучич

сша

альбин курти

петер хандке

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БЕЛГРАД, 8 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заверил посла США Кристофера Хилла, что официальный Белград привержен диалогу и поиску компромисса ради мира в Косово и Метохии, сообщила администрация сербского лидера.Глава сербского государства провел встречу в четверг с послом США Кристофером Хиллом перед их совместным участием в открытии технологического центра американских производителей электроавтомобилей Rivian."Президент Вучич сообщил, что Сербия привержена политическому диалогу и нахождению компромиссного решения для устойчивого, безопасного и благополучного сосуществования сербов и албанцев, добавив, что для нашей страны сохранение мира и стабильности – один из ключевых приоритетов", - говорится в сообщении.Встреча прошла в свете очередного обострения в Косово. Таможня самопровозглашенной республики заявила в четверг, что задержала партию в 42 тысячи литров вина у одного из старейших сербов-производителей в поселке Велика-Хоча на юго-западе края. Формальная причина – замороженная на время пандемии деятельность юрлица производителя. При этом винодельня "Петрович" настолько древняя, что в ее подвалах сохранились трубы средневекового винопровода, а ее регулярным гостем до запрета на въезд от властей Приштины был нобелевский лауреат Петер Хандке.Во вторник представители "избирательной комиссии" самопровозглашенной республики Косово в сопровождении полиции вторглись в помещения муниципальных избиркомов в населенных сербами Зубин-Потоке, Лепосавиче и северной части Косовска-Митровицы, который разгромили. Звучали сирены воздушной тревоги, слышны были взрывы петард, в соцсетях распространялись видео обеспокоенных граждан.Затем местные порталы сообщили, что в помещении комиссии в Косовска-Митровице полицейские обезвредили неразорвавшуюся гранату. Премьер самопровозглашенной республики Альбин Курти после этого заявил, что усилит активность полиции."Президент" Косово Вьеса Османи ранее назначила внеочередные муниципальные выборы на населенном сербами севере края на 18 декабря. Политические представители сербов, которые ранее вышли из всех структур самопровозглашенной республики в знак протеста, объявили бойкот волеизъявлению.

https://ria.ru/20221207/vinodelnya-1837074148.html

https://ria.ru/20221206/vuchich-1836620552.html

https://ria.ru/20221206/kosovo-1836790061.html

косово

сербия

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в мире, косово, сербия, александр вучич, сша, альбин курти, петер хандке