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Вучич заверил посла США в приверженности Белграда к диалогу по Косово - РИА Новости, 08.12.2022
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Вучич заверил посла США в приверженности Белграда к диалогу по Косово
Вучич заверил посла США в приверженности Белграда к диалогу по Косово - РИА Новости, 08.12.2022
Вучич заверил посла США в приверженности Белграда к диалогу по Косово
Президент Сербии Александр Вучич заверил посла США Кристофера Хилла, что официальный Белград привержен диалогу и поиску компромисса ради мира в Косово и... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T14:53
2022-12-08T14:53
в мире
косово
сербия
александр вучич
сша
альбин курти
петер хандке
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БЕЛГРАД, 8 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заверил посла США Кристофера Хилла, что официальный Белград привержен диалогу и поиску компромисса ради мира в Косово и Метохии, сообщила администрация сербского лидера.Глава сербского государства провел встречу в четверг с послом США Кристофером Хиллом перед их совместным участием в открытии технологического центра американских производителей электроавтомобилей Rivian."Президент Вучич сообщил, что Сербия привержена политическому диалогу и нахождению компромиссного решения для устойчивого, безопасного и благополучного сосуществования сербов и албанцев, добавив, что для нашей страны сохранение мира и стабильности – один из ключевых приоритетов", - говорится в сообщении.Встреча прошла в свете очередного обострения в Косово. Таможня самопровозглашенной республики заявила в четверг, что задержала партию в 42 тысячи литров вина у одного из старейших сербов-производителей в поселке Велика-Хоча на юго-западе края. Формальная причина – замороженная на время пандемии деятельность юрлица производителя. При этом винодельня "Петрович" настолько древняя, что в ее подвалах сохранились трубы средневекового винопровода, а ее регулярным гостем до запрета на въезд от властей Приштины был нобелевский лауреат Петер Хандке.Во вторник представители "избирательной комиссии" самопровозглашенной республики Косово в сопровождении полиции вторглись в помещения муниципальных избиркомов в населенных сербами Зубин-Потоке, Лепосавиче и северной части Косовска-Митровицы, который разгромили. Звучали сирены воздушной тревоги, слышны были взрывы петард, в соцсетях распространялись видео обеспокоенных граждан.Затем местные порталы сообщили, что в помещении комиссии в Косовска-Митровице полицейские обезвредили неразорвавшуюся гранату. Премьер самопровозглашенной республики Альбин Курти после этого заявил, что усилит активность полиции."Президент" Косово Вьеса Османи ранее назначила внеочередные муниципальные выборы на населенном сербами севере края на 18 декабря. Политические представители сербов, которые ранее вышли из всех структур самопровозглашенной республики в знак протеста, объявили бойкот волеизъявлению.
https://ria.ru/20221207/vinodelnya-1837074148.html
https://ria.ru/20221206/vuchich-1836620552.html
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в мире, косово, сербия, александр вучич, сша, альбин курти, петер хандке
В мире, Косово, Сербия, Александр Вучич, США, Альбин Курти, Петер Хандке
14:53 08.12.2022
 
Вучич заверил посла США в приверженности Белграда к диалогу по Косово

Вучич заверил посла США Хилла в приверженности Белграда к диалогу по Косово и Метохии

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 8 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заверил посла США Кристофера Хилла, что официальный Белград привержен диалогу и поиску компромисса ради мира в Косово и Метохии, сообщила администрация сербского лидера.
Глава сербского государства провел встречу в четверг с послом США Кристофером Хиллом перед их совместным участием в открытии технологического центра американских производителей электроавтомобилей Rivian.
Нашивка с изображением герба самопровозглашенной Республики Косово на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 21:02
Полиция Косово вторглась в одну из старейших сербских виноделен в крае
"Президент Вучич сообщил, что Сербия привержена политическому диалогу и нахождению компромиссного решения для устойчивого, безопасного и благополучного сосуществования сербов и албанцев, добавив, что для нашей страны сохранение мира и стабильности – один из ключевых приоритетов", - говорится в сообщении.
Встреча прошла в свете очередного обострения в Косово. Таможня самопровозглашенной республики заявила в четверг, что задержала партию в 42 тысячи литров вина у одного из старейших сербов-производителей в поселке Велика-Хоча на юго-западе края. Формальная причина – замороженная на время пандемии деятельность юрлица производителя. При этом винодельня "Петрович" настолько древняя, что в ее подвалах сохранились трубы средневекового винопровода, а ее регулярным гостем до запрета на въезд от властей Приштины был нобелевский лауреат Петер Хандке.
Во вторник представители "избирательной комиссии" самопровозглашенной республики Косово в сопровождении полиции вторглись в помещения муниципальных избиркомов в населенных сербами Зубин-Потоке, Лепосавиче и северной части Косовска-Митровицы, который разгромили. Звучали сирены воздушной тревоги, слышны были взрывы петард, в соцсетях распространялись видео обеспокоенных граждан.
Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
6 декабря, 12:34
Сербский президент высказался об отношениях с Россией
Затем местные порталы сообщили, что в помещении комиссии в Косовска-Митровице полицейские обезвредили неразорвавшуюся гранату. Премьер самопровозглашенной республики Альбин Курти после этого заявил, что усилит активность полиции.
"Президент" Косово Вьеса Османи ранее назначила внеочередные муниципальные выборы на населенном сербами севере края на 18 декабря. Политические представители сербов, которые ранее вышли из всех структур самопровозглашенной республики в знак протеста, объявили бойкот волеизъявлению.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 19:44
ЕС рассмотрит кандидатуру самопровозглашенного Косово после подачи заявки
 
В миреКосовоСербияАлександр ВучичСШААльбин КуртиПетер Хандке
 
 
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