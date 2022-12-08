https://ria.ru/20221208/koronavirus-1837145219.html
В России не выявляли более заразных штаммов коронавируса, заявила Попова
В России не выявляли более заразных штаммов коронавируса, заявила Попова - РИА Новости, 08.12.2022
В России не выявляли более заразных штаммов коронавируса, заявила Попова
Западные коллеги говорят о выявлении потенциально более заразных подвидов коронавируса, но в России таких пока нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T11:20
2022-12-08T11:20
2022-12-08T11:20
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748491654_0:68:3072:1795_1920x0_80_0_0_8503a9ae60c7130f25b19de4d22abf6f.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Западные коллеги говорят о выявлении потенциально более заразных подвидов коронавируса, но в России таких пока нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Но внутри генотипов BA.4, BA.5 (подварианты штамма "омикрон" COVID-19 - ред.) есть уже внутренние отделения. Там появляются потенциальные, более контагиозные варианты, о которых пишут наши западные коллеги. Мы очень внимательно за этим следим. Но в Российской Федерации пока таких вариантов нет, вот сегодня максимальное кол-во случаев – это ВА.4, ВА.5. "Клиника" та же, что и была с начала текущего года", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
https://ria.ru/20221018/koronavirus-1824899801.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748491654_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_f1e14e01c9e65a5c519a5e2313955c27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Анна Попова, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В России не выявляли более заразных штаммов коронавируса, заявила Попова
Попова: в России, в отличие от Запада, пока не выявляли более заразных подвидов COVID-19