https://ria.ru/20221208/koronavirus-1837145219.html

В России не выявляли более заразных штаммов коронавируса, заявила Попова

В России не выявляли более заразных штаммов коронавируса, заявила Попова - РИА Новости, 08.12.2022

В России не выявляли более заразных штаммов коронавируса, заявила Попова

Западные коллеги говорят о выявлении потенциально более заразных подвидов коронавируса, но в России таких пока нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T11:20

2022-12-08T11:20

2022-12-08T11:20

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Западные коллеги говорят о выявлении потенциально более заразных подвидов коронавируса, но в России таких пока нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Но внутри генотипов BA.4, BA.5 (подварианты штамма "омикрон" COVID-19 - ред.) есть уже внутренние отделения. Там появляются потенциальные, более контагиозные варианты, о которых пишут наши западные коллеги. Мы очень внимательно за этим следим. Но в Российской Федерации пока таких вариантов нет, вот сегодня максимальное кол-во случаев – это ВА.4, ВА.5. "Клиника" та же, что и была с начала текущего года", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

https://ria.ru/20221018/koronavirus-1824899801.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19