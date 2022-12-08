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В России не выявляли более заразных штаммов коронавируса, заявила Попова - РИА Новости, 08.12.2022
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221208/koronavirus-1837145219.html
В России не выявляли более заразных штаммов коронавируса, заявила Попова
В России не выявляли более заразных штаммов коронавируса, заявила Попова - РИА Новости, 08.12.2022
В России не выявляли более заразных штаммов коронавируса, заявила Попова
Западные коллеги говорят о выявлении потенциально более заразных подвидов коронавируса, но в России таких пока нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T11:20
2022-12-08T11:20
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Западные коллеги говорят о выявлении потенциально более заразных подвидов коронавируса, но в России таких пока нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Но внутри генотипов BA.4, BA.5 (подварианты штамма "омикрон" COVID-19 - ред.) есть уже внутренние отделения. Там появляются потенциальные, более контагиозные варианты, о которых пишут наши западные коллеги. Мы очень внимательно за этим следим. Но в Российской Федерации пока таких вариантов нет, вот сегодня максимальное кол-во случаев – это ВА.4, ВА.5. "Клиника" та же, что и была с начала текущего года", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Анна Попова, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:20 08.12.2022
 
В России не выявляли более заразных штаммов коронавируса, заявила Попова

Попова: в России, в отличие от Запада, пока не выявляли более заразных подвидов COVID-19

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Западные коллеги говорят о выявлении потенциально более заразных подвидов коронавируса, но в России таких пока нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Но внутри генотипов BA.4, BA.5 (подварианты штамма "омикрон" COVID-19 - ред.) есть уже внутренние отделения. Там появляются потенциальные, более контагиозные варианты, о которых пишут наши западные коллеги. Мы очень внимательно за этим следим. Но в Российской Федерации пока таких вариантов нет, вот сегодня максимальное кол-во случаев – это ВА.4, ВА.5. "Клиника" та же, что и была с начала текущего года", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Сотрудник лаборатории работает с образцами коронавируса в Медицинском НИИ инфекционных заболеваний армии США на базе Форт-Детрик - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
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Игра с огнем. Американские ученые создали смертельный вариант коронавируса
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна ПоповаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
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