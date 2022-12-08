https://ria.ru/20221208/koronavirus-1837143460.html

В России за сутки госпитализировали 1453 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1453 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 08.12.2022

В России за сутки госпитализировали 1453 заболевших COVID-19

Более 7,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, скончались 54 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T11:17

2022-12-08T11:17

2022-12-08T11:17

распространение коронавируса

общество

россия

здоровье - общество

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Более 7,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, скончались 54 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1453 человека, на 6,6% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 34 субъектах, снижение — в 42 регионах, ситуация осталась без изменений в девяти субъектах."Выздоровело за сутки 6 315 человек, или на 7,1% меньше в сравнении с 7 декабря 2022 года. Выявлено 7 430 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 54 человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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