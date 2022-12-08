https://ria.ru/20221208/koronavirus-1837143460.html
В России за сутки госпитализировали 1453 заболевших COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1453 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 08.12.2022
В России за сутки госпитализировали 1453 заболевших COVID-19
Более 7,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, скончались 54 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T11:17
2022-12-08T11:17
2022-12-08T11:17
распространение коронавируса
общество
россия
здоровье - общество
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Более 7,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, скончались 54 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1453 человека, на 6,6% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 34 субъектах, снижение — в 42 регионах, ситуация осталась без изменений в девяти субъектах."Выздоровело за сутки 6 315 человек, или на 7,1% меньше в сравнении с 7 декабря 2022 года. Выявлено 7 430 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 54 человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Россия, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1453 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 7430 случаев COVID-19, выздоровели 6315, умерли 54 человека