https://ria.ru/20221208/kontakty-1837274048.html
Ушаков воздержался от комментариев о контактах с США по Украине
Ушаков воздержался от комментариев о контактах с США по Украине - РИА Новости, 08.12.2022
Ушаков воздержался от комментариев о контактах с США по Украине
Помощник президента РФ Юрий Ушаков воздержался от комментариев, отвечая на вопрос журналистов о том, ведутся ли в каком-либо формате контакты с США по... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:42
2022-12-08T16:42
2022-12-08T16:42
юрий ушаков
сша
турция
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков воздержался от комментариев, отвечая на вопрос журналистов о том, ведутся ли в каком-либо формате контакты с США по украинской тематике."Вы знаете о том, что состоялся контакт в Турции между руководителями разведагентств - (главы СВР Сергея) Нарышкина и (директора ЦРУ) Билла Бернса. Что касается других контактов, то об их характере, составе участников и о временных параметрах я бы воздержался что-либо сказать. Не с руки мне это комментировать. Но что просочилось и уже стало официально - могу подтвердить, это контакт в Турции Нарышкина и Бернса", - сказал Ушаков на брифинге, отвечая на вопрос о том, ведутся ли какие-то контакты в "нетрадиционном формате" с представителями США по Украине.
https://ria.ru/20221208/ssha-1837191747.html
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юрий ушаков, сша, турция, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), центральное разведывательное управление (цру)
Юрий Ушаков, США, Турция, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Ушаков воздержался от комментариев о контактах с США по Украине
Помощник президента Ушаков воздержался от комментариев о контактах с США по Украине