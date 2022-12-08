https://ria.ru/20221208/kontakty-1837274048.html

Ушаков воздержался от комментариев о контактах с США по Украине

Ушаков воздержался от комментариев о контактах с США по Украине - РИА Новости, 08.12.2022

Ушаков воздержался от комментариев о контактах с США по Украине

Помощник президента РФ Юрий Ушаков воздержался от комментариев, отвечая на вопрос журналистов о том, ведутся ли в каком-либо формате контакты с США по... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T16:42

2022-12-08T16:42

2022-12-08T16:42

юрий ушаков

сша

турция

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков воздержался от комментариев, отвечая на вопрос журналистов о том, ведутся ли в каком-либо формате контакты с США по украинской тематике."Вы знаете о том, что состоялся контакт в Турции между руководителями разведагентств - (главы СВР Сергея) Нарышкина и (директора ЦРУ) Билла Бернса. Что касается других контактов, то об их характере, составе участников и о временных параметрах я бы воздержался что-либо сказать. Не с руки мне это комментировать. Но что просочилось и уже стало официально - могу подтвердить, это контакт в Турции Нарышкина и Бернса", - сказал Ушаков на брифинге, отвечая на вопрос о том, ведутся ли какие-то контакты в "нетрадиционном формате" с представителями США по Украине.

https://ria.ru/20221208/ssha-1837191747.html

сша

турция

россия

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юрий ушаков, сша, турция, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), центральное разведывательное управление (цру)