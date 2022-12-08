https://ria.ru/20221208/kompleks-1837276982.html

ОЗСМ запустит комплекс производства базы для масел в 2023 году

ОЗСМ запустит комплекс производства базы для масел в 2023 году - РИА Новости, 08.12.2022

ОЗСМ запустит комплекс производства базы для масел в 2023 году

Омский завод смазочных материалов (ОЗСМ) в 2023 году планирует запустить комплекс гидроизодепарафинизации для производства базы для моторных, трансмиссионных и... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T16:47

2022-12-08T16:47

2022-12-08T16:47

газпром нефть

экономика

технологии

россия

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импортозамещение

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Омский завод смазочных материалов (ОЗСМ) в 2023 году планирует запустить комплекс гидроизодепарафинизации для производства базы для моторных, трансмиссионных и индустриальных масел мощностью 220 тысяч тонн продукции в год, сообщил журналистам генеральный директор "Газпромнефть – Смазочные материалы" Анатолий Скоромец."В 2023 году начнет работу наш комплекс гидроизодепарафинизации мощностью 220 тысяч тонн. Это высокотехнологичное производство базы для выпуска востребованных рынком синтетических моторных, трансмиссионных и индустриальных масел 2-й и 3-й группы. Наш комплекс позволит полностью отказаться от использования импортных компонентов", - сказал Скоромец.Сырье для производства будет поступать с комплекса глубокой переработки нефти Омского НПЗ, который недавно был введен в эксплуатацию. Сейчас на площадке ОЗСМ завершается монтаж оборудования, идет подготовка к предпусковым испытаниям."Газпром нефть" прогнозирует, что объем производства всех смазочных материалов, масел и парафинов в 2022 году составит 700 тысяч тонн. При этом половина этого объема приходится на премиальную продукцию."Мы рассчитываем в следующем году дополнительно увеличить совокупный выпуск продукции. Такой рост нам обеспечат проекты развития производства и перераспределение долей рынка, оставленного зарубежными поставщиками", - заметил топ-менеджер компании.По его словам, сервисы "Газпром нефти" востребованы на рынке. В качестве примера Скоромец привел систему G-Lab, которая на основе анализа состояния работающего масла дает прогноз по эксплуатации и предупреждает о потенциальных поломках. Компания видит для себя потенциал развития в этой области на рынках стран Ближнего Востока, Азии и Африки.

https://ria.ru/20221012/postavki-1823465534.html

россия

омск

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

газпром нефть, экономика, технологии, россия, омск, импортозамещение