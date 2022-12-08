Рейтинг@Mail.ru
ОЗСМ запустит комплекс производства базы для масел в 2023 году - РИА Новости, 08.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221208/kompleks-1837276982.html
ОЗСМ запустит комплекс производства базы для масел в 2023 году
ОЗСМ запустит комплекс производства базы для масел в 2023 году - РИА Новости, 08.12.2022
ОЗСМ запустит комплекс производства базы для масел в 2023 году
Омский завод смазочных материалов (ОЗСМ) в 2023 году планирует запустить комплекс гидроизодепарафинизации для производства базы для моторных, трансмиссионных и... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:47
2022-12-08T16:47
газпром нефть
экономика
технологии
россия
омск
импортозамещение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837269570_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_4d79706c94fcc9bcdc2bd42f849ed580.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Омский завод смазочных материалов (ОЗСМ) в 2023 году планирует запустить комплекс гидроизодепарафинизации для производства базы для моторных, трансмиссионных и индустриальных масел мощностью 220 тысяч тонн продукции в год, сообщил журналистам генеральный директор "Газпромнефть – Смазочные материалы" Анатолий Скоромец."В 2023 году начнет работу наш комплекс гидроизодепарафинизации мощностью 220 тысяч тонн. Это высокотехнологичное производство базы для выпуска востребованных рынком синтетических моторных, трансмиссионных и индустриальных масел 2-й и 3-й группы. Наш комплекс позволит полностью отказаться от использования импортных компонентов", - сказал Скоромец.Сырье для производства будет поступать с комплекса глубокой переработки нефти Омского НПЗ, который недавно был введен в эксплуатацию. Сейчас на площадке ОЗСМ завершается монтаж оборудования, идет подготовка к предпусковым испытаниям."Газпром нефть" прогнозирует, что объем производства всех смазочных материалов, масел и парафинов в 2022 году составит 700 тысяч тонн. При этом половина этого объема приходится на премиальную продукцию."Мы рассчитываем в следующем году дополнительно увеличить совокупный выпуск продукции. Такой рост нам обеспечат проекты развития производства и перераспределение долей рынка, оставленного зарубежными поставщиками", - заметил топ-менеджер компании.По его словам, сервисы "Газпром нефти" востребованы на рынке. В качестве примера Скоромец привел систему G-Lab, которая на основе анализа состояния работающего масла дает прогноз по эксплуатации и предупреждает о потенциальных поломках. Компания видит для себя потенциал развития в этой области на рынках стран Ближнего Востока, Азии и Африки.
https://ria.ru/20221012/postavki-1823465534.html
россия
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837269570_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_b6a0d4f05122b26f879e9534b5142bd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
газпром нефть, экономика, технологии, россия, омск, импортозамещение
Газпром нефть, Экономика, Технологии, Россия, Омск, Импортозамещение
16:47 08.12.2022
 

ОЗСМ запустит комплекс производства базы для масел в 2023 году

CC BY 4.0 / ООО "Газпромнефть – СМ" / Омский завод смазочных материалов
Омский завод смазочных материалов - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
CC BY 4.0 / ООО "Газпромнефть – СМ" /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Омский завод смазочных материалов (ОЗСМ) в 2023 году планирует запустить комплекс гидроизодепарафинизации для производства базы для моторных, трансмиссионных и индустриальных масел мощностью 220 тысяч тонн продукции в год, сообщил журналистам генеральный директор "Газпромнефть – Смазочные материалы" Анатолий Скоромец.
"В 2023 году начнет работу наш комплекс гидроизодепарафинизации мощностью 220 тысяч тонн. Это высокотехнологичное производство базы для выпуска востребованных рынком синтетических моторных, трансмиссионных и индустриальных масел 2-й и 3-й группы. Наш комплекс позволит полностью отказаться от использования импортных компонентов", - сказал Скоромец.
Сырье для производства будет поступать с комплекса глубокой переработки нефти Омского НПЗ, который недавно был введен в эксплуатацию. Сейчас на площадке ОЗСМ завершается монтаж оборудования, идет подготовка к предпусковым испытаниям.
"Газпром нефть" прогнозирует, что объем производства всех смазочных материалов, масел и парафинов в 2022 году составит 700 тысяч тонн. При этом половина этого объема приходится на премиальную продукцию.
Железнодорожная цистерна с топливом в терминале компании Газпромнефть - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 17:30
"Газпром нефть" нарастит поставки высокотехнологичных масел в Удмуртию
"Мы рассчитываем в следующем году дополнительно увеличить совокупный выпуск продукции. Такой рост нам обеспечат проекты развития производства и перераспределение долей рынка, оставленного зарубежными поставщиками", - заметил топ-менеджер компании.
По его словам, сервисы "Газпром нефти" востребованы на рынке. В качестве примера Скоромец привел систему G-Lab, которая на основе анализа состояния работающего масла дает прогноз по эксплуатации и предупреждает о потенциальных поломках. Компания видит для себя потенциал развития в этой области на рынках стран Ближнего Востока, Азии и Африки.
 
Газпром нефтьЭкономикаТехнологииРоссияОмскИмпортозамещение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала