https://ria.ru/20221208/kompleks-1837276982.html
ОЗСМ запустит комплекс производства базы для масел в 2023 году
ОЗСМ запустит комплекс производства базы для масел в 2023 году - РИА Новости, 08.12.2022
ОЗСМ запустит комплекс производства базы для масел в 2023 году
Омский завод смазочных материалов (ОЗСМ) в 2023 году планирует запустить комплекс гидроизодепарафинизации для производства базы для моторных, трансмиссионных и... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:47
2022-12-08T16:47
2022-12-08T16:47
газпром нефть
экономика
технологии
россия
омск
импортозамещение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837269570_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_4d79706c94fcc9bcdc2bd42f849ed580.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Омский завод смазочных материалов (ОЗСМ) в 2023 году планирует запустить комплекс гидроизодепарафинизации для производства базы для моторных, трансмиссионных и индустриальных масел мощностью 220 тысяч тонн продукции в год, сообщил журналистам генеральный директор "Газпромнефть – Смазочные материалы" Анатолий Скоромец."В 2023 году начнет работу наш комплекс гидроизодепарафинизации мощностью 220 тысяч тонн. Это высокотехнологичное производство базы для выпуска востребованных рынком синтетических моторных, трансмиссионных и индустриальных масел 2-й и 3-й группы. Наш комплекс позволит полностью отказаться от использования импортных компонентов", - сказал Скоромец.Сырье для производства будет поступать с комплекса глубокой переработки нефти Омского НПЗ, который недавно был введен в эксплуатацию. Сейчас на площадке ОЗСМ завершается монтаж оборудования, идет подготовка к предпусковым испытаниям."Газпром нефть" прогнозирует, что объем производства всех смазочных материалов, масел и парафинов в 2022 году составит 700 тысяч тонн. При этом половина этого объема приходится на премиальную продукцию."Мы рассчитываем в следующем году дополнительно увеличить совокупный выпуск продукции. Такой рост нам обеспечат проекты развития производства и перераспределение долей рынка, оставленного зарубежными поставщиками", - заметил топ-менеджер компании.По его словам, сервисы "Газпром нефти" востребованы на рынке. В качестве примера Скоромец привел систему G-Lab, которая на основе анализа состояния работающего масла дает прогноз по эксплуатации и предупреждает о потенциальных поломках. Компания видит для себя потенциал развития в этой области на рынках стран Ближнего Востока, Азии и Африки.
https://ria.ru/20221012/postavki-1823465534.html
россия
омск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837269570_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_b6a0d4f05122b26f879e9534b5142bd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газпром нефть, экономика, технологии, россия, омск, импортозамещение
Газпром нефть, Экономика, Технологии, Россия, Омск, Импортозамещение
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Омский завод смазочных материалов (ОЗСМ) в 2023 году планирует запустить комплекс гидроизодепарафинизации для производства базы для моторных, трансмиссионных и индустриальных масел мощностью 220 тысяч тонн продукции в год, сообщил журналистам генеральный директор "Газпромнефть – Смазочные материалы" Анатолий Скоромец.
"В 2023 году начнет работу наш комплекс гидроизодепарафинизации мощностью 220 тысяч тонн. Это высокотехнологичное производство базы для выпуска востребованных рынком синтетических моторных, трансмиссионных и индустриальных масел 2-й и 3-й группы. Наш комплекс позволит полностью отказаться от использования импортных компонентов", - сказал Скоромец.
Сырье для производства будет поступать с комплекса глубокой переработки нефти Омского НПЗ, который недавно был введен в эксплуатацию. Сейчас на площадке ОЗСМ завершается монтаж оборудования, идет подготовка к предпусковым испытаниям.
"Газпром нефть" прогнозирует, что объем производства всех смазочных материалов, масел и парафинов в 2022 году составит 700 тысяч тонн. При этом половина этого объема приходится на премиальную продукцию.
"Мы рассчитываем в следующем году дополнительно увеличить совокупный выпуск продукции. Такой рост нам обеспечат проекты развития производства и перераспределение долей рынка, оставленного зарубежными поставщиками", - заметил топ-менеджер компании.
По его словам, сервисы "Газпром нефти" востребованы на рынке. В качестве примера Скоромец привел систему G-Lab, которая на основе анализа состояния работающего масла дает прогноз по эксплуатации и предупреждает о потенциальных поломках. Компания видит для себя потенциал развития в этой области на рынках стран Ближнего Востока
, Азии
и Африки
.