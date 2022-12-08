https://ria.ru/20221208/kitay-1837212522.html

Эксперты: Китай может снять антиковидные ограничения к середине 2023 года

Эксперты: Китай может снять антиковидные ограничения к середине 2023 года - РИА Новости, 08.12.2022

Эксперты: Китай может снять антиковидные ограничения к середине 2023 года

Антиковидные ограничения в КНР будут сняты практически полностью к середине 2023 года. С таким прогнозом, в частности, выступила аналитик UBS Global Wealth... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T14:55

2022-12-08T14:55

2022-12-08T14:55

россия-китай: главное

китай

михаил мишустин

ли кэцян

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837220558_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_8a674e480d85ada6047c07fe556de4ad.jpg

МОСКВА, 8 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Антиковидные ограничения в КНР будут сняты практически полностью к середине 2023 года. С таким прогнозом, в частности, выступила аналитик UBS Global Wealth Management Ху Ифан.Ей вторят аналитики из Bloomberg, которые предсказали значительную либерализацию политики "динамической нулевой терпимости" к коронавирусу к середине следующего года. Именно с этого момента ожидается бурный скачок экономической активности в Китае.К тому же времени ожидается и восстановление трансграничного сообщения, которое долгое время "оставалось на паузе" в целях пресечения массовых "импортных случаев" COVID-19. Во всяком случае, Китай уже сейчас активно обсуждает с зарубежными партнерами возобновление нормальных людских потоков через границу. Так, на состоявшейся 5-го декабря 27-й регулярной встрече глав правительств России и Китая российский премьер Михаил Мишустин призвал совместно выработать варианты постепенного возобновления гуманитарных обменов. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ответ заверил: "Мы готовы наращивать людские контакты, особенно с учётом изменения ситуации с коронавирусом. Мы готовы создать благоприятные условия для активизации контактов по линии граждан. Действительно, до пандемии у нас был очень высокий уровень контактов по линии общественности. И думаю, что по мере улучшения ситуации с пандемией мы будем ожидать только роста контактов между нашими гражданами".

https://ria.ru/20221208/mery-1837184769.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, михаил мишустин, ли кэцян, коронавирус covid-19