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Эксперты: Китай может снять антиковидные ограничения к середине 2023 года - РИА Новости, 08.12.2022
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https://ria.ru/20221208/kitay-1837212522.html
Эксперты: Китай может снять антиковидные ограничения к середине 2023 года
Эксперты: Китай может снять антиковидные ограничения к середине 2023 года - РИА Новости, 08.12.2022
Эксперты: Китай может снять антиковидные ограничения к середине 2023 года
Антиковидные ограничения в КНР будут сняты практически полностью к середине 2023 года. С таким прогнозом, в частности, выступила аналитик UBS Global Wealth... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T14:55
2022-12-08T14:55
россия-китай: главное
китай
михаил мишустин
ли кэцян
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 8 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Антиковидные ограничения в КНР будут сняты практически полностью к середине 2023 года. С таким прогнозом, в частности, выступила аналитик UBS Global Wealth Management Ху Ифан.Ей вторят аналитики из Bloomberg, которые предсказали значительную либерализацию политики "динамической нулевой терпимости" к коронавирусу к середине следующего года. Именно с этого момента ожидается бурный скачок экономической активности в Китае.К тому же времени ожидается и восстановление трансграничного сообщения, которое долгое время "оставалось на паузе" в целях пресечения массовых "импортных случаев" COVID-19. Во всяком случае, Китай уже сейчас активно обсуждает с зарубежными партнерами возобновление нормальных людских потоков через границу. Так, на состоявшейся 5-го декабря 27-й регулярной встрече глав правительств России и Китая российский премьер Михаил Мишустин призвал совместно выработать варианты постепенного возобновления гуманитарных обменов. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ответ заверил: "Мы готовы наращивать людские контакты, особенно с учётом изменения ситуации с коронавирусом. Мы готовы создать благоприятные условия для активизации контактов по линии граждан. Действительно, до пандемии у нас был очень высокий уровень контактов по линии общественности. И думаю, что по мере улучшения ситуации с пандемией мы будем ожидать только роста контактов между нашими гражданами".
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китай, михаил мишустин, ли кэцян, коронавирус covid-19
Россия-Китай: Главное, Китай, Михаил Мишустин, Ли Кэцян, Коронавирус COVID-19
14:55 08.12.2022
 

Эксперты: Китай может снять антиковидные ограничения к середине 2023 года

© AP Photo / Andy WongПрохожие в масках в Пекине
Прохожие в масках в Пекине - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© AP Photo / Andy Wong
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Антиковидные ограничения в КНР будут сняты практически полностью к середине 2023 года. С таким прогнозом, в частности, выступила аналитик UBS Global Wealth Management Ху Ифан.
Ей вторят аналитики из Bloomberg, которые предсказали значительную либерализацию политики "динамической нулевой терпимости" к коронавирусу к середине следующего года. Именно с этого момента ожидается бурный скачок экономической активности в Китае.
Мужчина в защитной маске сидит на своем багаже рядом с плакатом на тему COVID-19 в Пекине - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 13:01Россия-Китай: Главное
В Китае приняты 10 новых мер для оптимизации работы по борьбе с COVID-19
К тому же времени ожидается и восстановление трансграничного сообщения, которое долгое время "оставалось на паузе" в целях пресечения массовых "импортных случаев" COVID-19. Во всяком случае, Китай уже сейчас активно обсуждает с зарубежными партнерами возобновление нормальных людских потоков через границу. Так, на состоявшейся 5-го декабря 27-й регулярной встрече глав правительств России и Китая российский премьер Михаил Мишустин призвал совместно выработать варианты постепенного возобновления гуманитарных обменов. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ответ заверил: "Мы готовы наращивать людские контакты, особенно с учётом изменения ситуации с коронавирусом. Мы готовы создать благоприятные условия для активизации контактов по линии граждан. Действительно, до пандемии у нас был очень высокий уровень контактов по линии общественности. И думаю, что по мере улучшения ситуации с пандемией мы будем ожидать только роста контактов между нашими гражданами".
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайМихаил МишустинЛи КэцянКоронавирус COVID-19
 
 
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