Эксперты: Китай может снять антиковидные ограничения к середине 2023 года
© AP Photo / Andy WongПрохожие в масках в Пекине
© AP Photo / Andy Wong
МОСКВА, 8 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Антиковидные ограничения в КНР будут сняты практически полностью к середине 2023 года. С таким прогнозом, в частности, выступила аналитик UBS Global Wealth Management Ху Ифан.
Ей вторят аналитики из Bloomberg, которые предсказали значительную либерализацию политики "динамической нулевой терпимости" к коронавирусу к середине следующего года. Именно с этого момента ожидается бурный скачок экономической активности в Китае.
К тому же времени ожидается и восстановление трансграничного сообщения, которое долгое время "оставалось на паузе" в целях пресечения массовых "импортных случаев" COVID-19. Во всяком случае, Китай уже сейчас активно обсуждает с зарубежными партнерами возобновление нормальных людских потоков через границу. Так, на состоявшейся 5-го декабря 27-й регулярной встрече глав правительств России и Китая российский премьер Михаил Мишустин призвал совместно выработать варианты постепенного возобновления гуманитарных обменов. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ответ заверил: "Мы готовы наращивать людские контакты, особенно с учётом изменения ситуации с коронавирусом. Мы готовы создать благоприятные условия для активизации контактов по линии граждан. Действительно, до пандемии у нас был очень высокий уровень контактов по линии общественности. И думаю, что по мере улучшения ситуации с пандемией мы будем ожидать только роста контактов между нашими гражданами".