https://ria.ru/20221208/kitay-1837116246.html

Китай мог превзойти США по количеству ядерных боеголовок на МБР, пишут СМИ

Китай мог превзойти США по количеству ядерных боеголовок на МБР, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2022

Китай мог превзойти США по количеству ядерных боеголовок на МБР, пишут СМИ

Китай мог превзойти США по количеству ядерных боеголовок на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР), сообщает издание Defense News. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T09:15

2022-12-08T09:15

2022-12-08T10:51

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сша

китай

министерство обороны сша

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Китай мог превзойти США по количеству ядерных боеголовок на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР), сообщает издание Defense News.По его данным, стратегическое командование вооруженных сил (STRATCOM) США недавно направило в конгресс засекреченную справку. В соответствии с законопроектом по оборонному бюджету США (National Defense Authorization Act, NDAA), конгресс необходимо уведомить, если Китай превзойдет США по крайней мере по одному из трех компонентов, касающихся запасов МБР.Однако, согласно данным Пентагона и конгресса, у США до сих пор больше развернутых МБР и пусковых установок МБР. Поэтому издание приходит к выводу, что, скорее всего, Китай превзошел Штаты по количеству боеголовок.Законодатели не смогли подтвердить Defense News, что справка STRATCOM была направлена из-за боеголовок, поскольку информация засекречена.

https://radiosputnik.ria.ru/20221108/raketa-1830071244.html

https://ria.ru/20210727/lazer-1743080086.html

сша

китай

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, китай, министерство обороны сша