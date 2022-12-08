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Китай мог превзойти США по количеству ядерных боеголовок на МБР, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2022
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Китай мог превзойти США по количеству ядерных боеголовок на МБР, пишут СМИ
Китай мог превзойти США по количеству ядерных боеголовок на МБР, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2022
Китай мог превзойти США по количеству ядерных боеголовок на МБР, пишут СМИ
Китай мог превзойти США по количеству ядерных боеголовок на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР), сообщает издание Defense News. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T09:15
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в мире
сша
китай
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Китай мог превзойти США по количеству ядерных боеголовок на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР), сообщает издание Defense News.По его данным, стратегическое командование вооруженных сил (STRATCOM) США недавно направило в конгресс засекреченную справку. В соответствии с законопроектом по оборонному бюджету США (National Defense Authorization Act, NDAA), конгресс необходимо уведомить, если Китай превзойдет США по крайней мере по одному из трех компонентов, касающихся запасов МБР.Однако, согласно данным Пентагона и конгресса, у США до сих пор больше развернутых МБР и пусковых установок МБР. Поэтому издание приходит к выводу, что, скорее всего, Китай превзошел Штаты по количеству боеголовок.Законодатели не смогли подтвердить Defense News, что справка STRATCOM была направлена из-за боеголовок, поскольку информация засекречена.
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сша
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Дарья Буймова
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в мире, сша, китай, министерство обороны сша
В мире, США, Китай, Министерство обороны США
09:15 08.12.2022 (обновлено: 10:51 08.12.2022)
 
Китай мог превзойти США по количеству ядерных боеголовок на МБР, пишут СМИ

Defense News: Китай мог превзойти США по количеству ядерных боеголовок на МБР

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в медиабанкВиды Пекина, архивное фото
Виды Пекина, архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Александр Юрьев
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Китай мог превзойти США по количеству ядерных боеголовок на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР), сообщает издание Defense News.
По его данным, стратегическое командование вооруженных сил (STRATCOM) США недавно направило в конгресс засекреченную справку. В соответствии с законопроектом по оборонному бюджету США (National Defense Authorization Act, NDAA), конгресс необходимо уведомить, если Китай превзойдет США по крайней мере по одному из трех компонентов, касающихся запасов МБР.
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Однако, согласно данным Пентагона и конгресса, у США до сих пор больше развернутых МБР и пусковых установок МБР. Поэтому издание приходит к выводу, что, скорее всего, Китай превзошел Штаты по количеству боеголовок.
Законодатели не смогли подтвердить Defense News, что справка STRATCOM была направлена из-за боеголовок, поскольку информация засекречена.
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