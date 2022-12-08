https://ria.ru/20221208/khimki-1837225431.html
В Химках в рамках реализации проекта МЦД-3 реконструируют пять ж/д станций
В Химках в рамках реализации проекта МЦД-3 реконструируют пять ж/д станций - РИА Новости, 08.12.2022
В Химках в рамках реализации проекта МЦД-3 реконструируют пять ж/д станций
В рамках реализации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва-Санкт-Петербург" и проект МЦД-3 в Химках проведут масштабное... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T14:59
2022-12-08T14:59
2022-12-08T14:59
химки
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ХИМКИ, 8 дек – РИА Новости. В рамках реализации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва-Санкт-Петербург" и проект МЦД-3 в Химках проведут масштабное обновление железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки.Все пять остановочных пунктов округа реконструируют. На станции "Химки" демонтируют старый подземный переход и оборудуют новый надземный конкорс. На станции "Сходня" построят новый кассовый павильон, а "Фирсановку" оснастят новым пешеходным мостом. Самые масштабные работы проведут на станции "Левобережная" - для этого ее временно закроют. Для пассажиров организуют движение компенсационных автобусных маршрутов, говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на заявление главы округа Дмитрия Волошина."Это важные и сложные инфраструктурные проекты, которые реализуются в округе при поддержке Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Они существенно повлияют на качество жизни и комфорт химчан. Для запуска ВСМ и МЦД-3 в Химках проложат два дополнительных высокоскоростных ж/д пути, построят дублер моста через Канал имени Москвы, а также реконструируют все пять железнодорожных станций. Они станут современнее и удобнее для пассажиров - оборудуют островные платформы, новые отапливаемые павильоны и надземные пешеходные переходы с лифтами", - отметил глава Химок.Высокоскоростная железнодорожная магистраль "Москва - Санкт-Петербург" - масштабный государственный проект. Дорога протяженностью 679 километров пройдёт сразу через шесть субъектов страны, в том числе 90 км – по территории Московской области. Поезда будут курсировать со скоростью до 350 км в час, время в пути между городами по магистрали сократится до 2,5 часов.В соответствии с транспортной стратегией Российской Федерации строительные работы в черте Химок планируют завершить в 2025 году.
https://ria.ru/20221122/katok-1833434712.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки
ХИМКИ, 8 дек – РИА Новости. В рамках реализации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва-Санкт-Петербург" и проект МЦД-3 в Химках проведут масштабное обновление железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки.
Все пять остановочных пунктов округа реконструируют. На станции "Химки" демонтируют старый подземный переход и оборудуют новый надземный конкорс. На станции "Сходня" построят новый кассовый павильон, а "Фирсановку" оснастят новым пешеходным мостом. Самые масштабные работы проведут на станции "Левобережная" - для этого ее временно закроют. Для пассажиров организуют движение компенсационных автобусных маршрутов, говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на заявление главы округа Дмитрия Волошина.
"Это важные и сложные инфраструктурные проекты, которые реализуются в округе при поддержке Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Они существенно повлияют на качество жизни и комфорт химчан. Для запуска ВСМ и МЦД-3 в Химках проложат два дополнительных высокоскоростных ж/д пути, построят дублер моста через Канал имени Москвы, а также реконструируют все пять железнодорожных станций. Они станут современнее и удобнее для пассажиров - оборудуют островные платформы, новые отапливаемые павильоны и надземные пешеходные переходы с лифтами", - отметил глава Химок.
Высокоскоростная железнодорожная магистраль "Москва - Санкт-Петербург" - масштабный государственный проект. Дорога протяженностью 679 километров пройдёт сразу через шесть субъектов страны, в том числе 90 км – по территории Московской области
. Поезда будут курсировать со скоростью до 350 км в час, время в пути между городами по магистрали сократится до 2,5 часов.
В соответствии с транспортной стратегией Российской Федерации строительные работы в черте Химок планируют завершить в 2025 году.