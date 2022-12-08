https://ria.ru/20221208/kchr-1837252690.html

В КЧР исполнение нацпроектов в 2022 году превысило 90%

В КЧР исполнение нацпроектов в 2022 году превысило 90% - РИА Новости, 08.12.2022

В КЧР исполнение нацпроектов в 2022 году превысило 90%

В Карачаево-Черкесии исполнение нацпроектов в 2022 году превысило 90%, говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства КЧР. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T15:52

2022-12-08T15:52

2022-12-08T15:52

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

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ЧЕРКЕССК, 8 дек – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии исполнение нацпроектов в 2022 году превысило 90%, говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства КЧР."Кассовое исполнение по всем национальным проектам, реализуемым в КЧР, составляет свыше 90%, а по отдельным – более 95%. Это хороший показатель. Мы его улучшим, чтобы к концу года достигнуть стопроцентного результата", - цитирует слова председателя регионального правительства Мурата Аргунова пресс-служба.Ранее глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов объявил о создании оперативного штаба по регулированию за исполнением национальных проектов, который будет контролировать качество строящихся и ремонтируемых объектов - спорткомплексов, сельских домов культуры, объектов образования и т.д.Всего в регионе реализуются 45 региональных программ 12 нацпроектов, в рамках которых капитальное строительство, ремонт и реконструкция ведется в 125 социально значимых объектах республики.

https://ria.ru/20221208/oborudovanie-1837188734.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рашид темрезов