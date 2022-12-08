https://ria.ru/20221208/kaznacheystvo-1837126136.html
Путин поздравил Федеральное казначейство с 30-летием
Путин поздравил Федеральное казначейство с 30-летием - РИА Новости, 08.12.2022
Путин поздравил Федеральное казначейство с 30-летием
Президент России Владимир Путин поздравил Федеральное казначейство с 30-летием образования и отметил, что оно стало одним из ключевых институтов управления... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T10:26
2022-12-08T10:26
2022-12-08T10:26
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Федеральное казначейство с 30-летием образования и отметил, что оно стало одним из ключевых институтов управления госфинансами, сообщается на сайте Кремля."Поздравляю вас с 30-летием образования Федерального казначейства. За прошедшие годы Казначейство России убедительно доказало свою востребованность и эффективность, стало одним из ключевых институтов управления госфинансами, контроля бюджетных расходов и их целевого использования", - сообщается в телеграмме.Президент отметил, что компетентность, ответственный подход к делу, глубокое понимание значимости своей работы отличают лучших сотрудников службы. Он также выразил уверенность, что сотрудники казначейства продолжать "беречь и приумножать сложившиеся профессиональные традиции, успешно решать поставленные задачи на благо Отечества".
https://ria.ru/20221207/pravozaschitniki-1837002428.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Путин поздравил Федеральное казначейство с 30-летием
Путин назвал Федеральное казначейство одним из ключевых институтов управления госфинансами
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил Федеральное казначейство с 30-летием образования и отметил, что оно стало одним из ключевых институтов управления госфинансами, сообщается на сайте Кремля
.
"Поздравляю вас с 30-летием образования Федерального казначейства. За прошедшие годы Казначейство России убедительно доказало свою востребованность и эффективность, стало одним из ключевых институтов управления госфинансами, контроля бюджетных расходов и их целевого использования", - сообщается в телеграмме.
Президент отметил, что компетентность, ответственный подход к делу, глубокое понимание значимости своей работы отличают лучших сотрудников службы. Он также выразил уверенность, что сотрудники казначейства продолжать "беречь и приумножать сложившиеся профессиональные традиции, успешно решать поставленные задачи на благо Отечества".