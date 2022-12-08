https://ria.ru/20221208/kaznacheystvo-1837126136.html

Путин поздравил Федеральное казначейство с 30-летием

Путин поздравил Федеральное казначейство с 30-летием - РИА Новости, 08.12.2022

Путин поздравил Федеральное казначейство с 30-летием

Президент России Владимир Путин поздравил Федеральное казначейство с 30-летием образования и отметил, что оно стало одним из ключевых институтов управления... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T10:26

2022-12-08T10:26

2022-12-08T10:26

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Федеральное казначейство с 30-летием образования и отметил, что оно стало одним из ключевых институтов управления госфинансами, сообщается на сайте Кремля."Поздравляю вас с 30-летием образования Федерального казначейства. За прошедшие годы Казначейство России убедительно доказало свою востребованность и эффективность, стало одним из ключевых институтов управления госфинансами, контроля бюджетных расходов и их целевого использования", - сообщается в телеграмме.Президент отметил, что компетентность, ответственный подход к делу, глубокое понимание значимости своей работы отличают лучших сотрудников службы. Он также выразил уверенность, что сотрудники казначейства продолжать "беречь и приумножать сложившиеся профессиональные традиции, успешно решать поставленные задачи на благо Отечества".

https://ria.ru/20221207/pravozaschitniki-1837002428.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, россия