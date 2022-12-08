https://ria.ru/20221208/kaznacheystvo-1836586703.html

Федеральное казначейство России

Федеральное казначейство России - РИА Новости, 08.12.2022

Федеральное казначейство России

Федеральное казначейство (Казначейство России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T03:01

2022-12-08T03:01

2022-12-08T03:01

справки

россия

федеральное казначейство (казначейство россии)

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Федеральное казначейство (Казначейство России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, осуществлению полномочий оператора системы казначейских платежей, казначейскому обслуживанию, казначейскому сопровождению, бюджетному мониторингу в системе казначейских платежей, кассовому обслуживанию исполнения бюджета Союзного государства, управлению остатками средств на едином казначейском счете и едином счете федерального бюджета, контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, проведению анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами местных администраций), и анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита, проведению ежегодной проверки годового отчета об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации, ведению бюджетного учета отдельных органов исполнительной власти (их территориальных органов, подведомственных казенных учреждений), а также по начислению выплат по оплате труда и их перечислению, внешнему контролю деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (федеральный государственный контроль (надзор), контролю (надзору) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, осуществлению полномочий оператора государственных информационных систем в установленной сфере деятельности.Зарождение казначейской службы произошло еще во времена Древней Руси, когда появилась должность казначея – должностного лица княжеской или боярской администрации, хранителя княжеских ценностей, которые назывались казной. С расширением границ Российского государства и его укреплением постепенно росла казна, и это требовало дополнительного контроля за сохранностью средств. Все это привело к возрастанию роли казначеев и появлению в XV веке, в период царствования Ивана III, казенных дворов.В результате финансовых преобразований Петра I в 1710 году была создана Счетная или Казначейская контора, которая должна была следить за правильным поступлением налогов. Она просуществовала до 1742 года.В эпоху царствования Екатерины II в 1775 году в каждой губернии были созданы казенные палаты "для домостроительных дел и управления казенных доходов Императорского Величества".Должность Государственного казначея была учреждена 17 декабря (4 декабря по старому стилю) 1796 года императором Павлом I. Первым Государственным казначеем Российской империи стал граф Алексей Васильев.После ряда структурных преобразований в 1821 году резолюцией императора Александра I был создан департамент Государственного казначейства в структуре министерства финансов, ставший ядром всей системы казначейской службы России.В начале XX века роль казначейства усилилась в связи с ростом доходов и расходов государства, усложнением финансовой системы.С 1918 года казначейство было расформировано, и его функции получили новые финансовые органы. В СССР сложилась иная система исполнения бюджета – банковская. Сбором и учетом бюджетных доходов, их распределением занимались органы Государственного банка СССР.Возрождение казначейства в России началось в 1992 году. Указом президента Российской Федерации от 8 декабря 1992 года (в принципиальном плане) и постановлением правительства России от 27 августа 1993 года (в организационном плане) был решен вопрос о создании федерального казначейства в составе министерства финансов Российской Федерации.Бюджетный Кодекс РФ, вступивший в силу 1 января 2000 года, закрепил казначейское исполнение бюджетов в Российской Федерации.В результате проведения административной реформы с 1 января 2005 года Федеральное казначейство было выделено из состава министерства финансов РФ и преобразовано в федеральную службу с подчинением министерству финансов РФ.Постановлением правительства РФ от 1 декабря 2004 года "О Федеральном казначействе" было утверждено Положение о Федеральном казначействе. На современном этапе Федеральное казначейство выполняет следующие основные функции:Федеральное казначейство осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы, подведомственные федеральные казенные учреждения во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, Центральным банком Российской Федерации, общественными объединениями и иными организациями.Руководитель Федерального казначейства – Роман Артюхин.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, федеральное казначейство (казначейство россии)