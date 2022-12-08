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В Воронеже из-за ОРВИ на карантин ушли около 600 классов и одна школа - РИА Новости, 08.12.2022
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В Воронеже из-за ОРВИ на карантин ушли около 600 классов и одна школа
В Воронеже из-за ОРВИ на карантин ушли около 600 классов и одна школа - РИА Новости, 08.12.2022
В Воронеже из-за ОРВИ на карантин ушли около 600 классов и одна школа
Почти 600 классов в 97 школах и одна школа полностью ушли в Воронеже на карантин из-за ОРВИ, сообщил в четверг РИА Новости представитель мэрии. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T14:58
2022-12-08T14:58
воронеж
россия
здоровье - общество
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ВОРОНЕЖ, 8 дек - РИА Новости. Почти 600 классов в 97 школах и одна школа полностью ушли в Воронеже на карантин из-за ОРВИ, сообщил в четверг РИА Новости представитель мэрии.Всего в Воронеже 120 школ, в которых 6117 классов."По состоянию на 8 декабря по ОРВИ временно приостановлен учебно-воспитательный процесс в 582 классах 97 школ, в одной школе полностью (средняя общеобразовательная школа №56)", - сказал собеседник агентства.Кроме того, по его словам, учебно-воспитательный процесс приостановлен из-за ОРВИ в двух группах двух детских садов.
https://ria.ru/20221207/orvi-1836961218.html
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воронеж, россия, здоровье - общество
Воронеж, Россия, Здоровье - Общество
14:58 08.12.2022
 
В Воронеже из-за ОРВИ на карантин ушли около 600 классов и одна школа

Мэрия Воронежа сообщила, что 582 класса и одна школа ушли на карантин из-за ОРВИ

© РИА Новости / Виталий АньковУченик в защитной маске на уроке
Ученик в защитной маске на уроке - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Ученик в защитной маске на уроке . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 8 дек - РИА Новости. Почти 600 классов в 97 школах и одна школа полностью ушли в Воронеже на карантин из-за ОРВИ, сообщил в четверг РИА Новости представитель мэрии.
Всего в Воронеже 120 школ, в которых 6117 классов.
"По состоянию на 8 декабря по ОРВИ временно приостановлен учебно-воспитательный процесс в 582 классах 97 школ, в одной школе полностью (средняя общеобразовательная школа №56)", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, по его словам, учебно-воспитательный процесс приостановлен из-за ОРВИ в двух группах двух детских садов.
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