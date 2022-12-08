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Тюменский кампус принесет пользу региону и стране в целом, заявил Моор
Тюменский кампус принесет пользу региону и стране в целом, заявил Моор - РИА Новости, 08.12.2022
Тюменский кампус принесет пользу региону и стране в целом, заявил Моор
Межвузовский кампус, который по решению Минобрнауки РФ построят в Тюменской области, усилит потенциал местных вузов, исследовательских центров и принесет пользу РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T19:49
2022-12-08T19:49
2022-12-08T19:49
тюменская область
александр моор
валерий фальков
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ТЮМЕНЬ, 8 дек – РИА Новости. Межвузовский кампус, который по решению Минобрнауки РФ построят в Тюменской области, усилит потенциал местных вузов, исследовательских центров и принесет пользу как региону, так и стране в целом, считает губернатор Александр Моор.Глава Минобрнауки Валерий Фальков на заседании правительства России в четверг сообщил, что из 39 заявок на строительство межвузовских кампусов одобрено 9, в том числе заявка Тюменской области.По словам губернатора, кампус также может стать для студентов, аспирантов и талантливых школьников дополнительным стимулом для того, чтобы "воплощать свои идеи в жизнь, решать непростые задачи и, в конечном счете, формировать научно-технологический суверенитет нашей страны"."К строительству межуниверситетского кампуса привлечем средства инвесторов, часть расходов возьмет на себя федеральный бюджет. Благодарю правительство Российской Федерации за оказанное доверие! Межуниверситетский кампус принесет пользу как региону, так и стране в целом", – резюмировал Александр Моор.
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александр моор, валерий фальков
Тюменская область, Александр Моор, Валерий Фальков
Тюменский кампус принесет пользу региону и стране в целом, заявил Моор
Глава Тюменской области Моор: межвузовский кампус принесет пользу региону и стране в целом
ТЮМЕНЬ, 8 дек – РИА Новости.
Межвузовский кампус, который по решению Минобрнауки РФ построят в Тюменской области, усилит потенциал местных вузов, исследовательских центров и принесет пользу как региону, так и стране в целом, считает губернатор
Александр Моор.
Глава Минобрнауки Валерий Фальков на заседании правительства России в четверг сообщил, что из 39 заявок на строительство межвузовских кампусов одобрено 9, в том числе заявка Тюменской области.
"Наш проект выдержал в конкурентной борьбе. Это результат серьезной работы, которую мы провели: от архитектурной концепции и обсуждения будущего кампуса до формирования и подачи заявки. Новая инфраструктура, которая появится благодаря кампусу, максимально усилит образовательный, научный и инновационный потенциал наших вузов и исследовательских центров", – сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, кампус также может стать для студентов, аспирантов и талантливых школьников дополнительным стимулом для того, чтобы "воплощать свои идеи в жизнь, решать непростые задачи и, в конечном счете, формировать научно-технологический суверенитет нашей страны".
"К строительству межуниверситетского кампуса привлечем средства инвесторов, часть расходов возьмет на себя федеральный бюджет. Благодарю правительство Российской Федерации за оказанное доверие! Межуниверситетский кампус принесет пользу как региону, так и стране в целом", – резюмировал Александр Моор.