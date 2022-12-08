https://ria.ru/20221208/kampus-1837296228.html

В Великом Новгороде построят студенческий кампус мирового уровня

В Великом Новгороде построят студенческий кампус мирового уровня - РИА Новости, 08.12.2022

В Великом Новгороде построят студенческий кампус мирового уровня

Проект строительства студенческого кампуса в Великом Новгороде получил федеральную поддержку, сообщила пресс-служба правительства Новгородской области. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T17:41

2022-12-08T17:41

2022-12-08T18:23

андрей никитин (политик)

великий новгород

новгородская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Проект строительства студенческого кампуса в Великом Новгороде получил федеральную поддержку, сообщила пресс-служба правительства Новгородской области.Как отмечают региональные власти, над заявкой работали команды Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, ОЭЗ ППТ "Новгородская" и экономического блока областного правительства.Площадь планируемого кампуса составит около 75 тысяч квадратных метров. Общая стоимость проекта - 10 миллиардов рублей, в том числе 6 миллиардов рублей – субсидия из федерального бюджета. Кампус будет располагаться на Санкт-Петербургской улице в Великом Новгороде неподалеку от главного здания университета."Я рад, что усилия нашего университета оценили на столь высоком уровне. Хочу поблагодарить коллег из правительства России за такую оценку. Кампус мирового уровня – это не только место для проживания студентов. Здесь они смогут также заниматься спортом, развивать свои проекты, участвовать в культурных активностях. Сейчас кампус рассчитан на 4 тысячи мест для проживания. Это очень серьезный рывок для развития нашего университета и привлечения студентов – как из Новгородской области, так и из других регионов страны. По сути, это будет полноценный жилой район. Очень важно, что в Великом Новгороде появится такая точка роста и развития", – сказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин, слова которого приводятся в сообщении.Планируется, что строительство кампуса начнется в Великом Новгороде в 2024-2025 годах.

https://ria.ru/20221005/it-kampus-1821815981.html

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андрей никитин (политик), великий новгород, новгородская область