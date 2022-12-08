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В Великом Новгороде построят студенческий кампус мирового уровня - РИА Новости, 08.12.2022
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В Великом Новгороде построят студенческий кампус мирового уровня
В Великом Новгороде построят студенческий кампус мирового уровня - РИА Новости, 08.12.2022
В Великом Новгороде построят студенческий кампус мирового уровня
Проект строительства студенческого кампуса в Великом Новгороде получил федеральную поддержку, сообщила пресс-служба правительства Новгородской области. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T17:41
2022-12-08T18:23
андрей никитин (политик)
великий новгород
новгородская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Проект строительства студенческого кампуса в Великом Новгороде получил федеральную поддержку, сообщила пресс-служба правительства Новгородской области.Как отмечают региональные власти, над заявкой работали команды Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, ОЭЗ ППТ "Новгородская" и экономического блока областного правительства.Площадь планируемого кампуса составит около 75 тысяч квадратных метров. Общая стоимость проекта - 10 миллиардов рублей, в том числе 6 миллиардов рублей – субсидия из федерального бюджета. Кампус будет располагаться на Санкт-Петербургской улице в Великом Новгороде неподалеку от главного здания университета."Я рад, что усилия нашего университета оценили на столь высоком уровне. Хочу поблагодарить коллег из правительства России за такую оценку. Кампус мирового уровня – это не только место для проживания студентов. Здесь они смогут также заниматься спортом, развивать свои проекты, участвовать в культурных активностях. Сейчас кампус рассчитан на 4 тысячи мест для проживания. Это очень серьезный рывок для развития нашего университета и привлечения студентов – как из Новгородской области, так и из других регионов страны. По сути, это будет полноценный жилой район. Очень важно, что в Великом Новгороде появится такая точка роста и развития", – сказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин, слова которого приводятся в сообщении.Планируется, что строительство кампуса начнется в Великом Новгороде в 2024-2025 годах.
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андрей никитин (политик), великий новгород, новгородская область
Андрей Никитин (политик), Великий Новгород, Новгородская область
17:41 08.12.2022 (обновлено: 18:23 08.12.2022)
 
В Великом Новгороде построят студенческий кампус мирового уровня

Правительство поддержало проект создания студенческого кампуса в Великом Новгороде

© Фото : пресс-служба правительства Новгородской областиПроект студенческого кампуса в Великом Новгороде
Проект студенческого кампуса в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© Фото : пресс-служба правительства Новгородской области
Проект студенческого кампуса в Великом Новгороде
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Проект строительства студенческого кампуса в Великом Новгороде получил федеральную поддержку, сообщила пресс-служба правительства Новгородской области.
"Правительство РФ одобрило заявку на создание студенческого кампуса мирового уровня в регионе", - говорится в сообщении.
Как отмечают региональные власти, над заявкой работали команды Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, ОЭЗ ППТ "Новгородская" и экономического блока областного правительства.
Площадь планируемого кампуса составит около 75 тысяч квадратных метров. Общая стоимость проекта - 10 миллиардов рублей, в том числе 6 миллиардов рублей – субсидия из федерального бюджета. Кампус будет располагаться на Санкт-Петербургской улице в Великом Новгороде неподалеку от главного здания университета.
"Я рад, что усилия нашего университета оценили на столь высоком уровне. Хочу поблагодарить коллег из правительства России за такую оценку. Кампус мирового уровня – это не только место для проживания студентов. Здесь они смогут также заниматься спортом, развивать свои проекты, участвовать в культурных активностях. Сейчас кампус рассчитан на 4 тысячи мест для проживания. Это очень серьезный рывок для развития нашего университета и привлечения студентов – как из Новгородской области, так и из других регионов страны. По сути, это будет полноценный жилой район. Очень важно, что в Великом Новгороде появится такая точка роста и развития", – сказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин, слова которого приводятся в сообщении.
Планируется, что строительство кампуса начнется в Великом Новгороде в 2024-2025 годах.
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