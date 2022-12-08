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В Самарской области построят студенческий кампус на пять тысяч мест - РИА Новости, 08.12.2022
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В Самарской области построят студенческий кампус на пять тысяч мест
В Самарской области построят студенческий кампус на пять тысяч мест - РИА Новости, 08.12.2022
В Самарской области построят студенческий кампус на пять тысяч мест
Студенческий кампус на 5 тысяч мест будет построен в Самарской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:47
2022-12-08T16:57
общество
дмитрий азаров
михаил мишустин
самарская область
самара
тольяттинский государственный университет
сбер
россия
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САМАРА, 8 дек - РИА Новости. Студенческий кампус на 5 тысяч мест будет построен в Самарской области, сообщает пресс-служба правительства региона."Проект межвузовского кампуса Самарской области одержал победу в федеральном конкурсе. Об этом стало известно на заседании правительства РФ, которое в четверг, 8 декабря, провел премьер-министр Михаил Мишустин. Благодаря принятому решению Самарская область получит софинансирование из федерального бюджета на реализацию масштабного проекта кампуса на 5 тысяч мест", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, проект кампуса разрабатывался по поручению и под личным контролем губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. "Важный день для Самарской области, важное событие. Самарская область стала победителем в конкурсе по размещению межвузовского кампуса, и я благодарен нашим коллегам из правительства Российской Федерации, министерства науки и высшего образования за оценку наших усилий. Действительно, проведена большая работа по разработке концепции, бизнес-плана этого проекта. И здесь, объединяя усилия разных университетов, объединяя усилия региона и федерального правительства, появится кампус, который заложит основы действительно передового, опережающего развития нашего региона. Конечно, важнейшую роль в принятии этого решения сыграла поддержка президента. Я обратился к Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о поддержке нашего проекта по размещению кампуса, и сегодня это решение состоялось. Я хочу поздравить всех студентов, преподавателей, всех жителей Самарской области с этим важнейшим решением", - цитирует Азарова пресс-служба.По данным пресс-службы, Самарская область имеет все основания для реализации проекта. Три университета региона - Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Самарский государственный медицинский университет и Тольяттинский государственный университет - вошли в программу государственной поддержки "Приоритет 2030", отбор шел из 207 вузов. Успешно осуществляет деятельность научно-образовательный центр мирового уровня "Инженерия будущего", который по итогам работы в прошлом году правительством России признан одним из лидеров среди созданных НОЦ.По информации пресс-службы, важным фактором в принятии решения о размещении кампуса в Самаре стало привлечение к реализации проекта партнеров. Так, на территории кампуса в Самаре будет открыта школа программирования от Сбера – "Школа 21", где будут готовить высококвалифицированных IT-специалистов. Еще одним "резидентом" кампуса станет центр для одаренных детей "Вега", входящий в созвездие "Сириуса". Еще одним фактором, показавшим востребованность такой площадки, как межвузовский кампус, стало проведение в этом году в Самаре юбилейной "Российской студенческой весны".
https://ria.ru/20221208/dorogi-1837126815.html
https://na.ria.ru/20221129/samarskiy_universitet-1834925210.html
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общество, дмитрий азаров, михаил мишустин, самарская область, самара, тольяттинский государственный университет, сбер, россия
Общество, Дмитрий Азаров, Михаил Мишустин, Самарская область, Самара, Тольяттинский государственный университет, Сбер, Россия
16:47 08.12.2022 (обновлено: 16:57 08.12.2022)
 
В Самарской области построят студенческий кампус на пять тысяч мест

Международный студенческий кампус на пять тысяч мест будет построен в Самарской области

© Фото предоставлено правительством Самарской областиПроект межвузовского кампуса Самарской области
Проект межвузовского кампуса Самарской области
© Фото предоставлено правительством Самарской области
Проект межвузовского кампуса Самарской области
Читать ria.ru в
САМАРА, 8 дек - РИА Новости. Студенческий кампус на 5 тысяч мест будет построен в Самарской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Проект межвузовского кампуса Самарской области одержал победу в федеральном конкурсе. Об этом стало известно на заседании правительства РФ, которое в четверг, 8 декабря, провел премьер-министр Михаил Мишустин. Благодаря принятому решению Самарская область получит софинансирование из федерального бюджета на реализацию масштабного проекта кампуса на 5 тысяч мест", - говорится в сообщении.
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По информации пресс-службы, проект кампуса разрабатывался по поручению и под личным контролем губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. "Важный день для Самарской области, важное событие. Самарская область стала победителем в конкурсе по размещению межвузовского кампуса, и я благодарен нашим коллегам из правительства Российской Федерации, министерства науки и высшего образования за оценку наших усилий. Действительно, проведена большая работа по разработке концепции, бизнес-плана этого проекта. И здесь, объединяя усилия разных университетов, объединяя усилия региона и федерального правительства, появится кампус, который заложит основы действительно передового, опережающего развития нашего региона. Конечно, важнейшую роль в принятии этого решения сыграла поддержка президента. Я обратился к Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о поддержке нашего проекта по размещению кампуса, и сегодня это решение состоялось. Я хочу поздравить всех студентов, преподавателей, всех жителей Самарской области с этим важнейшим решением", - цитирует Азарова пресс-служба.
© Фото предоставлено правительством Самарской областиПроект межвузовского кампуса Самарской области
Проект межвузовского кампуса Самарской области
© Фото предоставлено правительством Самарской области
Проект межвузовского кампуса Самарской области
По данным пресс-службы, Самарская область имеет все основания для реализации проекта. Три университета региона - Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Самарский государственный медицинский университет и Тольяттинский государственный университет - вошли в программу государственной поддержки "Приоритет 2030", отбор шел из 207 вузов. Успешно осуществляет деятельность научно-образовательный центр мирового уровня "Инженерия будущего", который по итогам работы в прошлом году правительством России признан одним из лидеров среди созданных НОЦ.
По информации пресс-службы, важным фактором в принятии решения о размещении кампуса в Самаре стало привлечение к реализации проекта партнеров. Так, на территории кампуса в Самаре будет открыта школа программирования от Сбера – "Школа 21", где будут готовить высококвалифицированных IT-специалистов. Еще одним "резидентом" кампуса станет центр для одаренных детей "Вега", входящий в созвездие "Сириуса". Еще одним фактором, показавшим востребованность такой площадки, как межвузовский кампус, стало проведение в этом году в Самаре юбилейной "Российской студенческой весны".
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ОбществоДмитрий АзаровМихаил МишустинСамарская областьСамараТольяттинский государственный университетСберРоссия
 
 
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