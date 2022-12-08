https://ria.ru/20221208/kamikadze-1837131046.html

МВД объявило в розыск блогера Камикадзе Ди*

МВД объявило в розыск блогера Камикадзе Ди* - РИА Новости, 08.12.2022

МВД объявило в розыск блогера Камикадзе Ди*

Министерство внутренних дел России объявило в розыск блогера Дмитрия Иванова, известного как Камикадзе Ди*, его карточка появилась в базе данных ведомства. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T10:47

2022-12-08T10:47

2022-12-08T12:22

происшествия

россия

дмитрий иванов

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

иноагенты

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Министерство внутренних дел России объявило в розыск блогера Дмитрия Иванова, известного как Камикадзе Ди*, его карточка появилась в базе данных ведомства.О какой статье идет речь, не уточняется.У Дмитрия Иванова есть свой канал на YouTube с 1,7 миллиона подписчиков. В сентябре Минюст внес блогера в реестр физлиц-иноагентов. Камикадзе Ди* известен своими критическими видеороликами по отношению к российской власти. Сам блогер покинул страну пять лет назад. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20221130/rozysk-1835431931.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, дмитрий иванов, министерство внутренних дел рф (мвд россии), иноагенты