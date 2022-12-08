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МВД объявило в розыск блогера Камикадзе Ди* - РИА Новости, 08.12.2022
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МВД объявило в розыск блогера Камикадзе Ди*
МВД объявило в розыск блогера Камикадзе Ди* - РИА Новости, 08.12.2022
МВД объявило в розыск блогера Камикадзе Ди*
Министерство внутренних дел России объявило в розыск блогера Дмитрия Иванова, известного как Камикадзе Ди*, его карточка появилась в базе данных ведомства. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T10:47
2022-12-08T12:22
происшествия
россия
дмитрий иванов
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
иноагенты
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Министерство внутренних дел России объявило в розыск блогера Дмитрия Иванова, известного как Камикадзе Ди*, его карточка появилась в базе данных ведомства.О какой статье идет речь, не уточняется.У Дмитрия Иванова есть свой канал на YouTube с 1,7 миллиона подписчиков. В сентябре Минюст внес блогера в реестр физлиц-иноагентов. Камикадзе Ди* известен своими критическими видеороликами по отношению к российской власти. Сам блогер покинул страну пять лет назад. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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происшествия, россия, дмитрий иванов, министерство внутренних дел рф (мвд россии), иноагенты
Происшествия, Россия, Дмитрий Иванов, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), иноагенты
10:47 08.12.2022 (обновлено: 12:22 08.12.2022)
 
МВД объявило в розыск блогера Камикадзе Ди*

МВД объявило в розыск блогера Дмитрия Иванова, более известного как Камикадзе Ди

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкБлогер Дмитрий Иванов (признан иноагентом)
Блогер Дмитрий Иванов (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Блогер Дмитрий Иванов (признан иноагентом). Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Министерство внутренних дел России объявило в розыск блогера Дмитрия Иванова, известного как Камикадзе Ди*, его карточка появилась в базе данных ведомства.

"Разыскивается по статье УК России", — сообщается на сайте МВД.

О какой статье идет речь, не уточняется.
У Дмитрия Иванова есть свой канал на YouTube с 1,7 миллиона подписчиков. В сентябре Минюст внес блогера в реестр физлиц-иноагентов. Камикадзе Ди* известен своими критическими видеороликами по отношению к российской власти. Сам блогер покинул страну пять лет назад.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Адвокат Илья Новиков - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября, 23:59
МВД России объявило в розыск адвоката Новикова*
 
ПроисшествияРоссияДмитрий ИвановМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)иноагенты
 
 
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