https://ria.ru/20221208/kamikadze-1837131046.html
МВД объявило в розыск блогера Камикадзе Ди*
МВД объявило в розыск блогера Камикадзе Ди* - РИА Новости, 08.12.2022
МВД объявило в розыск блогера Камикадзе Ди*
Министерство внутренних дел России объявило в розыск блогера Дмитрия Иванова, известного как Камикадзе Ди*, его карточка появилась в базе данных ведомства. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T10:47
2022-12-08T10:47
2022-12-08T12:22
происшествия
россия
дмитрий иванов
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
иноагенты
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Министерство внутренних дел России объявило в розыск блогера Дмитрия Иванова, известного как Камикадзе Ди*, его карточка появилась в базе данных ведомства.О какой статье идет речь, не уточняется.У Дмитрия Иванова есть свой канал на YouTube с 1,7 миллиона подписчиков. В сентябре Минюст внес блогера в реестр физлиц-иноагентов. Камикадзе Ди* известен своими критическими видеороликами по отношению к российской власти. Сам блогер покинул страну пять лет назад. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20221130/rozysk-1835431931.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, дмитрий иванов, министерство внутренних дел рф (мвд россии), иноагенты
Происшествия, Россия, Дмитрий Иванов, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), иноагенты
10:47 08.12.2022 (обновлено: 12:22 08.12.2022)
МВД объявило в розыск блогера Камикадзе Ди*
МВД объявило в розыск блогера Дмитрия Иванова, более известного как Камикадзе Ди
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Министерство внутренних дел России объявило в розыск блогера Дмитрия Иванова, известного как Камикадзе Ди*, его карточка появилась в базе данных ведомства.
"Разыскивается по статье УК России", — сообщается на сайте МВД.
О какой статье идет речь, не уточняется.
У Дмитрия Иванова есть свой канал на YouTube с 1,7 миллиона подписчиков. В сентябре Минюст внес блогера в реестр физлиц-иноагентов. Камикадзе Ди* известен своими критическими видеороликами по отношению к российской власти. Сам блогер покинул страну пять лет назад.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.