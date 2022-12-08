https://ria.ru/20221208/issledovaniya-1837252473.html
Эксперт: генетические исследования могут помочь забеременеть без ЭКО
Эксперт: генетические исследования могут помочь забеременеть без ЭКО - РИА Новости, 08.12.2022
Эксперт: генетические исследования могут помочь забеременеть без ЭКО
Компания "Система-биотех" (входит в АФК "Система") разработала генетический тест, способный выявить причины ненаступления беременности, с помощью которого врач... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:05
2022-12-08T16:05
2022-12-08T16:05
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Компания "Система-биотех" (входит в АФК "Система") разработала генетический тест, способный выявить причины ненаступления беременности, с помощью которого врач может дать рекомендации для нормализации репродуктивной функции и шанс забеременеть до использования вспомогательной технологии ЭКО, рассказала РИА Новости директор по науке биотехнологической компании Наталья Позднякова."Компания "Система-биотех" (входит в АФК "Система") разработала генетический тест по прототипу западного аналога Female Infertility, который способен выявить неочевидные причины ненаступления беременности и с помощью которого врач может дать рекомендации по коррекции генетически заложенного дисбаланса метаболитов в организме, что может способствовать нормализации репродуктивной функции", - сказала Позднякова.Она добавила, что разработка внедряется в лечебную практику сети частных клиник "Медси" (входит в АФК "Система").По данным Всемирной организации здравоохранения, которые привела эксперт, около 50 миллионов супружеских пар (7% от общего числа) по всему миру не могут завести ребенка из-за женского или мужского бесплодия. В 50% случаев причиной являются генетические нарушения, при этом частота женского бесплодия может достигать 30% и не имеет тенденции к снижению.По словам Поздняковой, генетические тесты могут проанализировать гены, отвечающие за наиболее распространенные обстоятельства нарушений в процессе функционирования репродуктивной системы женщины."Как правило, отчаявшиеся решить проблему бесплодия пары прибегают к вспомогательным репродуктивным технологиям - ЭКО. Но немногие знают, что перед этой процедурой есть промежуточный этап, который помогает восстановить репродуктивную функцию для пациентов в любом возрасте и любом статусе бесплодия, даже при уже проведенных неудачных процедурах ЭКО. Это восстановление биохимических процессов в организме мужчины и женщины, связанное с их индивидуальным генотипом и факторами внешней среды: инсоляцией, уровнем токсинов в организме и особенностями метаболизма и полноценностью их гормональной и рецепторной системы, что не может быть очевидно при стандартном обследовании", - отмечает эксперт."Система-биотех" - научная и исследовательская лаборатория, созданная для поиска и внедрения инновационных медицинских и биологических решений в практику здравоохранения. Компания была образована в 2018 году и уже к концу 2020 вывела на российский рынок шесть научно-практических разработок. Основными из них были тест-системы на раннюю диагностику новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день компанией выпущено девять портфельных продуктов и более 5 миллионов тестов.
https://ria.ru/20221121/eko-1833187893.html
https://ria.ru/20221004/sitdekov-1821362578.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
афк "система", здоровье - общество, новости компаний - экономика, искусственное оплодотворение, наука, наука и инновации
Наука, АФК "Система", Здоровье - Общество, Новости компаний - Экономика, искусственное оплодотворение, Наука, Наука и инновации
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Компания "Система-биотех" (входит в АФК "Система") разработала генетический тест, способный выявить причины ненаступления беременности, с помощью которого врач может дать рекомендации для нормализации репродуктивной функции и шанс забеременеть до использования вспомогательной технологии ЭКО, рассказала РИА Новости директор по науке биотехнологической компании Наталья Позднякова.
"Компания "Система-биотех" (входит в АФК "Система"
) разработала генетический тест по прототипу западного аналога Female Infertility, который способен выявить неочевидные причины ненаступления беременности и с помощью которого врач может дать рекомендации по коррекции генетически заложенного дисбаланса метаболитов в организме, что может способствовать нормализации репродуктивной функции", - сказала Позднякова.
Она добавила, что разработка внедряется в лечебную практику сети частных клиник "Медси" (входит в АФК "Система").
По данным Всемирной организации здравоохранения, которые привела эксперт, около 50 миллионов супружеских пар (7% от общего числа) по всему миру не могут завести ребенка из-за женского или мужского бесплодия. В 50% случаев причиной являются генетические нарушения, при этом частота женского бесплодия может достигать 30% и не имеет тенденции к снижению.
По словам Поздняковой, генетические тесты могут проанализировать гены, отвечающие за наиболее распространенные обстоятельства нарушений в процессе функционирования репродуктивной системы женщины.
"Как правило, отчаявшиеся решить проблему бесплодия пары прибегают к вспомогательным репродуктивным технологиям - ЭКО. Но немногие знают, что перед этой процедурой есть промежуточный этап, который помогает восстановить репродуктивную функцию для пациентов в любом возрасте и любом статусе бесплодия, даже при уже проведенных неудачных процедурах ЭКО. Это восстановление биохимических процессов в организме мужчины и женщины, связанное с их индивидуальным генотипом и факторами внешней среды: инсоляцией, уровнем токсинов в организме и особенностями метаболизма и полноценностью их гормональной и рецепторной системы, что не может быть очевидно при стандартном обследовании", - отмечает эксперт.
"Система-биотех" - научная и исследовательская лаборатория, созданная для поиска и внедрения инновационных медицинских и биологических решений в практику здравоохранения. Компания была образована в 2018 году и уже к концу 2020 вывела на российский рынок шесть научно-практических разработок. Основными из них были тест-системы на раннюю диагностику новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день компанией выпущено девять портфельных продуктов и более 5 миллионов тестов.