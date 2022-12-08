https://ria.ru/20221208/iran-1837273883.html

В Британии раскритиковали Иран за казнь мужчины, напавшего на полицию

В Британии раскритиковали Иран за казнь мужчины, напавшего на полицию - РИА Новости, 08.12.2022

В Британии раскритиковали Иран за казнь мужчины, напавшего на полицию

Глава британского МИД Джеймс Клеверли раскритиковал Иран за казнь одного из участников беспорядков, который напал на сотрудника полиции в Тегеране. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T16:42

2022-12-08T16:42

2022-12-08T16:43

в мире

джеймс клеверли

иран

тегеран (город)

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава британского МИД Джеймс Клеверли раскритиковал Иран за казнь одного из участников беспорядков, который напал на сотрудника полиции в Тегеране.Ранее агентство IRNA со ссылкой на заявление пресс-службы судебной власти Ирана сообщило, что правоохранительные органы Ирана в четверг казнили одного из участников беспорядков, который напал на сотрудника полиции в Тегеране."Возмущен трагической новостью о первой казни протестующего в Иране. Мир не может закрывать глаза на отвратительное насилие, совершаемое иранским режимом в отношении собственного народа", - написал он в своем Twitter-аккаунте.Клеверли также добавил, что Великобритания "при любых обстоятельствах" выступает против смертной казни.В Иране с середины сентября проходят массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Жители страны обвинили властей в смерти Махсы. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб.За два с половиной месяца протесты приобрели радикально-экстремистский характер. Основными районами, где продолжились волнения, стали провинции Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Почти ежедневно участники беспорядков стали совершать нападения на духовных лиц, настоятелей иранских мечетей, армии и сотрудников сил безопасности - полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур - Басидж. В конце октября и начале ноября в Иране также произошло два теракта: первый - в городе Шираз, второй - в небольшом городе в провинции Хузестан, на юге страны. Террористы обстреляли из полуавтоматического оружия группы гражданских лиц и сотрудников полиции.

https://ria.ru/20221204/iran-1836213659.html

https://ria.ru/20221118/prigovor-1832482628.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джеймс клеверли, иран, тегеран (город), великобритания