https://ria.ru/20221208/iran-1837273883.html
В Британии раскритиковали Иран за казнь мужчины, напавшего на полицию
В Британии раскритиковали Иран за казнь мужчины, напавшего на полицию - РИА Новости, 08.12.2022
В Британии раскритиковали Иран за казнь мужчины, напавшего на полицию
Глава британского МИД Джеймс Клеверли раскритиковал Иран за казнь одного из участников беспорядков, который напал на сотрудника полиции в Тегеране. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:42
2022-12-08T16:42
2022-12-08T16:43
в мире
джеймс клеверли
иран
тегеран (город)
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585172291_0:64:3071:1791_1920x0_80_0_0_e9cc956f8165b86f6244295a20053176.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава британского МИД Джеймс Клеверли раскритиковал Иран за казнь одного из участников беспорядков, который напал на сотрудника полиции в Тегеране.Ранее агентство IRNA со ссылкой на заявление пресс-службы судебной власти Ирана сообщило, что правоохранительные органы Ирана в четверг казнили одного из участников беспорядков, который напал на сотрудника полиции в Тегеране."Возмущен трагической новостью о первой казни протестующего в Иране. Мир не может закрывать глаза на отвратительное насилие, совершаемое иранским режимом в отношении собственного народа", - написал он в своем Twitter-аккаунте.Клеверли также добавил, что Великобритания "при любых обстоятельствах" выступает против смертной казни.В Иране с середины сентября проходят массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Жители страны обвинили властей в смерти Махсы. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб.За два с половиной месяца протесты приобрели радикально-экстремистский характер. Основными районами, где продолжились волнения, стали провинции Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Почти ежедневно участники беспорядков стали совершать нападения на духовных лиц, настоятелей иранских мечетей, армии и сотрудников сил безопасности - полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур - Басидж. В конце октября и начале ноября в Иране также произошло два теракта: первый - в городе Шираз, второй - в небольшом городе в провинции Хузестан, на юге страны. Террористы обстреляли из полуавтоматического оружия группы гражданских лиц и сотрудников полиции.
https://ria.ru/20221204/iran-1836213659.html
https://ria.ru/20221118/prigovor-1832482628.html
иран
тегеран (город)
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585172291_102:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_1bb1e432c988cb890f34870a435c1a23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джеймс клеверли, иран, тегеран (город), великобритания
В мире, Джеймс Клеверли, Иран, Тегеран (город), Великобритания
16:42 08.12.2022 (обновлено: 16:43 08.12.2022)
В Британии раскритиковали Иран за казнь мужчины, напавшего на полицию
Глава британского МИД раскритиковал Иран за казнь протестующего, напавшего на полицию
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава британского МИД Джеймс Клеверли раскритиковал Иран за казнь одного из участников беспорядков, который напал на сотрудника полиции в Тегеране.
Ранее агентство IRNA со ссылкой на заявление пресс-службы судебной власти Ирана сообщило, что правоохранительные органы Ирана в четверг казнили одного из участников беспорядков, который напал на сотрудника полиции в Тегеране.
"Возмущен трагической новостью о первой казни протестующего в Иране. Мир не может закрывать глаза на отвратительное насилие, совершаемое иранским режимом в отношении собственного народа", - написал он в своем Twitter-аккаунте.
Клеверли также добавил, что Великобритания
"при любых обстоятельствах" выступает против смертной казни.
В Иране с середины сентября проходят массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Жители страны обвинили властей в смерти Махсы. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб.
За два с половиной месяца протесты приобрели радикально-экстремистский характер. Основными районами, где продолжились волнения, стали провинции Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан
, Тегеран и Курдистан
. Почти ежедневно участники беспорядков стали совершать нападения на духовных лиц, настоятелей иранских мечетей, армии и сотрудников сил безопасности - полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур - Басидж. В конце октября и начале ноября в Иране также произошло два теракта: первый - в городе Шираз
, второй - в небольшом городе в провинции Хузестан, на юге страны. Террористы обстреляли из полуавтоматического оружия группы гражданских лиц и сотрудников полиции.