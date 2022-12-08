https://ria.ru/20221208/irak-1837113638.html

В иракских тюрьмах остаются 59 россиянок, осужденных по делам о терроризме

В иракских тюрьмах остаются 59 россиянок, осужденных по делам о терроризме - РИА Новости, 08.12.2022

В иракских тюрьмах остаются 59 россиянок, осужденных по делам о терроризме

В иракских тюрьмах остаются 59 россиянок, осужденных за пособничество терроризму, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T09:07

2022-12-08T09:07

2022-12-08T09:31

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багдад (город)

ирак

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. В иракских тюрьмах остаются 59 россиянок, осужденных за пособничество терроризму, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев."К моменту моего приезда в Ирак в тюрьме было всего 63 осужденных. Раньше было немного больше – некоторых освободили и вернули в Россию. Те, кто проходили как взрослые, получили за пособничество по 15, а несовершеннолетние – по 5 лет. Сейчас их осталось 59 – одна скончалась из-за проблем со здоровьем, трех освободили", - сказал посол.Он отметил, что три вернувшиеся в конце ноября девушки - наглядный пример того, как ломаются человеческие судьбы - речь о том, что родители их привезли в Ирак, когда они были подростками, и выдали замуж за боевиков ИГ*."Вся вина осужденных россиянок в том, что они были женами боевиков. Поэтому их посадили за пособничество – это очень важный момент. Если бы за ними были какие-то деяния террористического плана, приговорили бы к высшей мере наказания. За терроризм в Ираке казнят. Тем более, что в то время здесь с игиловцами не церемонились", - сказал Кутрашев.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20191024/1560148443.html

https://ria.ru/20180705/1524031892.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, багдад (город), ирак, исламское государство