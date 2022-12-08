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В иракских тюрьмах остаются 59 россиянок, осужденных по делам о терроризме - РИА Новости, 08.12.2022
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В иракских тюрьмах остаются 59 россиянок, осужденных по делам о терроризме
В иракских тюрьмах остаются 59 россиянок, осужденных по делам о терроризме - РИА Новости, 08.12.2022
В иракских тюрьмах остаются 59 россиянок, осужденных по делам о терроризме
В иракских тюрьмах остаются 59 россиянок, осужденных за пособничество терроризму, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T09:07
2022-12-08T09:31
в мире
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ирак
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. В иракских тюрьмах остаются 59 россиянок, осужденных за пособничество терроризму, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев."К моменту моего приезда в Ирак в тюрьме было всего 63 осужденных. Раньше было немного больше – некоторых освободили и вернули в Россию. Те, кто проходили как взрослые, получили за пособничество по 15, а несовершеннолетние – по 5 лет. Сейчас их осталось 59 – одна скончалась из-за проблем со здоровьем, трех освободили", - сказал посол.Он отметил, что три вернувшиеся в конце ноября девушки - наглядный пример того, как ломаются человеческие судьбы - речь о том, что родители их привезли в Ирак, когда они были подростками, и выдали замуж за боевиков ИГ*."Вся вина осужденных россиянок в том, что они были женами боевиков. Поэтому их посадили за пособничество – это очень важный момент. Если бы за ними были какие-то деяния террористического плана, приговорили бы к высшей мере наказания. За терроризм в Ираке казнят. Тем более, что в то время здесь с игиловцами не церемонились", - сказал Кутрашев.* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, россия, багдад (город), ирак, исламское государство
В мире, Россия, Багдад (город), Ирак, Исламское государство
09:07 08.12.2022 (обновлено: 09:31 08.12.2022)
 
В иракских тюрьмах остаются 59 россиянок, осужденных по делам о терроризме

В иракских тюрьмах остаются 59 россиянок, осужденных за пособничество терроризму

© AP Photo / Hadi MizbanСотрудники правоохранительных органов Ирака в районе Зеленой зоны в Багдаде
Сотрудники правоохранительных органов Ирака в районе Зеленой зоны в Багдаде - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© AP Photo / Hadi Mizban
Сотрудники правоохранительных органов Ирака в районе Зеленой зоны в Багдаде. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. В иракских тюрьмах остаются 59 россиянок, осужденных за пособничество терроризму, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев.
"К моменту моего приезда в Ирак в тюрьме было всего 63 осужденных. Раньше было немного больше – некоторых освободили и вернули в Россию. Те, кто проходили как взрослые, получили за пособничество по 15, а несовершеннолетние – по 5 лет. Сейчас их осталось 59 – одна скончалась из-за проблем со здоровьем, трех освободили", - сказал посол.
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Россия продолжит поддерживать усилия Ирака по борьбе с терроризмом
Он отметил, что три вернувшиеся в конце ноября девушки - наглядный пример того, как ломаются человеческие судьбы - речь о том, что родители их привезли в Ирак, когда они были подростками, и выдали замуж за боевиков ИГ*.
"Вся вина осужденных россиянок в том, что они были женами боевиков. Поэтому их посадили за пособничество – это очень важный момент. Если бы за ними были какие-то деяния террористического плана, приговорили бы к высшей мере наказания. За терроризм в Ираке казнят. Тем более, что в то время здесь с игиловцами не церемонились", - сказал Кутрашев.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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