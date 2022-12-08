https://ria.ru/20221208/inflyatsiya-1837125015.html

Турция надеется "сломать хребет" высокой инфляции, заявил Эрдоган

Турция надеется "сломать хребет" высокой инфляции, заявил Эрдоган - РИА Новости, 08.12.2022

Турция надеется "сломать хребет" высокой инфляции, заявил Эрдоган

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что правительство страны надеется "сломать хребет" высокой инфляции в стране в начале 2023 года. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T10:19

2022-12-08T10:19

2022-12-08T10:19

турция

европа

америка

в мире

реджеп тайип эрдоган

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823709929_0:426:2048:1578_1920x0_80_0_0_8f30ffbe55a23d378d6b2f367671a49d.jpg

АНКАРА, 8 дек – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что правительство страны надеется "сломать хребет" высокой инфляции в стране в начале 2023 года.Годовая инфляция в Турции замедлилась в ноябре впервые за полтора года - до 84,39% с 85,51% в октябре, сообщил ранее национальный институт статистики (ТUIK). Рост потребительских цен за ноябрь, по данным ведомства, составил 2,88%."Мы шаг за шагом решаем вопрос стоимости жизни и инфляции, который занимает повестку дня всех, включая Европу и Америку. Благодаря принятым нами мерам, мы надеемся сломать хребет инфляции в начале следующего года", - сказал Эрдоган в своем видеообращении к участникам саммита группы и программы Money Talks.По словам турецкого лидера, уровень, которого страна достигла в оборонной промышленности за короткое время, стал "одним из предметов гордости нации"."В 2002 году экспорт продукции оборонной промышленности составил всего 248 миллионов долларов, а в прошлом году мы побили рекорд - 3 миллиарда 224 миллиона долларов. В этом году мы ожидаем показатель экспорта более 3 миллиардов долларов. От оружия и боеприпасов до ракет, от беспилотных воздушных, наземных и морских транспортных средств до вертолетов и кораблей - мы проектируем, производим и разрабатываем необходимые нам системы в широком диапазоне внутри страны и на национальном уровне", - уточнил Эрдоган.

https://ria.ru/20220521/inflyatsiya-1789868757.html

https://ria.ru/20221130/inflyatsiya-1835424205.html

турция

европа

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, европа, америка, в мире, реджеп тайип эрдоган, экономика