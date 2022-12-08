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Турция надеется "сломать хребет" высокой инфляции, заявил Эрдоган - РИА Новости, 08.12.2022
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Турция надеется "сломать хребет" высокой инфляции, заявил Эрдоган
Турция надеется "сломать хребет" высокой инфляции, заявил Эрдоган - РИА Новости, 08.12.2022
Турция надеется "сломать хребет" высокой инфляции, заявил Эрдоган
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что правительство страны надеется "сломать хребет" высокой инфляции в стране в начале 2023 года. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T10:19
2022-12-08T10:19
турция
европа
америка
в мире
реджеп тайип эрдоган
экономика
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АНКАРА, 8 дек – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что правительство страны надеется "сломать хребет" высокой инфляции в стране в начале 2023 года.Годовая инфляция в Турции замедлилась в ноябре впервые за полтора года - до 84,39% с 85,51% в октябре, сообщил ранее национальный институт статистики (ТUIK). Рост потребительских цен за ноябрь, по данным ведомства, составил 2,88%."Мы шаг за шагом решаем вопрос стоимости жизни и инфляции, который занимает повестку дня всех, включая Европу и Америку. Благодаря принятым нами мерам, мы надеемся сломать хребет инфляции в начале следующего года", - сказал Эрдоган в своем видеообращении к участникам саммита группы и программы Money Talks.По словам турецкого лидера, уровень, которого страна достигла в оборонной промышленности за короткое время, стал "одним из предметов гордости нации"."В 2002 году экспорт продукции оборонной промышленности составил всего 248 миллионов долларов, а в прошлом году мы побили рекорд - 3 миллиарда 224 миллиона долларов. В этом году мы ожидаем показатель экспорта более 3 миллиардов долларов. От оружия и боеприпасов до ракет, от беспилотных воздушных, наземных и морских транспортных средств до вертолетов и кораблей - мы проектируем, производим и разрабатываем необходимые нам системы в широком диапазоне внутри страны и на национальном уровне", - уточнил Эрдоган.
https://ria.ru/20220521/inflyatsiya-1789868757.html
https://ria.ru/20221130/inflyatsiya-1835424205.html
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турция, европа, америка, в мире, реджеп тайип эрдоган, экономика
Турция, Европа, Америка, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Экономика
10:19 08.12.2022
 
Турция надеется "сломать хребет" высокой инфляции, заявил Эрдоган

Эрдоган заявил, что Турция надеется "сломать хребет" высокой инфляции в начале 2023 года

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 8 дек – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что правительство страны надеется "сломать хребет" высокой инфляции в стране в начале 2023 года.
Годовая инфляция в Турции замедлилась в ноябре впервые за полтора года - до 84,39% с 85,51% в октябре, сообщил ранее национальный институт статистики (ТUIK). Рост потребительских цен за ноябрь, по данным ведомства, составил 2,88%.
Таллин - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
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FT назвала страны ЕС с рекордной инфляцией из-за зависимости от России
"Мы шаг за шагом решаем вопрос стоимости жизни и инфляции, который занимает повестку дня всех, включая Европу и Америку. Благодаря принятым нами мерам, мы надеемся сломать хребет инфляции в начале следующего года", - сказал Эрдоган в своем видеообращении к участникам саммита группы и программы Money Talks.
По словам турецкого лидера, уровень, которого страна достигла в оборонной промышленности за короткое время, стал "одним из предметов гордости нации".
"В 2002 году экспорт продукции оборонной промышленности составил всего 248 миллионов долларов, а в прошлом году мы побили рекорд - 3 миллиарда 224 миллиона долларов. В этом году мы ожидаем показатель экспорта более 3 миллиардов долларов. От оружия и боеприпасов до ракет, от беспилотных воздушных, наземных и морских транспортных средств до вертолетов и кораблей - мы проектируем, производим и разрабатываем необходимые нам системы в широком диапазоне внутри страны и на национальном уровне", - уточнил Эрдоган.
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ТурцияЕвропаАмерикаВ миреРеджеп Тайип ЭрдоганЭкономика
 
 
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