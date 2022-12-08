https://ria.ru/20221208/grayner-1837261975.html

СМИ сообщили об освобождении американской баскетболистки Грайнер

СМИ сообщили об освобождении американской баскетболистки Грайнер - РИА Новости, 08.12.2022

СМИ сообщили об освобождении американской баскетболистки Грайнер

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, осужденная в России за контрабанду наркотиков, освобождена из тюрьмы для обмена на россиянина Виктора Бута,... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T16:10

2022-12-08T16:10

2022-12-08T16:19

виктор бут

бриттни грайнер

в мире

россия

сша

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ВАШИНГТОН, 8 дек – РИА Новости. Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, осужденная в России за контрабанду наркотиков, освобождена из тюрьмы для обмена на россиянина Виктора Бута, заключенного в США, передает телеканал CNN со ссылкой на источник."Бриттни Грайнер была освобождена из российского заключения в рамках обмена заключенными... на Виктора Бута", - говорится в публикации.

https://ria.ru/20221119/obmen-1832674533.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

виктор бут, бриттни грайнер, в мире, россия, сша