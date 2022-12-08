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СМИ сообщили об освобождении американской баскетболистки Грайнер - РИА Новости, 08.12.2022
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СМИ сообщили об освобождении американской баскетболистки Грайнер
СМИ сообщили об освобождении американской баскетболистки Грайнер - РИА Новости, 08.12.2022
СМИ сообщили об освобождении американской баскетболистки Грайнер
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, осужденная в России за контрабанду наркотиков, освобождена из тюрьмы для обмена на россиянина Виктора Бута,... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:10
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виктор бут
бриттни грайнер
в мире
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 8 дек – РИА Новости. Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, осужденная в России за контрабанду наркотиков, освобождена из тюрьмы для обмена на россиянина Виктора Бута, заключенного в США, передает телеканал CNN со ссылкой на источник."Бриттни Грайнер была освобождена из российского заключения в рамках обмена заключенными... на Виктора Бута", - говорится в публикации.
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виктор бут, бриттни грайнер, в мире, россия, сша
Виктор Бут, Бриттни Грайнер, В мире, Россия, США
16:10 08.12.2022 (обновлено: 16:19 08.12.2022)
 
СМИ сообщили об освобождении американской баскетболистки Грайнер

CNN сообщил об освобождении американской баскетболистки Грайнер для обмена на Виктора Бута

© РИА Новости / Перейти в медиабанкБриттни Грайнер
Бриттни Грайнер - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости
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Бриттни Грайнер. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 дек – РИА Новости. Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, осужденная в России за контрабанду наркотиков, освобождена из тюрьмы для обмена на россиянина Виктора Бута, заключенного в США, передает телеканал CNN со ссылкой на источник.
"Бриттни Грайнер была освобождена из российского заключения в рамках обмена заключенными... на Виктора Бута", - говорится в публикации.
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
19 ноября, 00:49
Белый дом обвинил Россию в отказе от переговоров об обмене заключенными
 
Виктор БутБриттни ГрайнерВ миреРоссияСША
 
 
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