https://ria.ru/20221208/grayner-1837261975.html
СМИ сообщили об освобождении американской баскетболистки Грайнер
СМИ сообщили об освобождении американской баскетболистки Грайнер - РИА Новости, 08.12.2022
СМИ сообщили об освобождении американской баскетболистки Грайнер
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, осужденная в России за контрабанду наркотиков, освобождена из тюрьмы для обмена на россиянина Виктора Бута,... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:10
2022-12-08T16:10
2022-12-08T16:19
виктор бут
бриттни грайнер
в мире
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 8 дек – РИА Новости. Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, осужденная в России за контрабанду наркотиков, освобождена из тюрьмы для обмена на россиянина Виктора Бута, заключенного в США, передает телеканал CNN со ссылкой на источник."Бриттни Грайнер была освобождена из российского заключения в рамках обмена заключенными... на Виктора Бута", - говорится в публикации.
https://ria.ru/20221119/obmen-1832674533.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор бут, бриттни грайнер, в мире, россия, сша
Виктор Бут, Бриттни Грайнер, В мире, Россия, США
16:10 08.12.2022 (обновлено: 16:19 08.12.2022)
СМИ сообщили об освобождении американской баскетболистки Грайнер
CNN сообщил об освобождении американской баскетболистки Грайнер для обмена на Виктора Бута