https://ria.ru/20221208/gps-1837219781.html

Суд в Москве дал три года гражданину Украины за покупку GPS-трекера

Суд в Москве дал три года гражданину Украины за покупку GPS-трекера - РИА Новости, 08.12.2022

Суд в Москве дал три года гражданину Украины за покупку GPS-трекера

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 3 годам колонии строгого режима гражданина Украины за приобретение GPS-трекера, его признали виновным в незаконном... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T14:41

2022-12-08T14:41

2022-12-08T14:41

москва

украина

происшествия

россия

gps

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 3 годам колонии строгого режима гражданина Украины за приобретение GPS-трекера, его признали виновным в незаконном обороте техсредства, предназначенного для негласного получения информации; адвокат назвал приговор шокирующим и обжаловал его.Как следует из текста приговора (есть в распоряжении РИА Новости), гражданин Украины Андрей Пасечник "не позднее 6 марта 2022 года" купил за 5 тысяч рублей на радиорынке "Горбушка" в Москве GPS-трекер "Mini A8", обладающий функциями определения местоположения (маяка) и записи звука. Мужчина занимался перевозками на личном автомобиле, который не был поставлен на учет в России, а потому решил дополнительно обезопасить машину, чтобы в случае угона скорее её найти, говорил он в показаниях.В начале марта автомобиль Пасечника остановили сотрудники ГИБДД в Ивановской области, в ходе его осмотра они обнаружили GPS-трекер, а также обратили внимание на то, что украинец мог нарушать миграционное законодательство РФ.Сначала Пасечника дважды привлекли к административной ответственности – за нарушение миграционного законодательства и неподчинение законным требованиям сотрудников полиции. После отбытия административного ареста он был уведомлен о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье 138.1 УК РФ, а вскоре и заключен под стражу. Обвиняемый содержался в СИЗО до 17 ноября, в этот день Мосгорсуд смягчил ему меру пресечения до домашнего ареста.На этой неделе Дорогомиловский суд Москвы признал Пасечника виновным в незаконном обороте специальных техсредств, предназначенных для негласного получения информации, и приговорил его к 3 годам колонии строгого режима. Строгость режима, вероятнее всего, связана с тем, что Пасечник в 2014 году был судим за вымогательство, тогда суд в Подмосковье дал мужчине 10 месяцев колонии общего режима.Суд установил, что Пасечник имел преступный умысел для приобретения техсредства с функцией скрытой звукозаписи. По мнению инстанции, покупка была совершена именно "с целью последующего использования для негласного получения информации" и в момент приобретения трекера мужчина "осознавал общественную опасность своих действий".Адвокат мужчины Максим Пашков заявил РИА Новости, что приговор суда является с правоприменительной точки зрения "удивительным и шокирующим", так как суд неправильно применил нормы закона и ошибочно трактовал действия Пасечника как уголовное преступление."Пасечник приобрел находящийся в открытой продаже прибор для охраны собственного имущества – автомобиля, который принадлежал ему на праве собственности. Нет сомнений, что это была бытовая покупка, так как данным автомобилем пользовался он один, более того, с точки зрения российского законодательства он не мог передать право на его управление кому-либо другому, машина была временно ввезена в Россию из другой страны. Тот факт, что Пасечник единолично пользовался авто, подтвердили в суде свидетели-коллеги моего подзащитного, иного в суде доказано не было", - рассказал собеседник агентства.Защитник также обратил внимание суда на то, что настоящие технические средства для негласного получения информации с точки зрения законодательства должны обладать определенными характеристиками и особенностями применения, покупка Пасечника под них не подпадает."Такие техсредства должны быть приспособлены или разработаны для негласного получения информации, закамуфлированы или исполнены похожими на некий бытовой предмет. GPS-трекер "Mini A8" в свою очередь буквально обладает описанием своих характеристик и предназначения на корпусе, следователь в протоколах досмотра называет этот предмет GPS-трекером, а не спецсредством. GPS-трекер относится законодательством к приборам бытового назначения", - отметил Пашков.По словам адвоката, установленное судом намерение Пасечника негласно получить информацию слабо коррелирует с тем, что прибор лежал в бардачке в разряженном состоянии, а не в какой-либо нише или под обшивкой машины."Кроме того, Пасечник был запуган. В ходе нахождения его под административным арестом к нему приходили для беседы оперативные сотрудники правоохранительных органов, которые склоняли его к признанию в совершении противоправных действий, так как он является гражданином Украины. Вышеуказанные и другие обстоятельства уже изложены в апелляционной жалобе на приговор, мы рассчитываем на его отмену с последующим оправданием моего подзащитного ввиду многочисленных нарушений, допущенных судом первой инстанции", - заключил собеседник агентства.Корреспондент РИА Новости, изучив предложения российских маркетплейсов, убедился, что GPS-трекеры с функцией звукозаписи находятся в свободной продаже. Чаще всего фигурируют сопровождающие подписи "для ребенка", "для домашних животных", "для автомобиля".

https://ria.ru/20221129/sbu-1835112808.html

https://ria.ru/20221111/diversiya-1830813256.html

https://ria.ru/20221026/prigovor-1826860945.html

https://ria.ru/20221109/shtyblikov-1830174563.html

https://ria.ru/20220920/silovik-1818069872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, украина, происшествия, россия, gps