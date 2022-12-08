https://ria.ru/20221208/gosperevorot-1837346806.html

Шольц оценил работу правоохранителей по делу о попытках госпереворота в ФРГ

Шольц оценил работу правоохранителей по делу о попытках госпереворота в ФРГ - РИА Новости, 08.12.2022

Шольц оценил работу правоохранителей по делу о попытках госпереворота в ФРГ

Масштабная операция правоохранителей по делу о попытках государственного переворота показали, что Германия - защищённое государство, которое способно... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T22:09

2022-12-08T22:09

2022-12-08T22:20

в мире

олаф шольц

германия

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БЕРЛИН, 8 дек - РИА Новости. Масштабная операция правоохранителей по делу о попытках государственного переворота показали, что Германия - защищённое государство, которое способно предотвратить такие нарушения закона, заявил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц.Ранее по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке были задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 человек проводились обыски. Задержания проводились в германских федеральных землях Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Гессен, Нижняя Саксония, Саксония, Тюрингия, также одно задержание произошло в Австрии (Китцбюэль) и в Италии (Перуджа).

https://ria.ru/20221208/germaniya-1837343670.html

германия

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в мире, олаф шольц, германия