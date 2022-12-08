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Шольц оценил работу правоохранителей по делу о попытках госпереворота в ФРГ - РИА Новости, 08.12.2022
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Шольц оценил работу правоохранителей по делу о попытках госпереворота в ФРГ
Шольц оценил работу правоохранителей по делу о попытках госпереворота в ФРГ - РИА Новости, 08.12.2022
Шольц оценил работу правоохранителей по делу о попытках госпереворота в ФРГ
Масштабная операция правоохранителей по делу о попытках государственного переворота показали, что Германия - защищённое государство, которое способно... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T22:09
2022-12-08T22:20
в мире
олаф шольц
германия
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БЕРЛИН, 8 дек - РИА Новости. Масштабная операция правоохранителей по делу о попытках государственного переворота показали, что Германия - защищённое государство, которое способно предотвратить такие нарушения закона, заявил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц.Ранее по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке были задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 человек проводились обыски. Задержания проводились в германских федеральных землях Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Гессен, Нижняя Саксония, Саксония, Тюрингия, также одно задержание произошло в Австрии (Китцбюэль) и в Италии (Перуджа).
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в мире, олаф шольц, германия
В мире, Олаф Шольц, Германия
22:09 08.12.2022 (обновлено: 22:20 08.12.2022)
 
Шольц оценил работу правоохранителей по делу о попытках госпереворота в ФРГ

Шольц назвал ФРГ защищенным государством после операции по делу о попытках госпереворота

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 8 дек - РИА Новости. Масштабная операция правоохранителей по делу о попытках государственного переворота показали, что Германия - защищённое государство, которое способно предотвратить такие нарушения закона, заявил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Самое важное заключается в том, что мы знаем, что у нас защищенное государство, защищенная демократия, которая может предотвратить такие нарушения закона и подобное планирование, и все ресурсы, чтобы предотвратить это", - сказал канцлер, комментируя прошедшие в среду обыски по всей стране в связи с делом о попытке госпереворота.
Ранее по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке были задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 человек проводились обыски. Задержания проводились в германских федеральных землях Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Гессен, Нижняя Саксония, Саксония, Тюрингия, также одно задержание произошло в Австрии (Китцбюэль) и в Италии (Перуджа).
Сотрудники немецкой полиции сопровождают подозреваемого в планировании нападения на парламент Германии - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 21:46
У планировавших переворот в ФРГ изъяли мечи, золото и оружие, пишут СМИ
 
В миреОлаф ШольцГермания
 
 
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