22:09 08.12.2022 (обновлено: 22:20 08.12.2022)
Шольц оценил работу правоохранителей по делу о попытках госпереворота в ФРГ
Шольц назвал ФРГ защищенным государством после операции по делу о попытках госпереворота
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 8 дек - РИА Новости. Масштабная операция правоохранителей по делу о попытках государственного переворота показали, что Германия - защищённое государство, которое способно предотвратить такие нарушения закона, заявил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Самое важное заключается в том, что мы знаем, что у нас защищенное государство, защищенная демократия, которая может предотвратить такие нарушения закона и подобное планирование, и все ресурсы, чтобы предотвратить это", - сказал канцлер, комментируя прошедшие в среду обыски по всей стране в связи с делом о попытке госпереворота.
Ранее по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке были задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 человек проводились обыски. Задержания проводились в германских федеральных землях Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Гессен, Нижняя Саксония, Саксония, Тюрингия, также одно задержание произошло в Австрии (Китцбюэль) и в Италии (Перуджа).