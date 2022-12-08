https://ria.ru/20221208/gaz-1837277975.html

К домам более 2500 жителей КЧР подвели газ

К домам более 2500 жителей КЧР подвели газ - РИА Новости, 08.12.2022

К домам более 2500 жителей КЧР подвели газ

К домам более 2500 жителей Карачаево-Черкесии подвели газ в рамках социальной газификации, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T16:49

2022-12-08T16:49

2022-12-08T16:49

карачаево-черкесская республика

карачаево-черкесская республика (кчр)

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ЧЕРКЕССК, 8 дек – РИА Новости. К домам более 2500 жителей Карачаево-Черкесии подвели газ в рамках социальной газификации, сообщает пресс-служба правительства региона.Всего приняты 3182 заявки на подведение газа до границ домовладений в уже газифицированных населенных пунктах республики. Из них 2582 исполнены до границ участка, а подключение произведены в 1033 домовладениях.Наибольшее количество обращений поступило из Чекресска, Зеленчукского и Урупского районов КЧР.В итоговый план-график домовладений, подлежащих догазификации по всей территории региона, вошло 79 населенных пунктов, в которых 5630 домовладений подлежат газификации до конца 2022 года.В пресс-службе напомнили, что подать заявку на социальную догазификацию можно через абонентские пункты АО "Газпром газораспределение Черкесск", на портале Госуслуг и через отделения МФЦ, а также с помощью портала Единого оператора газификации.

https://ria.ru/20221018/mfts-1824902113.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

карачаево-черкесская республика (кчр)