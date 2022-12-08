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К домам более 2500 жителей КЧР подвели газ - РИА Новости, 08.12.2022
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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20221208/gaz-1837277975.html
К домам более 2500 жителей КЧР подвели газ
К домам более 2500 жителей КЧР подвели газ - РИА Новости, 08.12.2022
К домам более 2500 жителей КЧР подвели газ
К домам более 2500 жителей Карачаево-Черкесии подвели газ в рамках социальной газификации, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:49
2022-12-08T16:49
карачаево-черкесская республика
карачаево-черкесская республика (кчр)
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ЧЕРКЕССК, 8 дек – РИА Новости. К домам более 2500 жителей Карачаево-Черкесии подвели газ в рамках социальной газификации, сообщает пресс-служба правительства региона.Всего приняты 3182 заявки на подведение газа до границ домовладений в уже газифицированных населенных пунктах республики. Из них 2582 исполнены до границ участка, а подключение произведены в 1033 домовладениях.Наибольшее количество обращений поступило из Чекресска, Зеленчукского и Урупского районов КЧР.В итоговый план-график домовладений, подлежащих догазификации по всей территории региона, вошло 79 населенных пунктов, в которых 5630 домовладений подлежат газификации до конца 2022 года.В пресс-службе напомнили, что подать заявку на социальную догазификацию можно через абонентские пункты АО "Газпром газораспределение Черкесск", на портале Госуслуг и через отделения МФЦ, а также с помощью портала Единого оператора газификации.
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карачаево-черкесская республика (кчр)
Карачаево-Черкесская Республика, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
16:49 08.12.2022
 

К домам более 2500 жителей КЧР подвели газ

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГазораспределительная станция в деревне Березовка Ордынского района Новосибирской области
Газораспределительная станция в деревне Березовка Ордынского района Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЧЕРКЕССК, 8 дек – РИА Новости. К домам более 2500 жителей Карачаево-Черкесии подвели газ в рамках социальной газификации, сообщает пресс-служба правительства региона.
Всего приняты 3182 заявки на подведение газа до границ домовладений в уже газифицированных населенных пунктах республики. Из них 2582 исполнены до границ участка, а подключение произведены в 1033 домовладениях.
Наибольшее количество обращений поступило из Чекресска, Зеленчукского и Урупского районов КЧР.
В итоговый план-график домовладений, подлежащих догазификации по всей территории региона, вошло 79 населенных пунктов, в которых 5630 домовладений подлежат газификации до конца 2022 года.
В пресс-службе напомнили, что подать заявку на социальную догазификацию можно через абонентские пункты АО "Газпром газораспределение Черкесск", на портале Госуслуг и через отделения МФЦ, а также с помощью портала Единого оператора газификации.
Специалисты МФЦ за работой в зоне обслуживания - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 16:05Карачаево-Черкесская Республика
Во всех МФЦ в КЧР стало доступно оформление заявок на услуги газоснабжения
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
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