https://ria.ru/20221208/gadzhety-1837094090.html

Россиянам рассказали, почему нельзя пользоваться гаджетами во время зарядки

Россиянам рассказали, почему нельзя пользоваться гаджетами во время зарядки - РИА Новости, 08.12.2022

Россиянам рассказали, почему нельзя пользоваться гаджетами во время зарядки

Часто возникают ситуации, когда гаджет разрядился и мы ставим его на подзарядку, оставаясь на это время без связи. Можно ли использовать заряжающееся... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T03:15

2022-12-08T03:15

2022-12-08T03:16

общество

технологии

россия

telecom daily

денис кусков

смартфоны

гаджеты

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Часто возникают ситуации, когда гаджет разрядился и мы ставим его на подзарядку, оставаясь на это время без связи. Можно ли использовать заряжающееся устройство, если это необходимо, рассказал в интервью агентству "Прайм" гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.По словам эксперта, теоретически в этой ситуации разрешено звонить по гаджету с заводским или оригинальным аккумулятором."Были случаи, пусть и малочисленные, что аккумуляторы взрывались, поэтому лучше не рисковать", — сказал он.Кроме этого, использование ресурсоемких приложений во время подзарядки приведет к порче аккумулятора. Однако разовое использование гаджета для поиска в Интернете разрешено.Специалист порекомендовал на время зарядки устройства во избежание перегрева аккумулятора снимать чехол и использовать другой гаджет для работы.

https://ria.ru/20221204/tekhnika-1836157923.html

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общество, технологии, россия, telecom daily, денис кусков, смартфоны, гаджеты