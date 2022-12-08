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Россиянам рассказали, почему нельзя пользоваться гаджетами во время зарядки - РИА Новости, 08.12.2022
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Россиянам рассказали, почему нельзя пользоваться гаджетами во время зарядки
Россиянам рассказали, почему нельзя пользоваться гаджетами во время зарядки - РИА Новости, 08.12.2022
Россиянам рассказали, почему нельзя пользоваться гаджетами во время зарядки
Часто возникают ситуации, когда гаджет разрядился и мы ставим его на подзарядку, оставаясь на это время без связи. Можно ли использовать заряжающееся... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T03:15
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общество
технологии
россия
telecom daily
денис кусков
смартфоны
гаджеты
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Часто возникают ситуации, когда гаджет разрядился и мы ставим его на подзарядку, оставаясь на это время без связи. Можно ли использовать заряжающееся устройство, если это необходимо, рассказал в интервью агентству "Прайм" гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.По словам эксперта, теоретически в этой ситуации разрешено звонить по гаджету с заводским или оригинальным аккумулятором."Были случаи, пусть и малочисленные, что аккумуляторы взрывались, поэтому лучше не рисковать", — сказал он.Кроме этого, использование ресурсоемких приложений во время подзарядки приведет к порче аккумулятора. Однако разовое использование гаджета для поиска в Интернете разрешено.Специалист порекомендовал на время зарядки устройства во избежание перегрева аккумулятора снимать чехол и использовать другой гаджет для работы.
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общество, технологии, россия, telecom daily, денис кусков, смартфоны, гаджеты
Общество, Технологии, Россия, Telecom daily, Денис Кусков, Смартфоны, Гаджеты
03:15 08.12.2022 (обновлено: 03:16 08.12.2022)
 
Россиянам рассказали, почему нельзя пользоваться гаджетами во время зарядки

Эксперт Кусков: нельзя пользоваться гаджетами во время зарядки из-за риска взрыва

© Pixabay / ReadyElementsСмартфон с зарядным устройством
Смартфон с зарядным устройством - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© Pixabay / ReadyElements
Смартфон с зарядным устройством . Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Часто возникают ситуации, когда гаджет разрядился и мы ставим его на подзарядку, оставаясь на это время без связи. Можно ли использовать заряжающееся устройство, если это необходимо, рассказал в интервью агентству "Прайм" гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.
По словам эксперта, теоретически в этой ситуации разрешено звонить по гаджету с заводским или оригинальным аккумулятором.
"Были случаи, пусть и малочисленные, что аккумуляторы взрывались, поэтому лучше не рисковать", — сказал он.
Кроме этого, использование ресурсоемких приложений во время подзарядки приведет к порче аккумулятора. Однако разовое использование гаджета для поиска в Интернете разрешено.
Специалист порекомендовал на время зарядки устройства во избежание перегрева аккумулятора снимать чехол и использовать другой гаджет для работы.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
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ОбществоТехнологииРоссияTelecom dailyДенис КусковСмартфоныГаджеты
 
 
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