https://ria.ru/20221208/gadzhety-1837094090.html
Россиянам рассказали, почему нельзя пользоваться гаджетами во время зарядки
Россиянам рассказали, почему нельзя пользоваться гаджетами во время зарядки - РИА Новости, 08.12.2022
Россиянам рассказали, почему нельзя пользоваться гаджетами во время зарядки
Часто возникают ситуации, когда гаджет разрядился и мы ставим его на подзарядку, оставаясь на это время без связи. Можно ли использовать заряжающееся... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T03:15
2022-12-08T03:15
2022-12-08T03:16
общество
технологии
россия
telecom daily
денис кусков
смартфоны
гаджеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748022377_0:8:1920:1088_1920x0_80_0_0_9a2242bd5c13f93cb9e0f3f3f2a16613.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Часто возникают ситуации, когда гаджет разрядился и мы ставим его на подзарядку, оставаясь на это время без связи. Можно ли использовать заряжающееся устройство, если это необходимо, рассказал в интервью агентству "Прайм" гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.По словам эксперта, теоретически в этой ситуации разрешено звонить по гаджету с заводским или оригинальным аккумулятором."Были случаи, пусть и малочисленные, что аккумуляторы взрывались, поэтому лучше не рисковать", — сказал он.Кроме этого, использование ресурсоемких приложений во время подзарядки приведет к порче аккумулятора. Однако разовое использование гаджета для поиска в Интернете разрешено.Специалист порекомендовал на время зарядки устройства во избежание перегрева аккумулятора снимать чехол и использовать другой гаджет для работы.
https://ria.ru/20221204/tekhnika-1836157923.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748022377_67:0:1774:1280_1920x0_80_0_0_46a67c4481bdfe1fd4f64fd00570c28a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, telecom daily, денис кусков, смартфоны, гаджеты
Общество, Технологии, Россия, Telecom daily, Денис Кусков, Смартфоны, Гаджеты
03:15 08.12.2022 (обновлено: 03:16 08.12.2022)
Россиянам рассказали, почему нельзя пользоваться гаджетами во время зарядки
Эксперт Кусков: нельзя пользоваться гаджетами во время зарядки из-за риска взрыва