https://ria.ru/20221208/dorogi-1837126815.html

В Самарской области в 2022 году отремонтировали 712 километров дорог

В Самарской области в 2022 году отремонтировали 712 километров дорог - РИА Новости, 08.12.2022

В Самарской области в 2022 году отремонтировали 712 километров дорог

Порядка 712 километров дорог отремонтировали и построили в Самарской области в 2022 году, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T10:30

2022-12-08T10:30

2022-12-08T10:30

экономика

дмитрий азаров

владимир путин

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россия

самарская область

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САМАРА, 8 дек - РИА Новости. Порядка 712 километров дорог отремонтировали и построили в Самарской области в 2022 году, сообщила пресс-служба правительства региона.По информации пресс-службы, вопросы реализации в регионе нацпроекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, обсудили на совещании, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров."Как доложил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, в 2022 году по итогам реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" (БКД) и других программ в регионе отремонтировали, построили и реконструировали 640 километров дорог, а с учетом федеральных трасс – 712 километров. Это рекордный показатель", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, по итогам года Самарская область входит в число лидеров в стране по достижению показателей нацпроекта.Отмечается, что среди ключевых построенных объектов дорожной сети - двухуровневая автомобильная развязка на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии, рабочее движение по которой было запущено на год раньше срока. Губернатор также напомнил, что продолжается строительство Волжского моста и трассы "Обход Тольятти", которая входит в состав международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай", готовность объекта составляет 71%.Кроме того, работа Самарской области по модернизации дорожно-транспортной сети и реализации крупных инфраструктурных проектов отмечается на уровне правительства РФ, что позволяет региону претендовать на дополнительную поддержку из федерального бюджета и в дальнейшем дает возможности для перевыполнения планов модернизации дорожной сети региона. На обновление дорожно-транспортной сети Самарской области в 2022 году было направлено 14,05 миллиарда рублей, в том числе 6,429 миллиарда - из средств федерального бюджета, из которых 3,965 миллиарда рублей было привлечено регионом дополнительно.В пресс-службе добавили, что уровень нормативного состояния региональных дорог вырос с 27,3% в 2017 году до 44,3% в 2022 году. В этом году благодаря обновлению дорожной сети на дорогах регионального значения наблюдается снижение количества погибших в ДТП людей - на 31,8%, а в целом по Самарской области - ниже на 6% по сравнению с прошлым годом."Результат реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" - это не только привлечение инвестиций, повышение уровня благосостояния жителей, но и, конечно, самый главный эффект - это сохраненная человеческая жизнь. А мы видим эффект - снижение погибших в ДТП, а значит, спасенные жизни", - приводятся слова Азарова в сообщении.

https://na.ria.ru/20221129/samarskiy_universitet-1834925210.html

https://ria.ru/20221125/azarov-1834137644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, дмитрий азаров, владимир путин, волжский, россия, самарская область