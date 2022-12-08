https://ria.ru/20221208/donbass-1837279514.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 08.12.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T16:54

2022-12-08T16:54

2022-12-08T16:54

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

ясиноватая

украина

нато

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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что украинские войска в 15.55 и 16.10 выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, а в 15.20 по Кировскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221208/obstrel-1837213238.html

https://ria.ru/20221208/donetsk-1837157776.html

донецк

ясиноватая

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, ясиноватая, украина, нато