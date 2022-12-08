Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что украинские войска в 15.55 и 16.10 выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, а в 15.20 по Кировскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.