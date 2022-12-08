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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 08.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221208/donbass-1837279514.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 08.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:54
2022-12-08T16:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
ясиноватая
украина
нато
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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что украинские войска в 15.55 и 16.10 выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, а в 15.20 по Кировскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221208/obstrel-1837213238.html
https://ria.ru/20221208/donetsk-1837157776.html
донецк
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в мире, донецк, ясиноватая, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Ясиноватая, Украина, НАТО
16:54 08.12.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Боец специального отряда быстрого реагирования Ахмат на крыше здания в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 14:23
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами
Представительство добавило, что украинские войска в 15.55 и 16.10 выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, а в 15.20 по Кировскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Последствия ночного обстрела Донецка из Градов - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 11:51Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкЯсиноватаяУкраинаНАТО
 
 
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