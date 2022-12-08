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Хуснуллин рассказал о восстановлении детских садов в ДНР - РИА Новости, 08.12.2022
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Хуснуллин рассказал о восстановлении детских садов в ДНР
Хуснуллин рассказал о восстановлении детских садов в ДНР - РИА Новости, 08.12.2022
Хуснуллин рассказал о восстановлении детских садов в ДНР
В ДНР идёт активное восстановление зданий детских дошкольных учреждений, принять детей готов уже 81 детский садик, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:08
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общество
марат хуснуллин
россия
донецкая народная республика
донбасс
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В ДНР идёт активное восстановление зданий детских дошкольных учреждений, принять детей готов уже 81 детский садик, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Продолжаем восстанавливать социальную инфраструктуру в Донбассе. Работающим родителям очень важно иметь возможность водить малышей в детские сады. И здания должны быть комфортными и безопасными для малышей. Уже 81 здание привели в порядок, ещё 46 до конца года завершим", - приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства РФ.По его словам, в ближайшее время завершится капитальный ремонт сразу пяти детских садов в Старобешевском районе. В ремонтных работах помогает шеф-регион – Бурятия.
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общество, марат хуснуллин, россия, донецкая народная республика, донбасс
Общество, Марат Хуснуллин, Россия, Донецкая Народная Республика, Донбасс
16:08 08.12.2022 (обновлено: 16:33 08.12.2022)
 
Хуснуллин рассказал о восстановлении детских садов в ДНР

Вице-премьер Хуснуллин: в ДНР восстановили 81 здание детских садов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В ДНР идёт активное восстановление зданий детских дошкольных учреждений, принять детей готов уже 81 детский садик, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Продолжаем восстанавливать социальную инфраструктуру в Донбассе. Работающим родителям очень важно иметь возможность водить малышей в детские сады. И здания должны быть комфортными и безопасными для малышей. Уже 81 здание привели в порядок, ещё 46 до конца года завершим", - приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства РФ.
По его словам, в ближайшее время завершится капитальный ремонт сразу пяти детских садов в Старобешевском районе. В ремонтных работах помогает шеф-регион – Бурятия.
Шахтеры перед спуском на шахте имени А.Ф.Засядько - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 13:34Специальная военная операция на Украине
Энергоснабжение шахты имени Засядько в ДНР восстановили
 
ОбществоМарат ХуснуллинРоссияДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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