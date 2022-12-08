https://ria.ru/20221208/donbass-1837260565.html

Хуснуллин рассказал о восстановлении детских садов в ДНР

Хуснуллин рассказал о восстановлении детских садов в ДНР - РИА Новости, 08.12.2022

Хуснуллин рассказал о восстановлении детских садов в ДНР

В ДНР идёт активное восстановление зданий детских дошкольных учреждений, принять детей готов уже 81 детский садик, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T16:08

2022-12-08T16:08

2022-12-08T16:33

общество

марат хуснуллин

россия

донецкая народная республика

донбасс

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В ДНР идёт активное восстановление зданий детских дошкольных учреждений, принять детей готов уже 81 детский садик, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Продолжаем восстанавливать социальную инфраструктуру в Донбассе. Работающим родителям очень важно иметь возможность водить малышей в детские сады. И здания должны быть комфортными и безопасными для малышей. Уже 81 здание привели в порядок, ещё 46 до конца года завершим", - приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства РФ.По его словам, в ближайшее время завершится капитальный ремонт сразу пяти детских садов в Старобешевском районе. В ремонтных работах помогает шеф-регион – Бурятия.

https://ria.ru/20221208/donbass-1837194932.html

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Дарья Буймова

общество, марат хуснуллин, россия, донецкая народная республика, донбасс