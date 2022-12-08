https://ria.ru/20221208/donbass-1837260565.html
Хуснуллин рассказал о восстановлении детских садов в ДНР
Хуснуллин рассказал о восстановлении детских садов в ДНР - РИА Новости, 08.12.2022
Хуснуллин рассказал о восстановлении детских садов в ДНР
В ДНР идёт активное восстановление зданий детских дошкольных учреждений, принять детей готов уже 81 детский садик, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:08
2022-12-08T16:08
2022-12-08T16:33
общество
марат хуснуллин
россия
донецкая народная республика
донбасс
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В ДНР идёт активное восстановление зданий детских дошкольных учреждений, принять детей готов уже 81 детский садик, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Продолжаем восстанавливать социальную инфраструктуру в Донбассе. Работающим родителям очень важно иметь возможность водить малышей в детские сады. И здания должны быть комфортными и безопасными для малышей. Уже 81 здание привели в порядок, ещё 46 до конца года завершим", - приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства РФ.По его словам, в ближайшее время завершится капитальный ремонт сразу пяти детских садов в Старобешевском районе. В ремонтных работах помогает шеф-регион – Бурятия.
https://ria.ru/20221208/donbass-1837194932.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, марат хуснуллин, россия, донецкая народная республика, донбасс
Общество, Марат Хуснуллин, Россия, Донецкая Народная Республика, Донбасс
16:08 08.12.2022 (обновлено: 16:33 08.12.2022)
Хуснуллин рассказал о восстановлении детских садов в ДНР
Вице-премьер Хуснуллин: в ДНР восстановили 81 здание детских садов