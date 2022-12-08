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Шанхайский "Диснейленд" возобновляет работу - РИА Новости, 08.12.2022
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Шанхайский "Диснейленд" возобновляет работу
Шанхайский "Диснейленд" возобновляет работу - РИА Новости, 08.12.2022
Шанхайский "Диснейленд" возобновляет работу
Шанхайский парк "Диснейленд" возобновляет работу с 8 декабря. Это означает, что курортная зона Shanghai Disney Resort возвращается к полноценному... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T12:18
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МОСКВА, 8 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Шанхайский парк "Диснейленд" возобновляет работу с 8 декабря. Это означает, что курортная зона Shanghai Disney Resort возвращается к полноценному функционированию, говорится в заявлении, опубликованном администрацией Shanghai Disney Resort.Шанхайский "Диснейленд" был закрыт с 29 ноября в соответствии с требованиями профилактики и контроля эпидемии. При этом "Диснейтаун", парк Wishing Star Park и два отеля продолжали работать в обычном режиме.В заявлении отмечается, что противоэпидемические меры в курортной зоне будут обновлены в соответствии с последней директивой местных властей. Посетители должны ознакомиться с этими мерами и строго их соблюдать.
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Артем Смирнов
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китай
Россия-Китай: Главное, Китай
12:18 08.12.2022
 

Шанхайский "Диснейленд" возобновляет работу

CC BY 2.0 / Jeremy Thompson / Shanghai DisneylandШанхайский Диснейленд
Шанхайский Диснейленд - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
CC BY 2.0 / Jeremy Thompson / Shanghai Disneyland
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Шанхайский парк "Диснейленд" возобновляет работу с 8 декабря. Это означает, что курортная зона Shanghai Disney Resort возвращается к полноценному функционированию, говорится в заявлении, опубликованном администрацией Shanghai Disney Resort.
Шанхайский "Диснейленд" был закрыт с 29 ноября в соответствии с требованиями профилактики и контроля эпидемии. При этом "Диснейтаун", парк Wishing Star Park и два отеля продолжали работать в обычном режиме.
Медицинский работник берет мазок у женщины во время тестирования на коронавирус в районе Цзинъань в Шанхае - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
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Китай резко снизил ограничения мобильности при вспышках COVID-19
В заявлении отмечается, что противоэпидемические меры в курортной зоне будут обновлены в соответствии с последней директивой местных властей. Посетители должны ознакомиться с этими мерами и строго их соблюдать.
 
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