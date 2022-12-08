https://ria.ru/20221208/disneylend-1837169807.html

Шанхайский "Диснейленд" возобновляет работу

Шанхайский "Диснейленд" возобновляет работу - РИА Новости, 08.12.2022

Шанхайский "Диснейленд" возобновляет работу

Шанхайский парк "Диснейленд" возобновляет работу с 8 декабря. Это означает, что курортная зона Shanghai Disney Resort возвращается к полноценному... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T12:18

2022-12-08T12:18

2022-12-08T12:18

россия-китай: главное

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831334918_0:40:1920:1120_1920x0_80_0_0_b62460e19b9e946c7b58d9dec5a8fddc.jpg

МОСКВА, 8 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Шанхайский парк "Диснейленд" возобновляет работу с 8 декабря. Это означает, что курортная зона Shanghai Disney Resort возвращается к полноценному функционированию, говорится в заявлении, опубликованном администрацией Shanghai Disney Resort.Шанхайский "Диснейленд" был закрыт с 29 ноября в соответствии с требованиями профилактики и контроля эпидемии. При этом "Диснейтаун", парк Wishing Star Park и два отеля продолжали работать в обычном режиме.В заявлении отмечается, что противоэпидемические меры в курортной зоне будут обновлены в соответствии с последней директивой местных властей. Посетители должны ознакомиться с этими мерами и строго их соблюдать.

https://ria.ru/20221207/mobilnost-1837020306.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай