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Шанхайский "Диснейленд" возобновляет работу
Шанхайский "Диснейленд" возобновляет работу - РИА Новости, 08.12.2022
Шанхайский "Диснейленд" возобновляет работу
Шанхайский парк "Диснейленд" возобновляет работу с 8 декабря. Это означает, что курортная зона Shanghai Disney Resort возвращается к полноценному... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T12:18
2022-12-08T12:18
2022-12-08T12:18
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МОСКВА, 8 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Шанхайский парк "Диснейленд" возобновляет работу с 8 декабря. Это означает, что курортная зона Shanghai Disney Resort возвращается к полноценному функционированию, говорится в заявлении, опубликованном администрацией Shanghai Disney Resort.Шанхайский "Диснейленд" был закрыт с 29 ноября в соответствии с требованиями профилактики и контроля эпидемии. При этом "Диснейтаун", парк Wishing Star Park и два отеля продолжали работать в обычном режиме.В заявлении отмечается, что противоэпидемические меры в курортной зоне будут обновлены в соответствии с последней директивой местных властей. Посетители должны ознакомиться с этими мерами и строго их соблюдать.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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