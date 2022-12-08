18:20 08.12.2022 (обновлено: 19:05 08.12.2022)
Семья Бута поблагодарила дипломатов за его возвращение
Жена Виктора Бута Алла поблагодарила сотрудников МИД и дипломатов за его возвращение
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Алла Бут, супруга Виктора Бута, который сегодня вернулся в Россию в результате обмена заключенными с США, заявила, что его семья благодарна сотрудникам МИД РФ и дипломатам за возвращение.
Ранее в МИД РФ сообщили, что россиянин Виктор Бут возвращен на родину в результате обмена на гражданку США Бриттни Грайнер.
"Мы безмерно благодарны всем, не только работникам МИДа и посольства, и консульских отделов в Таиланде, в Нью-Йорке, в Вашингтоне", - сказала супруга Бута в эфире "России 24". "Наша семья очень признательна, эти 15 лет я со многими политиками и депутатами встречалась и сколько было писем написано и обращений, и (омбудсмену РФ - ред.) Татьяне Москальковой - я всех прошла, со всеми общалась, разговаривала, всегда разговоры были очень позитивными, и какая-то надежда всегда оставалась в душе, что работа будет продолжаться", - добавила Бут.
При этом она отметила, что Виктор Бут еще два дня назад не знал о своем обмене и возвращении в Россию. "Мы во вторник с Виктором разговаривали, он еще ничего не знал. Это было позавчера. Сегодня он должен был звонить мне, в восемь вечера мы ждали звонка. Увидимся и обнимемся как раз вместо звонка", - сказала она.
"И с их стороны (США) тоже были добрые люди, нельзя сказать, что все злыдни, тоже как-то по-человечески относились, раз они не потеряли веру человеческую, это много значит", - добавила мать Бута Раиса.
Бут находился в заключении в Соединенных Штатах почти 15 лет. Он был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезен в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям - 25 лет тюрьмы.
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