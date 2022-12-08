https://ria.ru/20221208/but-1837307978.html

Семья Бута поблагодарила дипломатов за его возвращение

Семья Бута поблагодарила дипломатов за его возвращение - РИА Новости, 08.12.2022

Семья Бута поблагодарила дипломатов за его возвращение

Алла Бут, супруга Виктора Бута, который сегодня вернулся в Россию в результате обмена заключенными с США, заявила, что его семья благодарна сотрудникам МИД РФ и РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T18:20

2022-12-08T18:20

2022-12-08T19:05

в мире

виктор бут

сша

россия

бриттни грайнер

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Алла Бут, супруга Виктора Бута, который сегодня вернулся в Россию в результате обмена заключенными с США, заявила, что его семья благодарна сотрудникам МИД РФ и дипломатам за возвращение.Ранее в МИД РФ сообщили, что россиянин Виктор Бут возвращен на родину в результате обмена на гражданку США Бриттни Грайнер."Мы безмерно благодарны всем, не только работникам МИДа и посольства, и консульских отделов в Таиланде, в Нью-Йорке, в Вашингтоне", - сказала супруга Бута в эфире "России 24". "Наша семья очень признательна, эти 15 лет я со многими политиками и депутатами встречалась и сколько было писем написано и обращений, и (омбудсмену РФ - ред.) Татьяне Москальковой - я всех прошла, со всеми общалась, разговаривала, всегда разговоры были очень позитивными, и какая-то надежда всегда оставалась в душе, что работа будет продолжаться", - добавила Бут.При этом она отметила, что Виктор Бут еще два дня назад не знал о своем обмене и возвращении в Россию. "Мы во вторник с Виктором разговаривали, он еще ничего не знал. Это было позавчера. Сегодня он должен был звонить мне, в восемь вечера мы ждали звонка. Увидимся и обнимемся как раз вместо звонка", - сказала она."И с их стороны (США) тоже были добрые люди, нельзя сказать, что все злыдни, тоже как-то по-человечески относились, раз они не потеряли веру человеческую, это много значит", - добавила мать Бута Раиса.Бут находился в заключении в Соединенных Штатах почти 15 лет. Он был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезен в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям - 25 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20221208/but-1837273774.html

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Супруга Виктора Бута о том, как узнала о возвращении мужа в Россию Супруга Виктора Бута о том, как узнала о возвращении мужа в Россию 2022-12-08T18:20 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, виктор бут, сша, россия, бриттни грайнер