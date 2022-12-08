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Слуцкий пообещал пригласить Бута на заседание в Госдуму в ближайшее время - РИА Новости, 08.12.2022
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Слуцкий пообещал пригласить Бута на заседание в Госдуму в ближайшее время
Слуцкий пообещал пригласить Бута на заседание в Госдуму в ближайшее время - РИА Новости, 08.12.2022
Слуцкий пообещал пригласить Бута на заседание в Госдуму в ближайшее время
Вернувшийся в РФ Виктор Бут обязательно в ближайшее время будет приглашен в Думу на специальное заседание комитета по международным делам, а также на встречу с... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T18:09
2022-12-08T18:09
виктор бут
госдума рф
лдпр
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вернувшийся в РФ Виктор Бут обязательно в ближайшее время будет приглашен в Думу на специальное заседание комитета по международным делам, а также на встречу с фракцией ЛДПР, об этом сообщил лидер партии и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.Виктор Бут возвращается на Родину после десяти лет американской тюрьмы, куда он был помещен "абсолютно незаконно" после столь же незаконного задержания в Таиланде, отметил парламентарий."Все годы с момента ареста мы - и МИД, и парламент, и правозащитные организации, в том числе Российский фонд мира - добивались его освобождения. Наконец решение принято и обмен состоялся… Мы были в непрерывном контакте с Аллой Владимировной Бут – супругой Виктора. Отдельные поздравления и самые теплые слова, прежде всего, ей", - также сообщил Слуцкий.
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виктор бут, госдума рф, лдпр, леонид слуцкий (политик)
Виктор Бут, Госдума РФ, ЛДПР, Леонид Слуцкий (политик)
18:09 08.12.2022
 
Слуцкий пообещал пригласить Бута на заседание в Госдуму в ближайшее время

Слуцкий пообещал пригласить освобожденного Бута на заседание в Госдуму в ближайшее время

© AP Photo / Apichart WeerawongВиктор Бут
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© AP Photo / Apichart Weerawong
Виктор Бут. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вернувшийся в РФ Виктор Бут обязательно в ближайшее время будет приглашен в Думу на специальное заседание комитета по международным делам, а также на встречу с фракцией ЛДПР, об этом сообщил лидер партии и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
"Виктор мужественно и стойко перенес все испытания и беспрецедентное давление в американских застенках. С нетерпением ждем его возвращения. Обязательно и в самое ближайшее пригласим в Госдуму на специальное заседание Комитета по международным делам и фракции ЛДПР. Своих не бросаем!" - написал Слуцкий в своем telegram-канале.
Виктор Бут возвращается на Родину после десяти лет американской тюрьмы, куда он был помещен "абсолютно незаконно" после столь же незаконного задержания в Таиланде, отметил парламентарий.
"Все годы с момента ареста мы - и МИД, и парламент, и правозащитные организации, в том числе Российский фонд мира - добивались его освобождения. Наконец решение принято и обмен состоялся… Мы были в непрерывном контакте с Аллой Владимировной Бут – супругой Виктора. Отдельные поздравления и самые теплые слова, прежде всего, ей", - также сообщил Слуцкий.
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Виктор БутГосдума РФЛДПРЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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