https://ria.ru/20221208/but-1837306054.html

Слуцкий пообещал пригласить Бута на заседание в Госдуму в ближайшее время

Слуцкий пообещал пригласить Бута на заседание в Госдуму в ближайшее время - РИА Новости, 08.12.2022

Слуцкий пообещал пригласить Бута на заседание в Госдуму в ближайшее время

Вернувшийся в РФ Виктор Бут обязательно в ближайшее время будет приглашен в Думу на специальное заседание комитета по международным делам, а также на встречу с... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T18:09

2022-12-08T18:09

2022-12-08T18:09

виктор бут

госдума рф

лдпр

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вернувшийся в РФ Виктор Бут обязательно в ближайшее время будет приглашен в Думу на специальное заседание комитета по международным делам, а также на встречу с фракцией ЛДПР, об этом сообщил лидер партии и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.Виктор Бут возвращается на Родину после десяти лет американской тюрьмы, куда он был помещен "абсолютно незаконно" после столь же незаконного задержания в Таиланде, отметил парламентарий."Все годы с момента ареста мы - и МИД, и парламент, и правозащитные организации, в том числе Российский фонд мира - добивались его освобождения. Наконец решение принято и обмен состоялся… Мы были в непрерывном контакте с Аллой Владимировной Бут – супругой Виктора. Отдельные поздравления и самые теплые слова, прежде всего, ей", - также сообщил Слуцкий.

https://ria.ru/20221208/but-1837273774.html

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виктор бут, госдума рф, лдпр, леонид слуцкий (политик)