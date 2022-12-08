Слуцкий пообещал пригласить Бута на заседание в Госдуму в ближайшее время
Слуцкий пообещал пригласить освобожденного Бута на заседание в Госдуму в ближайшее время
© AP Photo / Apichart WeerawongВиктор Бут
© AP Photo / Apichart Weerawong
Виктор Бут. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вернувшийся в РФ Виктор Бут обязательно в ближайшее время будет приглашен в Думу на специальное заседание комитета по международным делам, а также на встречу с фракцией ЛДПР, об этом сообщил лидер партии и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
"Виктор мужественно и стойко перенес все испытания и беспрецедентное давление в американских застенках. С нетерпением ждем его возвращения. Обязательно и в самое ближайшее пригласим в Госдуму на специальное заседание Комитета по международным делам и фракции ЛДПР. Своих не бросаем!" - написал Слуцкий в своем telegram-канале.
Виктор Бут возвращается на Родину после десяти лет американской тюрьмы, куда он был помещен "абсолютно незаконно" после столь же незаконного задержания в Таиланде, отметил парламентарий.
"Все годы с момента ареста мы - и МИД, и парламент, и правозащитные организации, в том числе Российский фонд мира - добивались его освобождения. Наконец решение принято и обмен состоялся… Мы были в непрерывном контакте с Аллой Владимировной Бут – супругой Виктора. Отдельные поздравления и самые теплые слова, прежде всего, ей", - также сообщил Слуцкий.