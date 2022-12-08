https://ria.ru/20221208/but-1837279198.html

Ярошенко заявил, что от всего сердца рад возвращению Бута

Ярошенко заявил, что от всего сердца рад возвращению Бута - РИА Новости, 08.12.2022

Ярошенко заявил, что от всего сердца рад возвращению Бута

Российский летчик Константин Ярошенко, вернувшийся в страну в апреле текущего года после более чем десяти лет тюрьмы в США, сообщил РИА Новости, что от всего... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T16:53

2022-12-08T16:53

2022-12-08T16:53

в мире

виктор бут

константин ярошенко

россия

сша

бриттни грайнер

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Российский летчик Константин Ярошенко, вернувшийся в страну в апреле текущего года после более чем десяти лет тюрьмы в США, сообщил РИА Новости, что от всего сердца рад состоявшемуся обмену россиянина Виктора Бута.Как сообщили ранее в МИД РФ, 8 декабря в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену россиянина Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер."Я очень рад, от всего сердца, что его (Бута) вернули", - сказал Ярошенко. Он добавил, что в отношении Бута, как и в отношении него уголовные дела были сфабрикованы. "Его оболгали, как и меня, под копирку, одна и та же команда американских спецслужб", - уточнил он.

https://ria.ru/20220728/obmen-1805468686.html

россия

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, виктор бут, константин ярошенко, россия, сша, бриттни грайнер