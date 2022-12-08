https://ria.ru/20221208/but-1837279198.html
Ярошенко заявил, что от всего сердца рад возвращению Бута
Ярошенко заявил, что от всего сердца рад возвращению Бута - РИА Новости, 08.12.2022
Ярошенко заявил, что от всего сердца рад возвращению Бута
Российский летчик Константин Ярошенко, вернувшийся в страну в апреле текущего года после более чем десяти лет тюрьмы в США, сообщил РИА Новости, что от всего... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:53
2022-12-08T16:53
2022-12-08T16:53
в мире
виктор бут
константин ярошенко
россия
сша
бриттни грайнер
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Российский летчик Константин Ярошенко, вернувшийся в страну в апреле текущего года после более чем десяти лет тюрьмы в США, сообщил РИА Новости, что от всего сердца рад состоявшемуся обмену россиянина Виктора Бута.Как сообщили ранее в МИД РФ, 8 декабря в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену россиянина Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер."Я очень рад, от всего сердца, что его (Бута) вернули", - сказал Ярошенко. Он добавил, что в отношении Бута, как и в отношении него уголовные дела были сфабрикованы. "Его оболгали, как и меня, под копирку, одна и та же команда американских спецслужб", - уточнил он.
https://ria.ru/20220728/obmen-1805468686.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, виктор бут, константин ярошенко, россия, сша, бриттни грайнер
В мире, Виктор Бут, Константин Ярошенко, Россия, США, Бриттни Грайнер
Ярошенко заявил, что от всего сердца рад возвращению Бута
Летчик Ярошенко заявил, что от всего сердца рад успешному обмену Бута