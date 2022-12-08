Рейтинг@Mail.ru
Ярошенко заявил, что от всего сердца рад возвращению Бута - РИА Новости, 08.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221208/but-1837279198.html
Ярошенко заявил, что от всего сердца рад возвращению Бута
Ярошенко заявил, что от всего сердца рад возвращению Бута - РИА Новости, 08.12.2022
Ярошенко заявил, что от всего сердца рад возвращению Бута
Российский летчик Константин Ярошенко, вернувшийся в страну в апреле текущего года после более чем десяти лет тюрьмы в США, сообщил РИА Новости, что от всего... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:53
2022-12-08T16:53
в мире
виктор бут
константин ярошенко
россия
сша
бриттни грайнер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837264843_0:16:2033:1160_1920x0_80_0_0_e446beb3d5d567f83f50fd2ca9f0f83f.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Российский летчик Константин Ярошенко, вернувшийся в страну в апреле текущего года после более чем десяти лет тюрьмы в США, сообщил РИА Новости, что от всего сердца рад состоявшемуся обмену россиянина Виктора Бута.Как сообщили ранее в МИД РФ, 8 декабря в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену россиянина Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер."Я очень рад, от всего сердца, что его (Бута) вернули", - сказал Ярошенко. Он добавил, что в отношении Бута, как и в отношении него уголовные дела были сфабрикованы. "Его оболгали, как и меня, под копирку, одна и та же команда американских спецслужб", - уточнил он.
https://ria.ru/20220728/obmen-1805468686.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837264843_102:0:1930:1371_1920x0_80_0_0_bca4d0a49e7e9b5b6ea245bf58dfbce5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, виктор бут, константин ярошенко, россия, сша, бриттни грайнер
В мире, Виктор Бут, Константин Ярошенко, Россия, США, Бриттни Грайнер
16:53 08.12.2022
 
Ярошенко заявил, что от всего сердца рад возвращению Бута

Летчик Ярошенко заявил, что от всего сердца рад успешному обмену Бута

© AP Photo / Apichart WeerawongРоссийский предприниматель Виктор Бут
Российский предприниматель Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© AP Photo / Apichart Weerawong
Российский предприниматель Виктор Бут. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Российский летчик Константин Ярошенко, вернувшийся в страну в апреле текущего года после более чем десяти лет тюрьмы в США, сообщил РИА Новости, что от всего сердца рад состоявшемуся обмену россиянина Виктора Бута.
Как сообщили ранее в МИД РФ, 8 декабря в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену россиянина Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер.
"Я очень рад, от всего сердца, что его (Бута) вернули", - сказал Ярошенко. Он добавил, что в отношении Бута, как и в отношении него уголовные дела были сфабрикованы. "Его оболгали, как и меня, под копирку, одна и та же команда американских спецслужб", - уточнил он.
Виктор Бут / Бриттни Грайнер - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 00:50
Случаи обмена заключенными между СССР/Россией и США
 
В миреВиктор БутКонстантин ЯрошенкоРоссияСШАБриттни Грайнер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала