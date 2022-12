https://ria.ru/20221208/blek-1837352311.html

Умер барабанщик британской рок-группы The Stranglers Джет Блэк

Барабанщик британской рок-группы The Stranglers Джет Блэк скончался в возрасте 84 лет, сообщает газета Independent со ссылкой на представителя музыканта. РИА Новости, 08.12.2022

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Барабанщик британской рок-группы The Stranglers Джет Блэк скончался в возрасте 84 лет, сообщает газета Independent со ссылкой на представителя музыканта.По словам представителя, Джет Блэк, чье настоящее имя – Брайан Джон Даффи, скончался 6 декабря "мирно" после многих лет болезни.Отмечается, что в последнее время музыкант жил в загородном доме в Северном Уэльсе с семьей и друзьями, так как состояние здоровья Блэка стало более изнуряющим. Барабанщик участвовал в концертах группы до 2015 года, после он прекратил выступать на сцене из-за проблем со здоровьем органов дыхания.Джет Блэк был одним из основателей группы The Stranglers в 1974 году. Он пришел в мир рок-музыки из бизнеса – в начале 1970-х годов будущий музыкант создал одну из первых частных пивоварен в Британии. Он также владел цехом по производству мороженого.Группа The Stranglers, известная характерным чувством "черного юмора", считается одним из основоположников постпанка.

