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Умер барабанщик британской рок-группы The Stranglers Джет Блэк - РИА Новости, 08.12.2022
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Культура
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Умер барабанщик британской рок-группы The Stranglers Джет Блэк
Умер барабанщик британской рок-группы The Stranglers Джет Блэк - РИА Новости, 08.12.2022
Умер барабанщик британской рок-группы The Stranglers Джет Блэк
Барабанщик британской рок-группы The Stranglers Джет Блэк скончался в возрасте 84 лет, сообщает газета Independent со ссылкой на представителя музыканта. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T23:53
2022-12-08T23:53
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Барабанщик британской рок-группы The Stranglers Джет Блэк скончался в возрасте 84 лет, сообщает газета Independent со ссылкой на представителя музыканта.По словам представителя, Джет Блэк, чье настоящее имя – Брайан Джон Даффи, скончался 6 декабря "мирно" после многих лет болезни.Отмечается, что в последнее время музыкант жил в загородном доме в Северном Уэльсе с семьей и друзьями, так как состояние здоровья Блэка стало более изнуряющим. Барабанщик участвовал в концертах группы до 2015 года, после он прекратил выступать на сцене из-за проблем со здоровьем органов дыхания.Джет Блэк был одним из основателей группы The Stranglers в 1974 году. Он пришел в мир рок-музыки из бизнеса – в начале 1970-х годов будущий музыкант создал одну из первых частных пивоварен в Британии. Он также владел цехом по производству мороженого.Группа The Stranglers, известная характерным чувством "черного юмора", считается одним из основоположников постпанка.
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великобритания, культура, новости культуры, в мире
Культура, Великобритания, Культура, Новости культуры, В мире
23:53 08.12.2022
 
Умер барабанщик британской рок-группы The Stranglers Джет Блэк

Independent: барабанщик рок-группы The Stranglers Джет Блэк умер на 85-м году жизни

© фото с официального сайта рок-группы The Stranglers Барабанщик британской рок-группы The Stranglers Джет Блэк
 Барабанщик британской рок-группы The Stranglers Джет Блэк
© фото с официального сайта рок-группы The Stranglers
Барабанщик британской рок-группы The Stranglers Джет Блэк. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Барабанщик британской рок-группы The Stranglers Джет Блэк скончался в возрасте 84 лет, сообщает газета Independent со ссылкой на представителя музыканта.
По словам представителя, Джет Блэк, чье настоящее имя – Брайан Джон Даффи, скончался 6 декабря "мирно" после многих лет болезни.
Отмечается, что в последнее время музыкант жил в загородном доме в Северном Уэльсе с семьей и друзьями, так как состояние здоровья Блэка стало более изнуряющим. Барабанщик участвовал в концертах группы до 2015 года, после он прекратил выступать на сцене из-за проблем со здоровьем органов дыхания.
Джет Блэк был одним из основателей группы The Stranglers в 1974 году. Он пришел в мир рок-музыки из бизнеса – в начале 1970-х годов будущий музыкант создал одну из первых частных пивоварен в Британии. Он также владел цехом по производству мороженого.
Группа The Stranglers, известная характерным чувством "черного юмора", считается одним из основоположников постпанка.
 
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