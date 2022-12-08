https://ria.ru/20221208/biblioteka-1837110411.html
Карта "Москвенок" станет единым читательским билетом
Карта "Москвенок" станет единым читательским билетом - РИА Новости, 08.12.2022
Карта "Москвенок" станет единым читательским билетом
Электронный идентификатор "Москвенок" теперь можно использовать в качестве единого читательского билета (ЕЧБ), сообщается на официальном сайте мэра столицы. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T08:25
2022-12-08T08:25
2022-12-08T09:40
общество
москва
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Электронный идентификатор "Москвенок" теперь можно использовать в качестве единого читательского билета (ЕЧБ), сообщается на официальном сайте мэра столицы."Электронный идентификатор "Москвенок" теперь можно использовать в качестве единого читательского билета (ЕЧБ). Достаточно обратиться к библиотекарю, чтобы привязать номер лицевого счета "Москвенка" к профилю читателя в библиотечной информационной системе. После этого ребенок сможет брать по нему книги в любой из 440 городских библиотек", - говорится в сообщении.Отмечается, что родители будут получать уведомления на электронную почту и в мобильное приложение "Госуслуги Москвы" о том, что ребенок пришел в библиотеку . Скоро такие уведомления появятся и в мобильном приложении "Дневник "МЭШ"."С новой возможностью "Москвенок" станет еще более удобным: дети смогут брать книги в любой городской читальне и не носить с собой единый читательский билет. А благодаря интеграции библиотечной информационной системы с "МЭШ" родители будут получать уведомления о посещении библиотеки", — приводятся в сообщении слова Марина Тавадзе, заместителя руководителя департамента информационных технологий Москвы.Сообщается, что достаточно прийти в любую городскую библиотеку, предъявить сотруднику единый читательский билет и идентификатор, чтобы связать карту "Москвенок" с профилем школьника."Мы продолжаем развивать полезный функционал для удобства наших самых важных пользователей — школьников. Теперь ребята смогут использовать привычную карту-ключ от школы для доступа к фондам всех городских библиотек. В дальнейшем мы расширим спектр городских услуг, доступных по единой электронной карте", — приводятся в сообщении слова Евгения Симановского, руководителя проекта "Москвенок".
https://ria.ru/20180115/1512607632.html
https://sn.ria.ru/20200930/kanikuly-1578006242.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва
08:25 08.12.2022 (обновлено: 09:40 08.12.2022)
Карта "Москвенок" станет единым читательским билетом
Школьную карту "Москвенок" теперь можно использовать как единый читательский билет
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Электронный идентификатор "Москвенок" теперь можно использовать в качестве единого читательского билета (ЕЧБ), сообщается на официальном сайте мэра столицы.
"Электронный идентификатор "Москвенок" теперь можно использовать в качестве единого читательского билета (ЕЧБ). Достаточно обратиться к библиотекарю, чтобы привязать номер лицевого счета "Москвенка" к профилю читателя в библиотечной информационной системе. После этого ребенок сможет брать по нему книги в любой из 440 городских библиотек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что родители будут получать уведомления на электронную почту и в мобильное приложение "Госуслуги Москвы" о том, что ребенок пришел в библиотеку . Скоро такие уведомления появятся и в мобильном приложении "Дневник "МЭШ".
"С новой возможностью "Москвенок" станет еще более удобным: дети смогут брать книги в любой городской читальне и не носить с собой единый читательский билет. А благодаря интеграции библиотечной информационной системы с "МЭШ" родители будут получать уведомления о посещении библиотеки", — приводятся в сообщении слова Марина Тавадзе, заместителя руководителя департамента информационных технологий Москвы
.
Сообщается, что достаточно прийти в любую городскую библиотеку, предъявить сотруднику единый читательский билет и идентификатор, чтобы связать карту "Москвенок" с профилем школьника.
"Мы продолжаем развивать полезный функционал для удобства наших самых важных пользователей — школьников. Теперь ребята смогут использовать привычную карту-ключ от школы для доступа к фондам всех городских библиотек. В дальнейшем мы расширим спектр городских услуг, доступных по единой электронной карте", — приводятся в сообщении слова Евгения Симановского, руководителя проекта "Москвенок".