https://ria.ru/20221208/aviatsiya-1837238993.html

Путин положительно оценил работу российской авиации в зоне спецоперации

Путин положительно оценил работу российской авиации в зоне спецоперации - РИА Новости, 08.12.2022

Путин положительно оценил работу российской авиации в зоне спецоперации

Президент России Владимир Путин заявил об эффективной работе авиации при проведении спецоперации на Украине. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T15:24

2022-12-08T15:24

2022-12-08T15:40

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

украина

су-57

в мире

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил об эффективной работе авиации при проведении спецоперации на Украине."Авиация работает очень хорошо. И на боевом дежурстве очень хорошо, фактически круглосуточном, очень эффективно себя показывает. Все вовремя делают. И очень грамотно работают. И штурмовики воюют отлично, и СУшки очень хорошо. Вооружение хорошее. Оказывают существенный вклад в эффективность действий армии", - сказал Путин, обсуждая с одним из награжденных, летчиком-испытателем, работу авиации. Он рассказал президенту, что работал с Су-57, "который выполняет задачи по защите интересов".Путин в четверг вручил награды Героям России.

https://ria.ru/20221202/pro-1835745308.html

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владимир путин, россия, украина, су-57, в мире, ситуация в днр и лнр