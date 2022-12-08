https://ria.ru/20221208/aviatsiya-1837238993.html
Путин положительно оценил работу российской авиации в зоне спецоперации
Путин положительно оценил работу российской авиации в зоне спецоперации - РИА Новости, 08.12.2022
Путин положительно оценил работу российской авиации в зоне спецоперации
Президент России Владимир Путин заявил об эффективной работе авиации при проведении спецоперации на Украине. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T15:24
2022-12-08T15:24
2022-12-08T15:40
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
украина
су-57
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил об эффективной работе авиации при проведении спецоперации на Украине."Авиация работает очень хорошо. И на боевом дежурстве очень хорошо, фактически круглосуточном, очень эффективно себя показывает. Все вовремя делают. И очень грамотно работают. И штурмовики воюют отлично, и СУшки очень хорошо. Вооружение хорошее. Оказывают существенный вклад в эффективность действий армии", - сказал Путин, обсуждая с одним из награжденных, летчиком-испытателем, работу авиации. Он рассказал президенту, что работал с Су-57, "который выполняет задачи по защите интересов".Путин в четверг вручил награды Героям России.
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владимир путин, россия, украина, су-57, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Украина, Су-57, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:24 08.12.2022 (обновлено: 15:40 08.12.2022)
Путин положительно оценил работу российской авиации в зоне спецоперации
Путин заявил об эффективной работе российской авиации в зоне спецоперации на Украине