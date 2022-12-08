Рейтинг@Mail.ru
Путин положительно оценил работу российской авиации в зоне спецоперации - РИА Новости, 08.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221208/aviatsiya-1837238993.html
Путин положительно оценил работу российской авиации в зоне спецоперации
Путин положительно оценил работу российской авиации в зоне спецоперации - РИА Новости, 08.12.2022
Путин положительно оценил работу российской авиации в зоне спецоперации
Президент России Владимир Путин заявил об эффективной работе авиации при проведении спецоперации на Украине. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T15:24
2022-12-08T15:40
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
украина
су-57
в мире
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826942067_0:132:2962:1798_1920x0_80_0_0_f2e45f04d2dde398d05735659c76ac42.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил об эффективной работе авиации при проведении спецоперации на Украине."Авиация работает очень хорошо. И на боевом дежурстве очень хорошо, фактически круглосуточном, очень эффективно себя показывает. Все вовремя делают. И очень грамотно работают. И штурмовики воюют отлично, и СУшки очень хорошо. Вооружение хорошее. Оказывают существенный вклад в эффективность действий армии", - сказал Путин, обсуждая с одним из награжденных, летчиком-испытателем, работу авиации. Он рассказал президенту, что работал с Су-57, "который выполняет задачи по защите интересов".Путин в четверг вручил награды Героям России.
https://ria.ru/20221202/pro-1835745308.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826942067_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_80018d0f1cfb26bc99943f408996020d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, украина, су-57, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Украина, Су-57, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:24 08.12.2022 (обновлено: 15:40 08.12.2022)
 
Путин положительно оценил работу российской авиации в зоне спецоперации

Путин заявил об эффективной работе российской авиации в зоне спецоперации на Украине

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил об эффективной работе авиации при проведении спецоперации на Украине.
"Авиация работает очень хорошо. И на боевом дежурстве очень хорошо, фактически круглосуточном, очень эффективно себя показывает. Все вовремя делают. И очень грамотно работают. И штурмовики воюют отлично, и СУшки очень хорошо. Вооружение хорошее. Оказывают существенный вклад в эффективность действий армии", - сказал Путин, обсуждая с одним из награжденных, летчиком-испытателем, работу авиации. Он рассказал президенту, что работал с Су-57, "который выполняет задачи по защите интересов".
Путин в четверг вручил награды Героям России.
Испытательный пуск новой модернизированной ракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 00:05Новое оружие России
ВКС выполнили пуск новой ракеты системы ПРО
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияУкраинаСу-57В миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала