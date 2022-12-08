https://ria.ru/20221208/arkhangelsk-1837263106.html
В Архангельске построят межвузовский кампус мирового уровня
В Архангельске построят межвузовский кампус мирового уровня - РИА Новости, 08.12.2022
В Архангельске построят межвузовский кампус мирового уровня
Архангельская область стала победителем конкурсного отбора регионов, в которых создадут межвузовские кампусы мирового уровня, в Архангельске появится... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:14
2022-12-08T16:14
2022-12-08T16:14
архангельская область
александр цыбульский
архангельск
архангельская область
россия
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АРХАНГЕЛЬСК, 8 дек – РИА Новости. Архангельская область стала победителем конкурсного отбора регионов, в которых создадут межвузовские кампусы мирового уровня, в Архангельске появится "Арктическая звезда", сообщил губернатор Александр Цыбульский.Участие в конкурсе приняли 34 субъекта РФ, представившие 39 заявок. Архангельская область стала одним из девяти победителей конкурса. Программа по созданию сети университетских кампусов мирового уровня стартовала по всей стране с 2021 года.Губернатор Архангельской области отметил, что межвузовский кампус мирового уровня в Архангельске – это проект, который на десятилетия принципиально изменит жизнь в регионе."Это только в традиционном понимании кампус – студенческий городок. На самом же деле проект, который мы планируем реализовать, – огромная территория с инновационной инфраструктурой, необходимой для образования, науки и жизни", - сообщил Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства.Он отметил, что начав подготовку этого проекта, власти поставили перед собой задачу ни в коем случае не закрывать его от городской среды, не просто интегрировать в неё, а сделать, с одной стороны, частью города, наполненной учебными корпусами, библиотеками, лабораториями, технопарками, жильём, зонами для отдыха и занятий спортом."С другой стороны, кампус станет наукоградом не только для Архангельской области, но и для всего Северо-Запада России. Это будет интеллектуальный центр, где мы сосредоточим все образовательные и научные компетенции", – сказал губернатор.Глава региона заявил, что в Архангельске будет создана многофункциональная инновационная образовательная среда, в которой обеспечат условия для проведения научных исследований в самых разных областях: медицине, экологии, логистике, IT-сфере. Современная инфраструктура создается для привлечения и молодых ученых, и тех, кто уже занимается развитием фундаментальных и прикладных наук в области исследования Арктики, – с точки зрения и эффективного использования природных ресурсов, и правильного распределения человеческого капитала, и возможностей медицины, направленных на здоровьесбережение."Сегодня на первый план любого экономического прорыва выходит человек с его интеллектуальными способностями. Мозг становится главной компетенцией и главным двигателем любого прогресса. И наш межвузовский кампус мирового уровня станет именно тем местом, где будут созданы все условия для нового технологического и экономического прорыва всей Российской Арктики", – добавил Цыбульский.
https://realty.ria.ru/20221208/minobrnauki-1837214535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр цыбульский, архангельск, архангельская область, россия
Архангельская область, Александр Цыбульский, Архангельск, Архангельская область, Россия
В Архангельске построят межвузовский кампус мирового уровня
В Архангельске построят межвузовский кампус мирового уровня "Арктическая звезда"
АРХАНГЕЛЬСК, 8 дек – РИА Новости. Архангельская область стала победителем конкурсного отбора регионов, в которых создадут межвузовские кампусы мирового уровня, в Архангельске появится "Арктическая звезда", сообщил губернатор Александр Цыбульский.
Участие в конкурсе приняли 34 субъекта РФ
, представившие 39 заявок. Архангельская область стала одним из девяти победителей конкурса. Программа по созданию сети университетских кампусов мирового уровня стартовала по всей стране с 2021 года.
Губернатор Архангельской области отметил, что межвузовский кампус мирового уровня в Архангельске – это проект, который на десятилетия принципиально изменит жизнь в регионе.
"Это только в традиционном понимании кампус – студенческий городок. На самом же деле проект, который мы планируем реализовать, – огромная территория с инновационной инфраструктурой, необходимой для образования, науки и жизни", - сообщил Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства.
Он отметил, что начав подготовку этого проекта, власти поставили перед собой задачу ни в коем случае не закрывать его от городской среды, не просто интегрировать в неё, а сделать, с одной стороны, частью города, наполненной учебными корпусами, библиотеками, лабораториями, технопарками, жильём, зонами для отдыха и занятий спортом.
"С другой стороны, кампус станет наукоградом не только для Архангельской области, но и для всего Северо-Запада России. Это будет интеллектуальный центр, где мы сосредоточим все образовательные и научные компетенции", – сказал губернатор.
Глава региона заявил, что в Архангельске будет создана многофункциональная инновационная образовательная среда, в которой обеспечат условия для проведения научных исследований в самых разных областях: медицине, экологии, логистике, IT-сфере. Современная инфраструктура создается для привлечения и молодых ученых, и тех, кто уже занимается развитием фундаментальных и прикладных наук в области исследования Арктики
, – с точки зрения и эффективного использования природных ресурсов, и правильного распределения человеческого капитала, и возможностей медицины, направленных на здоровьесбережение.
"Сегодня на первый план любого экономического прорыва выходит человек с его интеллектуальными способностями. Мозг становится главной компетенцией и главным двигателем любого прогресса. И наш межвузовский кампус мирового уровня станет именно тем местом, где будут созданы все условия для нового технологического и экономического прорыва всей Российской Арктики", – добавил Цыбульский.