Суд арестовал активы Twitch и Amazon на три миллиарда рублей

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по ходатайству Кирилла Малофеева, сына российского бизнесмена и основателя холдинга "Царьград" Константина Малофеева, арестовал денежные средства и другие активы американской стриминговой платформы Twitch и ее владельца Amazon на 3 миллиарда рублей, следует из опубликованного определения суда."Принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства Amazon.com Inc. и Twitch Interactive Inc. на счетах в кредитных организациях, а также на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее Amazon.com Inc. и Twitch Interactive Inc., на общую сумму 3 000 000 000 руб. 00 коп.", - говорится в судебном акте. В нем не уточняется, о каких именно кредитных организациях и о каком имуществе идет речь.Обеспечительные меры были приняты 16 ноября в деле по иску Малофеева-младшего, в котором он требует признать незаконным отказ от договора на открытие его аккаунта likkrit в Twitch и от партнерского соглашения к аккаунту. Кроме того, в иске заявлено требование восстановить функционал аккаунта и функционал программного обеспечения, позволяющего монетизировать контент в аккаунте likkrit, до того состояния, которое существовало до неправомерного отказа от договора и партнерского соглашения. Малофеев также требует взыскать с ответчиков неустойку на случай неисполнения судебного акта в размере 100 тысяч рублей в день с последующим увеличением этой суммы. В четверг пройдут предварительные слушания по делу.В заявлении о принятии обеспечительных мер Малофеев указал, что ответчики не имеют филиалов в России и у него не будет возможности понудить их ни к исполнению обязательств на территории РФ, ни к исполнению решения суда на территории США. Как пояснил истец, сумма 3 миллиарда рублей эквивалентна менее чем шести месяцам начисления судебной неустойки.Американское министерство финансов в апреле сообщило, что США вводят дополнительные санкции против Малофеева, его компаний и приближенных лиц. Первые санкции против бизнесмена были введены еще в 2014 году. Под новые санкции, в частности, попал сын предпринимателя Кирилл вместе с несколькими своими компаниями, которые, как считают в США, занимаются операциями с криптовалютами.СМИ в апреле сообщали, что канал в Twitch Малофеева-младшего, бывшего профессионального киберспортсмена (псевдоним Likkrit) и совладельца киберспортивной организации CrowCrowd, из-за санкций попал под блокировку на неопределенный срок.Twitch – видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, принадлежит Twitch Interactive — дочерней компании Amazon. Amazon – один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров.

