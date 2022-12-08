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Суд арестовал активы Twitch и Amazon на три миллиарда рублей - РИА Новости, 08.12.2022
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Суд арестовал активы Twitch и Amazon на три миллиарда рублей
Суд арестовал активы Twitch и Amazon на три миллиарда рублей - РИА Новости, 08.12.2022
Суд арестовал активы Twitch и Amazon на три миллиарда рублей
Арбитражный суд Москвы по ходатайству Кирилла Малофеева, сына российского бизнесмена и основателя холдинга "Царьград" Константина Малофеева, арестовал денежные... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T12:21
2022-12-08T12:21
технологии
константин малофеев
сша
россия
москва
amazon.com, inc.
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по ходатайству Кирилла Малофеева, сына российского бизнесмена и основателя холдинга "Царьград" Константина Малофеева, арестовал денежные средства и другие активы американской стриминговой платформы Twitch и ее владельца Amazon на 3 миллиарда рублей, следует из опубликованного определения суда."Принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства Amazon.com Inc. и Twitch Interactive Inc. на счетах в кредитных организациях, а также на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее Amazon.com Inc. и Twitch Interactive Inc., на общую сумму 3 000 000 000 руб. 00 коп.", - говорится в судебном акте. В нем не уточняется, о каких именно кредитных организациях и о каком имуществе идет речь.Обеспечительные меры были приняты 16 ноября в деле по иску Малофеева-младшего, в котором он требует признать незаконным отказ от договора на открытие его аккаунта likkrit в Twitch и от партнерского соглашения к аккаунту. Кроме того, в иске заявлено требование восстановить функционал аккаунта и функционал программного обеспечения, позволяющего монетизировать контент в аккаунте likkrit, до того состояния, которое существовало до неправомерного отказа от договора и партнерского соглашения. Малофеев также требует взыскать с ответчиков неустойку на случай неисполнения судебного акта в размере 100 тысяч рублей в день с последующим увеличением этой суммы. В четверг пройдут предварительные слушания по делу.В заявлении о принятии обеспечительных мер Малофеев указал, что ответчики не имеют филиалов в России и у него не будет возможности понудить их ни к исполнению обязательств на территории РФ, ни к исполнению решения суда на территории США. Как пояснил истец, сумма 3 миллиарда рублей эквивалентна менее чем шести месяцам начисления судебной неустойки.Американское министерство финансов в апреле сообщило, что США вводят дополнительные санкции против Малофеева, его компаний и приближенных лиц. Первые санкции против бизнесмена были введены еще в 2014 году. Под новые санкции, в частности, попал сын предпринимателя Кирилл вместе с несколькими своими компаниями, которые, как считают в США, занимаются операциями с криптовалютами.СМИ в апреле сообщали, что канал в Twitch Малофеева-младшего, бывшего профессионального киберспортсмена (псевдоним Likkrit) и совладельца киберспортивной организации CrowCrowd, из-за санкций попал под блокировку на неопределенный срок.Twitch – видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, принадлежит Twitch Interactive — дочерней компании Amazon. Amazon – один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров.
https://ria.ru/20221018/twitch-1824841871.html
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технологии, константин малофеев, сша, россия, москва, amazon.com, inc.
Технологии, Константин Малофеев, США, Россия, Москва, Amazon.com, Inc.
12:21 08.12.2022
 
Суд арестовал активы Twitch и Amazon на три миллиарда рублей

Суд по просьбе сына основателя холдинга "Царьград" арестовал активы Twitch и Amazon

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Молоток судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по ходатайству Кирилла Малофеева, сына российского бизнесмена и основателя холдинга "Царьград" Константина Малофеева, арестовал денежные средства и другие активы американской стриминговой платформы Twitch и ее владельца Amazon на 3 миллиарда рублей, следует из опубликованного определения суда.
"Принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства Amazon.com Inc. и Twitch Interactive Inc. на счетах в кредитных организациях, а также на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее Amazon.com Inc. и Twitch Interactive Inc., на общую сумму 3 000 000 000 руб. 00 коп.", - говорится в судебном акте. В нем не уточняется, о каких именно кредитных организациях и о каком имуществе идет речь.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 12:45
Суд оштрафовал Twitch на четыре миллиона рублей за стрим Гордона*
Обеспечительные меры были приняты 16 ноября в деле по иску Малофеева-младшего, в котором он требует признать незаконным отказ от договора на открытие его аккаунта likkrit в Twitch и от партнерского соглашения к аккаунту. Кроме того, в иске заявлено требование восстановить функционал аккаунта и функционал программного обеспечения, позволяющего монетизировать контент в аккаунте likkrit, до того состояния, которое существовало до неправомерного отказа от договора и партнерского соглашения. Малофеев также требует взыскать с ответчиков неустойку на случай неисполнения судебного акта в размере 100 тысяч рублей в день с последующим увеличением этой суммы. В четверг пройдут предварительные слушания по делу.
В заявлении о принятии обеспечительных мер Малофеев указал, что ответчики не имеют филиалов в России и у него не будет возможности понудить их ни к исполнению обязательств на территории РФ, ни к исполнению решения суда на территории США. Как пояснил истец, сумма 3 миллиарда рублей эквивалентна менее чем шести месяцам начисления судебной неустойки.
Логистический центр компании Amazon - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 04:36
СМИ: Amazon начал увольнять сотрудников
Американское министерство финансов в апреле сообщило, что США вводят дополнительные санкции против Малофеева, его компаний и приближенных лиц. Первые санкции против бизнесмена были введены еще в 2014 году. Под новые санкции, в частности, попал сын предпринимателя Кирилл вместе с несколькими своими компаниями, которые, как считают в США, занимаются операциями с криптовалютами.
СМИ в апреле сообщали, что канал в Twitch Малофеева-младшего, бывшего профессионального киберспортсмена (псевдоним Likkrit) и совладельца киберспортивной организации CrowCrowd, из-за санкций попал под блокировку на неопределенный срок.
Twitch – видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, принадлежит Twitch Interactive — дочерней компании Amazon. Amazon – один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров.
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 15:58
Пригожин обратился к Краснову с просьбой проверить YouTube
 
ТехнологииКонстантин МалофеевСШАРоссияМоскваAmazon.com, Inc.
 
 
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