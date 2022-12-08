Рейтинг@Mail.ru
В МВД оценили идею оснащения машин алкозамками - РИА Новости, 08.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221208/alkozamki-1837350014.html
В МВД оценили идею оснащения машин алкозамками
В МВД оценили идею оснащения машин алкозамками - РИА Новости, 08.12.2022
В МВД оценили идею оснащения машин алкозамками
Здравое зерно в идее оснащения машин противоалкогольными замками есть, но такие решения дорогостоящи и очень непросто проходят на законодательном уровне,... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T22:42
2022-12-08T23:43
авто
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148201/99/1482019973_0:512:5436:3570_1920x0_80_0_0_511785ca5546d61178e6ae3e70a2f361.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Здравое зерно в идее оснащения машин противоалкогольными замками есть, но такие решения дорогостоящи и очень непросто проходят на законодательном уровне, считает начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.Он добавил, что алкозамки, помимо прочего, несут большую финансовую нагрузку. Более того, такого рода решения на законодательном уровне "проходят всегда очень непросто".Кроме того, Митрошин отметил, что такие замки достаточно распространены в РФ. Они, по его словам, активно применяются в сфере перевозок, где стоимость техники идет на десятки и сотни тысяч долларов."Как ни странно, крупные компании перевозочные... в частности, те кто занимаются, так сказать, перевозками на карьерных самосвалах. То есть там, где цена техники используемой идёт на десятки, а то и на сотни тысяч долларов. Они-то меньше всего заинтересованы в том, чтобы, так сказать, их транспорт попадал в аварии. Поэтому всевозможные средства, технические средства, инфраструктурные меры, которые позволяют не допустить за руль пьяного водителя, они в общем-то на добровольной основе применяются достаточно активно", - подытожил он.В мае прошедшего года в МВД России заявляли, что не участвуют в проработке нормы о принудительном оснащении алкозамками автомобилей россиян, до этого уже уличенных в пьяной езде. Тогда, как отмечали в ведомстве, необходимых условий для внедрения алкозамков не было.Кроме того, ведомство подчеркивало, что ранее министерство уже давало отрицательный отзыв на аналогичные предложения. Эффективное внедрение алкозамков в России возможно только при условии создания соответствующих организационно-технических и правовых основ, в том числе принятие законодательных актов, утверждение и внедрение технических стандартов, организацию развитой сети контрольно-сервисных центров, отмечали в МВД.Алкозамок - устройство, исключающее движение автомобиля без предварительной идентификации водителя и проверки его состояния с использованием бесконтактного индикатора паров этилового спирта. Если водитель не идентифицирован и/или концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе превышает норму, движение автомобиля будет заблокировано.
https://ria.ru/20220826/politsiya-1812292352.html
https://ria.ru/20220823/dtp-1811660554.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148201/99/1482019973_0:2:5436:4079_1920x0_80_0_0_c7419994089acf5f49845eb9218d075f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Авто, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
22:42 08.12.2022 (обновлено: 23:43 08.12.2022)
 
В МВД оценили идею оснащения машин алкозамками

Представитель МВД Митрошин: в идее оснащения машин алкозамками есть здравое зерно

© Flickr / National Museum of American History Smithsonian InstitutionАлкозамок
Алкозамок - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© Flickr / National Museum of American History Smithsonian Institution
Алкозамок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Здравое зерно в идее оснащения машин противоалкогольными замками есть, но такие решения дорогостоящи и очень непросто проходят на законодательном уровне, считает начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.
"Знаете… есть, безусловно, здравое зерно в этой идее. Вот обратите внимание: ни одна страна мира, даже, так сказать, самые продвинутые в области дорожной безопасности пока что по такому пути, им не удалось пройти", - сказал Митрошин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Он добавил, что алкозамки, помимо прочего, несут большую финансовую нагрузку. Более того, такого рода решения на законодательном уровне "проходят всегда очень непросто".
Кроме того, Митрошин отметил, что такие замки достаточно распространены в РФ. Они, по его словам, активно применяются в сфере перевозок, где стоимость техники идет на десятки и сотни тысяч долларов.
"Как ни странно, крупные компании перевозочные... в частности, те кто занимаются, так сказать, перевозками на карьерных самосвалах. То есть там, где цена техники используемой идёт на десятки, а то и на сотни тысяч долларов. Они-то меньше всего заинтересованы в том, чтобы, так сказать, их транспорт попадал в аварии. Поэтому всевозможные средства, технические средства, инфраструктурные меры, которые позволяют не допустить за руль пьяного водителя, они в общем-то на добровольной основе применяются достаточно активно", - подытожил он.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 13:20
Омские полицейские открыли огонь по автомобилю любителя пьяной езды
В мае прошедшего года в МВД России заявляли, что не участвуют в проработке нормы о принудительном оснащении алкозамками автомобилей россиян, до этого уже уличенных в пьяной езде. Тогда, как отмечали в ведомстве, необходимых условий для внедрения алкозамков не было.
Кроме того, ведомство подчеркивало, что ранее министерство уже давало отрицательный отзыв на аналогичные предложения. Эффективное внедрение алкозамков в России возможно только при условии создания соответствующих организационно-технических и правовых основ, в том числе принятие законодательных актов, утверждение и внедрение технических стандартов, организацию развитой сети контрольно-сервисных центров, отмечали в МВД.
Алкозамок - устройство, исключающее движение автомобиля без предварительной идентификации водителя и проверки его состояния с использованием бесконтактного индикатора паров этилового спирта. Если водитель не идентифицирован и/или концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе превышает норму, движение автомобиля будет заблокировано.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 18:29
В Нижегородской области пьяные подростки протаранили машину ДПС
 
АвтоРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала