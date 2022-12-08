https://ria.ru/20221208/alkozamki-1837350014.html

В МВД оценили идею оснащения машин алкозамками

В МВД оценили идею оснащения машин алкозамками - РИА Новости, 08.12.2022

В МВД оценили идею оснащения машин алкозамками

Здравое зерно в идее оснащения машин противоалкогольными замками есть, но такие решения дорогостоящи и очень непросто проходят на законодательном уровне,... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T22:42

2022-12-08T22:42

2022-12-08T23:43

авто

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Здравое зерно в идее оснащения машин противоалкогольными замками есть, но такие решения дорогостоящи и очень непросто проходят на законодательном уровне, считает начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.Он добавил, что алкозамки, помимо прочего, несут большую финансовую нагрузку. Более того, такого рода решения на законодательном уровне "проходят всегда очень непросто".Кроме того, Митрошин отметил, что такие замки достаточно распространены в РФ. Они, по его словам, активно применяются в сфере перевозок, где стоимость техники идет на десятки и сотни тысяч долларов."Как ни странно, крупные компании перевозочные... в частности, те кто занимаются, так сказать, перевозками на карьерных самосвалах. То есть там, где цена техники используемой идёт на десятки, а то и на сотни тысяч долларов. Они-то меньше всего заинтересованы в том, чтобы, так сказать, их транспорт попадал в аварии. Поэтому всевозможные средства, технические средства, инфраструктурные меры, которые позволяют не допустить за руль пьяного водителя, они в общем-то на добровольной основе применяются достаточно активно", - подытожил он.В мае прошедшего года в МВД России заявляли, что не участвуют в проработке нормы о принудительном оснащении алкозамками автомобилей россиян, до этого уже уличенных в пьяной езде. Тогда, как отмечали в ведомстве, необходимых условий для внедрения алкозамков не было.Кроме того, ведомство подчеркивало, что ранее министерство уже давало отрицательный отзыв на аналогичные предложения. Эффективное внедрение алкозамков в России возможно только при условии создания соответствующих организационно-технических и правовых основ, в том числе принятие законодательных актов, утверждение и внедрение технических стандартов, организацию развитой сети контрольно-сервисных центров, отмечали в МВД.Алкозамок - устройство, исключающее движение автомобиля без предварительной идентификации водителя и проверки его состояния с использованием бесконтактного индикатора паров этилового спирта. Если водитель не идентифицирован и/или концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе превышает норму, движение автомобиля будет заблокировано.

https://ria.ru/20220826/politsiya-1812292352.html

https://ria.ru/20220823/dtp-1811660554.html

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)