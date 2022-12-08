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Украинский бизнесмен Ахметов рассказал, как заработал первый капитал - РИА Новости, 08.12.2022
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Украинский бизнесмен Ахметов рассказал, как заработал первый капитал
Украинский бизнесмен Ахметов рассказал, как заработал первый капитал - РИА Новости, 08.12.2022
Украинский бизнесмен Ахметов рассказал, как заработал первый капитал
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов рассказал, что свой первый капитал заработал, играя в карты. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T21:25
2022-12-08T21:27
технологии
ринат ахметов
сергей тарута
украина
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Украинский бизнесмен Ринат Ахметов рассказал, что свой первый капитал заработал, играя в карты.Ахметов добавил, что в 20 лет играл в популярную русскую карточную игру под названием "Подкидной дурак".Украинский депутат и бизнесмен Сергей Тарута подтвердил, что первый настоящий успех Ахметова был за карточным столом."Он был одним из пяти или шести лучших игроков в карты в Советском Союзе и ездил на соревнования", - сказал Тарута в интервью газете.
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технологии, ринат ахметов, сергей тарута, украина
Технологии, Ринат Ахметов, Сергей Тарута, Украина
21:25 08.12.2022 (обновлено: 21:27 08.12.2022)
 
Украинский бизнесмен Ахметов рассказал, как заработал первый капитал

Украинский бизнесмен Ахметов рассказал, что свой первый капитал заработал игрой в карты

© Фото : Систем Кэпитал МенеджментУкраинский бизнесмен Ринат Ахметов
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© Фото : Систем Кэпитал Менеджмент
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Украинский бизнесмен Ринат Ахметов рассказал, что свой первый капитал заработал, играя в карты.
"Скажу вам честно, свой первый капитал я заработал, играя в карты... И вот чему я научился: карты - это тактика и стратегия, аналитический склад ума, практический подход и способность выигрывать", - сказал Ахметов в интервью американской газете Washington Post.
Ахметов добавил, что в 20 лет играл в популярную русскую карточную игру под названием "Подкидной дурак".
Украинский депутат и бизнесмен Сергей Тарута подтвердил, что первый настоящий успех Ахметова был за карточным столом.
"Он был одним из пяти или шести лучших игроков в карты в Советском Союзе и ездил на соревнования", - сказал Тарута в интервью газете.
Автозаправочная станция Укрнафта в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 08:00
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