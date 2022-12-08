https://ria.ru/20221208/akhmetov-1837341182.html
Украинский бизнесмен Ахметов рассказал, как заработал первый капитал
Украинский бизнесмен Ахметов рассказал, как заработал первый капитал - РИА Новости, 08.12.2022
Украинский бизнесмен Ахметов рассказал, как заработал первый капитал
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов рассказал, что свой первый капитал заработал, играя в карты. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T21:25
2022-12-08T21:25
2022-12-08T21:27
технологии
ринат ахметов
сергей тарута
украина
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Украинский бизнесмен Ринат Ахметов рассказал, что свой первый капитал заработал, играя в карты.Ахметов добавил, что в 20 лет играл в популярную русскую карточную игру под названием "Подкидной дурак".Украинский депутат и бизнесмен Сергей Тарута подтвердил, что первый настоящий успех Ахметова был за карточным столом."Он был одним из пяти или шести лучших игроков в карты в Советском Союзе и ездил на соревнования", - сказал Тарута в интервью газете.
https://ria.ru/20221108/ukraina-1829809196.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, ринат ахметов, сергей тарута, украина
Технологии, Ринат Ахметов, Сергей Тарута, Украина
21:25 08.12.2022 (обновлено: 21:27 08.12.2022)
Украинский бизнесмен Ахметов рассказал, как заработал первый капитал
Украинский бизнесмен Ахметов рассказал, что свой первый капитал заработал игрой в карты