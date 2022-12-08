https://ria.ru/20221208/akhmetov-1837341182.html

Украинский бизнесмен Ахметов рассказал, как заработал первый капитал

Украинский бизнесмен Ахметов рассказал, как заработал первый капитал - РИА Новости, 08.12.2022

Украинский бизнесмен Ахметов рассказал, как заработал первый капитал

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов рассказал, что свой первый капитал заработал, играя в карты. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T21:25

2022-12-08T21:25

2022-12-08T21:27

технологии

ринат ахметов

сергей тарута

украина

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Украинский бизнесмен Ринат Ахметов рассказал, что свой первый капитал заработал, играя в карты.Ахметов добавил, что в 20 лет играл в популярную русскую карточную игру под названием "Подкидной дурак".Украинский депутат и бизнесмен Сергей Тарута подтвердил, что первый настоящий успех Ахметова был за карточным столом."Он был одним из пяти или шести лучших игроков в карты в Советском Союзе и ездил на соревнования", - сказал Тарута в интервью газете.

https://ria.ru/20221108/ukraina-1829809196.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, ринат ахметов, сергей тарута, украина